2026第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，準備逛展的動漫迷注意，預售票只賣到明（8）日！目前單日預售票售價100元，比展期票120元便宜20元，可透過全家 FamiPort、My FamiPort App、FamiTicket 網站及大會電子票購買，其中 FamiTicket 還能使用文化幣。若確定要去，明天就是最後省票價的機會。
高雄動漫節預售票100元！10/8最後一天
第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，預售票自8月18日開賣，販售時間一路到10月8日為止，單日票100元，每張票限一人、單次入場使用。民眾可透過全家便利商店 FamiPort機台、My FamiPort App、FamiTicket 網站及大會電子票購買，其中 FamiTicket 可直接使用文化幣付款，購買電子票後，入場時出示 QR Code 即可。
如果錯過預售，10月9日至12日展覽期間仍可購票，不過單日票會調整為120元，比預售價多20元。展期同樣可透過全家 FamiPort、My FamiPort App、FamiTicket 及大會電子票購買，現場也會開放售票，FamiTicket 及展場現場購票皆可使用文化幣。
現場8:30開賣！最後一天撤場較早、想搶限定商品別太晚去
高雄動漫節每日展出時間為上午10時至下午6時，展場現場售票則從上午8時30分開始。10月9日至11日下午5時30分停止售票，最後一天10月12日則提前至下午5時截止。官方也提醒，閉展日下午部分廠商會陸續撤場，如果主要目標是限定商品、特裝版或周邊，建議不要拖到最後一刻才進場。
今年高雄動漫節也安排多場作者、舞台活動，《與妳相戀到生命盡頭》作者あおのなち將於10月10日舉辦台灣首場簽名會，日本愛知縣聲優偶像團體「知多娘。」也將連續4天登台；台灣角川、東立、長鴻等出版社則會帶來新書、特裝版及展場限定優惠。
交通方面，高雄巨蛋距離高雄捷運紅線R14「巨蛋站」很近，從5號出口出站即可前往會場；若搭高鐵抵達左營站，也可直接轉乘捷運紅線往小港方向前往巨蛋站。
🟡 2026高雄國際動漫節門票
📌預售票：100元，販售至10月8日
📌展期票：120元，10月9日至10月12日
📌可使用文化幣：FamiTicket 預售票、展期票；展期間現場購票也可使用
📌購票方式：全家 FamiPort、My FamiPort App、FamiTicket、大會電子票
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌交通：高雄捷運紅線 R14 巨蛋站5號出口
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第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，預售票自8月18日開賣，販售時間一路到10月8日為止，單日票100元，每張票限一人、單次入場使用。民眾可透過全家便利商店 FamiPort機台、My FamiPort App、FamiTicket 網站及大會電子票購買，其中 FamiTicket 可直接使用文化幣付款，購買電子票後，入場時出示 QR Code 即可。
如果錯過預售，10月9日至12日展覽期間仍可購票，不過單日票會調整為120元，比預售價多20元。展期同樣可透過全家 FamiPort、My FamiPort App、FamiTicket 及大會電子票購買，現場也會開放售票，FamiTicket 及展場現場購票皆可使用文化幣。
高雄動漫節每日展出時間為上午10時至下午6時，展場現場售票則從上午8時30分開始。10月9日至11日下午5時30分停止售票，最後一天10月12日則提前至下午5時截止。官方也提醒，閉展日下午部分廠商會陸續撤場，如果主要目標是限定商品、特裝版或周邊，建議不要拖到最後一刻才進場。
今年高雄動漫節也安排多場作者、舞台活動，《與妳相戀到生命盡頭》作者あおのなち將於10月10日舉辦台灣首場簽名會，日本愛知縣聲優偶像團體「知多娘。」也將連續4天登台；台灣角川、東立、長鴻等出版社則會帶來新書、特裝版及展場限定優惠。
交通方面，高雄巨蛋距離高雄捷運紅線R14「巨蛋站」很近，從5號出口出站即可前往會場；若搭高鐵抵達左營站，也可直接轉乘捷運紅線往小港方向前往巨蛋站。
📌預售票：100元，販售至10月8日
📌展期票：120元，10月9日至10月12日
📌可使用文化幣：FamiTicket 預售票、展期票；展期間現場購票也可使用
📌購票方式：全家 FamiPort、My FamiPort App、FamiTicket、大會電子票
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌交通：高雄捷運紅線 R14 巨蛋站5號出口