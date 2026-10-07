《天線寶寶》快閃店今（7）日起在新光三越台北信義新天地A9開幕，《NOWNEWS今日新聞》記者開幕前搶先直擊，從入口開始就被丁丁、迪西、拉拉、小波包圍，不只經典寶寶屋、太陽寶寶都被搬進現場，還有整面角色牆、超大拍照場景，以及滿滿不同顏色的天線寶寶娃娃，實際走進去比照片看起來還要可愛。值得注意的是，這次活動期間天線寶寶見面會只有一場，就在10月10日下午1時，想親眼看到天線寶寶的大小朋友可別錯過。
《天線寶寶》快閃店今天開幕！6大打卡點實際看超好拍
《天線寶寶》快閃店10月7日至11月8日在新光三越台北信義新天地A9登場，《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪，還沒開始逛商品，就有不少地方會讓人忍不住先停下來拍照。入口以天線寶寶熟悉的綠色山丘為背景，丁丁站在粉紅色大門旁，迪西、拉拉、小波則從後方探出頭；另一側還有丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾一起登場的大型角色牆。
往裡面走，更直接重現動畫中的「寶寶屋」，四名天線寶寶站在經典場景前，彷彿真的走進小時候在電視上看到的世界；現場甚至連「太陽寶寶」都沒有缺席，熟悉的臉孔搭配「WAKE UP time」設計，童年回憶一次全部回來。
除了經典紫、綠、黃、紅四色，現場周邊更冒出一大群「不同顏色的天線寶寶」。記者實際看到粉紅、粉紫、淺藍、奶油黃等多種配色娃娃排在一起，從迷你吊飾、娃娃到生活小物都有，還有可以直接披在身上的角色浴巾斗篷，戴上帽子後連招牌天線都會一起出現在頭頂，拍照效果相當可愛。
10/10只有這一場！天線寶寶本人要來見粉絲
這次快閃店除了拍照、買周邊，活動期間也安排唯一一場「天線寶寶見面會」，時間就在10月10日下午1時。也就是說，整個10月7日至11月8日的快閃期間只有這一次機會，想看到可愛天線寶寶現身、近距離一起同樂的粉絲，要特別把時間記下來。
商品部分則有近40款新品，除了先前公開的盲抽彩虹絨毛吊飾、角色凸面鏡、立體貼紙、絨毛筆袋、絨毛面紙套與浴巾斗篷外，現場實際還能看到天線寶寶手機殼、耳機殼、水壺、吊飾等生活周邊，一整區商品牆幾乎都被丁丁、迪西、拉拉、小波佔滿。
🟡《天線寶寶》快閃店資訊
📌日期：2026年10月7日至11月8日
📌地點：新光三越台北信義新天地A9 9F宴會展演館
📌時間：週日至週四11:00～21:30；週五、週六11:00～22:00
📌天線寶寶見面會：10月10日13:00，活動期間唯一一場
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《天線寶寶》快閃店10月7日至11月8日在新光三越台北信義新天地A9登場，《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪，還沒開始逛商品，就有不少地方會讓人忍不住先停下來拍照。入口以天線寶寶熟悉的綠色山丘為背景，丁丁站在粉紅色大門旁，迪西、拉拉、小波則從後方探出頭；另一側還有丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾一起登場的大型角色牆。
這次快閃店除了拍照、買周邊，活動期間也安排唯一一場「天線寶寶見面會」，時間就在10月10日下午1時。也就是說，整個10月7日至11月8日的快閃期間只有這一次機會，想看到可愛天線寶寶現身、近距離一起同樂的粉絲，要特別把時間記下來。
商品部分則有近40款新品，除了先前公開的盲抽彩虹絨毛吊飾、角色凸面鏡、立體貼紙、絨毛筆袋、絨毛面紙套與浴巾斗篷外，現場實際還能看到天線寶寶手機殼、耳機殼、水壺、吊飾等生活周邊，一整區商品牆幾乎都被丁丁、迪西、拉拉、小波佔滿。
📌日期：2026年10月7日至11月8日
📌地點：新光三越台北信義新天地A9 9F宴會展演館
📌時間：週日至週四11:00～21:30；週五、週六11:00～22:00
📌天線寶寶見面會：10月10日13:00，活動期間唯一一場