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陳喬恩、孫德榮恩願始末一次看 攝影棚偷喝酒被冷凍1年

孫德榮又拿陳喬恩小氣當話題 她罕見怒回應：不要再聊我

陳喬恩、孫德榮介紹 喬傑立時代一線女主、王牌經紀人

📌孫德榮《酒後的心聲》惹怒陳喬恩原文：

📌陳喬恩反擊全文：

▲對於孫德榮又在節目上提及兩人陳年恩怨，陳喬恩罕見發長文回應。（圖／陳喬恩IG@iam_joechen）

台灣偶像劇女王陳喬恩與昔日恩師、喬傑立娛樂創辦人孫德榮，長達20多年的恩怨再度搬上檯面！孫德榮過去多次公開談論陳喬恩當年在攝影棚喝酒、遭他冷凍一年，以及走紅後不懂感恩等往事，連陳喬恩結婚沒邀請他都常常拿出來說。如今65歲的，還透露自己中風後看淡人生，願意與陳喬恩和解，沒想到陳喬恩今（8）日罕見發長文反擊，直指對方多年來一再提起自己，內容甚至夾雜「加油添醋的毀謗」，並打臉孫德榮未曾找人帶話要求和解，隔空喊話：「其實也沒什麼需要和解，不如你要不要以後，多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩，就不用一直提到我了～」陳喬恩與孫德榮的恩怨得從2002年說起，當年陳喬恩加入喬傑立娛樂，曾與吳宗憲搭檔主持《綜藝旗艦》，卻因在攝影棚喝酒遭孫德榮冷凍一年。孫德榮過去在《命運好好玩》透露，當時認為陳喬恩的行為有損藝人形象，才決定暫停她的演藝工作，希望藉此磨掉她的銳氣，期間還自掏腰包安排她學習琴棋書畫、舞蹈等才藝，不料陳喬恩不但不領情，還四處找人說情，希望能提前解約。直到一年冷凍期滿，孫德榮才重新安排陳喬恩接戲，2005年更力排眾議，讓她與明道搭檔主演《王子變青蛙》，該劇播出後大受歡迎，陳喬恩也因此躍升一線女星。孫德榮曾自豪表示，後來即使與三立電視台鬧翻，仍積極替陳喬恩安排中國演藝工作，當時單集片酬就有6萬元人民幣，拍完40集能進帳240萬元人民幣，換算台幣上千萬元。然而，孫德榮始終認為陳喬恩沒有看見經紀公司在背後付出的努力，甚至曾批評：「她自以為她很棒啊，自以為她很漂亮，自以為她的一切都是靠她自己。」雙方最終在合約到期後分道揚鑣，關係也逐漸疏遠；後來陳喬恩2022年與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，2024年在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，邀請不少演藝圈好友出席，卻沒有邀請昔日恩師孫德榮。對此，孫德榮2025年6月受訪時坦言，自己連喜帖都沒收到，但也表示「無所謂，周杰倫也沒請吳宗憲」，並透露曾託人向陳喬恩傳達祝福，希望她婚後脾氣能溫柔一點，2人卻始終沒有真正和解。相隔一年多，孫德榮近日登上八大《酒後的心聲》，又一次談起陳喬恩，開口便質問：「我哪裡對不起妳？妳不紅的時候，妳知道我們要求爺爺告奶奶。」他表示，至今仍不明白陳喬恩為何如此恨他，認為一切源自當年冷凍一年的決定，「她就對我恨之入骨，她找任何關係要來跟我解約，我就是不解」，但他強調，冷凍期滿後仍給予陳喬恩各種資源，當初只是覺得她演藝之路太順遂，才想讓她收斂銳氣。不過，孫德榮這次態度明顯軟化，透露自己已經65歲，又經歷中風，對人生有了不同看法，「我這次中風，我真的不瞞各位講，我把人生重看一次。」如今不管誰想跟他和解，他都不再計較，甚至笑說「我只是請吃飯多一個人而已」。他也再度隔空向陳喬恩喊話：「妳不是結婚了，那是不是要溫柔一點？」並提到當年曾在她結婚時託人帶話，希望彼此不要再計較過去，「很多事情就不要太在意，事緩則圓」。沒想到這番話播出後，陳喬恩直接透過IG限時動態回應，開頭便說：「其實我真的沒有恨你ㄟ，就是已經大概有20年前的事情了。」她解釋，當年合約到期時，雙方也都很和氣、沒有不愉快，只是那個年代沒有微信、LINE，離開公司後自然失去聯繫。