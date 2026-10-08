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▲寒露時節容易有腸胃道症狀，包括胃痛、秋季腹瀉等。（示意圖／取自photoAC）

3穴道按摩 中醫：可健脾和胃、清血潤膚

「百合玉竹雙耳潤膚飲」做法：

近日受東北季風影響，全台各地陸續轉涼，二十四節氣當中的「寒露」今（8）日報到！馬光中醫診所中醫師林百齡說，寒露時節臨床常見4種症狀，包括呼吸道問題，可能會乾咳、聲音沙啞；還有皮膚容易乾裂、脫屑搔癢等，可透過茶飲或按摩穴位「養陰潤燥」。以中醫觀點而言，寒露代表深秋到來，晨晚地表的露水會開始凝結成霜，寒意也愈來愈濃厚，會從「白露」的「涼爽」正式轉為「寒涼」。林百齡提到，秋燥隨之轉深，天地間陰氣漸長、陽氣漸消，因此寒露的時節氣候特徵為「深秋微寒、少雨乾燥」，「寒」與「燥」交雜，中醫稱為「涼燥」。因寒露時節臨床常見「肺燥津虧」夾帶「營衛不和」之症，林百齡說最常見「呼吸道症狀」，因肺喜潤而惡燥，深秋燥邪耗傷肺陰，常見乾咳無痰、咽喉乾癢、聲音沙啞、鼻乾出血等。還有「皮膚症狀」，林百齡指出，肺主皮毛，津液不足容易導致皮膚乾裂、脫屑搔癢，甚至口角炎與雙唇乾裂。「消化道症狀」則是當寒氣侵襲人體，燥邪耗損體內津液，容易出現胃痛、大便乾結或秋季腹瀉。另外，寒氣會使人體氣血循環減慢，因此容易導致肌肉僵硬、關節疼痛、舊傷痠痛等「關節筋骨症狀」。林百齡說，中醫在寒露時節的治療原則主張「滋陰潤燥、溫潤防寒」，臨床上常以「清燥救肺湯」或「百合固金湯」加減，配合沙參、百合、玉竹、玄參等滋養肺胃津液；若有虛寒者，酌加黃耆、乾薑以溫護陽氣。針對秋燥耗傷津液，容易出現乾咳、口乾咽燥、皮膚乾癢等症狀，平時可飲用「百合玉竹雙耳潤膚飲」，以養陰潤燥、益胃生津、清心安神。另外可透過「穴道按摩」，如「太淵穴」位於手腕橈側橫紋遠端，橈動脈搏動處，具有宣肺平喘、止咳潤燥功效。還有「血海穴」是位於大腿內側、髕骨內側往上兩寸（三根寬）、股內側肌隆起處，可調理血分、清血潤膚，是緩解皮膚乾癢的特效穴。林百齡說，位於外膝眼下三寸（約四指寬）的足三里，則可健脾和胃、扶正祛邪。百合10克、玉竹10克、銀耳10克、枸杞6克、去核紅棗3顆將上述藥材洗淨，銀耳泡發後剪成碎塊。鍋中加入1000毫升開水，放入銀耳，大火煮沸後轉小火慢燉約25分鐘，煮出膠質。加入百合、玉竹、紅棗，小火熬煮15分鐘。最後放入枸杞，續煮5分鐘關火，即可溫熱飲用。