至於孫德榮指責她不懂感恩，她也反問：「當年身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？」強調自己從未少給公司抽成，也很感謝當年願意給她機會的所有人，拍攝《王子變青蛙》後，更陸續接演《命中注定我愛你》等作品，始終努力工作、享受表演。陳喬恩也澄清，從未收過孫德榮請人帶話求和解，「其實我完全沒有收到，從來沒有任何一個認識的人，有提起過你的任何事情，完全沒有。」對於孫德榮多年來反覆提起兩人的恩怨，她表示自己一直選擇沉默，是為了保護自己，也尊重對方，如今卻不想再忍受帶有攻擊性的言論，「這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我，其中不免帶著很多加油添醋的毀謗。」最後更直接表態以後不會再回應，希望孫德榮也別再提起她。陳喬恩2005年憑《王子變青蛙》奠定偶像劇女王地位，2008年主演《命中注定我愛你》，該劇創下台灣偶像劇收視紀錄，讓她成為當年最具代表性的女演員之一，之後陸續演出《佳期如夢》、《勝女的代價》、《笑傲江湖》等作品，成功跨足中國市場，其中2013年在《笑傲江湖》飾演的東方不敗，更讓她在中國人氣大漲。近年她仍持續參與戲劇及綜藝節目，2024年主演台劇《墨雨雲間》，也曾以《型男大主廚》等節目展現戲劇之外的另一面。孫德榮是台灣偶像團體黃金年代的重要推手之一，早年曾擔任羅志祥經紀人，2000年前後創立喬傑立娛樂，陸續打造5566、183club、七朵花等團體，也培養出明道、王少偉、王仁甫、許孟哲、趙小僑等藝人，並透過《MVP情人》、《西街少年》、《王子變青蛙》等偶像劇，建立當年喬傑立在台灣演藝圈的影響力。近年他重新經營「喬傑立帝國」YouTube頻道，曾透露砸下200萬元，將珍藏多年的演藝母帶數位化，讓過去旗下藝人的演出、宣傳與幕後畫面重新曝光。我哪裡對不起妳？妳不紅的時候，妳知道我們要求爺爺告奶奶？她在恨我什麼我真的不知道，我只知道她最恨我的是她在那個攝影棚被抓到喝酒，所以我冰她一年，她就對我恨之如骨，她找任何關係要來跟我解約，我就是不解。但是你看一年到，我就給她各種資源啊，（當年不解約）我就覺得這個小孩要打一下，因為太順、消消她的銳氣，但是我也是跟三立鬧翻的原則下，我讓她去大陸發展。為何是否和解？我也65歲了，我也中過風了 ，我這次中風我真的不瞞各位講，我把人生重看一次，現在誰要跟我和解，要跟我怎麼樣 ，我都覺得無所謂，我只是請吃飯多一個人而已。妳不是結婚了，那是不是要溫柔一點？妳結婚的時候，我不是請人帶話給妳嗎，很多事情就不要太在意，事緩則圓。其實我真的沒有恨你ㄟ就是已經大概有20年前的事情了然後當年其實合約到的時候，大家都很和氣啊當年也是還沒有微信和line，但確實也沒有什麼重要的事情需聯繫後來我去大陸拍戲，幾年後忽然就開始有莫名奇妙的一些報導出來其實我從頭到尾都很納悶ㄟ當年拍完王子變青蛙後，蠻多劇本找過來的，我很感謝很多人願意看見我給我機會當年身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？我也沒有少給公司抽成我一直都是很努力也享受的，樂在其中的拍戲然後命中注定我愛你之後～我就合約滿了，自然而然的就離開公司了。這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我其中不免帶著很多加油添醋的毀謗我也就當新聞和節目需要的效果吧，沒有去回應什麼還有，你一直說我結婚你找人帶話給我，其實我完全沒有收到從來沒有任何一個認識的人，有提起過你的任何事情，完全沒有剩下的畫面我沒有看完，反正來來去去也就那樣～我以後不會再回應，但我也不希望莫須有 帶有攻擊言論的話一再發生我的沉默其實是在保護自己，也尊重你。還有～從來也沒有人找過我說要什麼大和解之類的其實也沒什麼需要解的，不如你要不要以後多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩就不用一直提到我了～