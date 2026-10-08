台灣偶像劇女王陳喬恩與昔日恩師、喬傑立娛樂創辦人孫德榮，長達20多年的恩怨再度搬上檯面！孫德榮過去多次公開談論陳喬恩當年在攝影棚喝酒、遭他冷凍一年，以及走紅後不懂感恩等往事，連陳喬恩結婚沒邀請他都常常拿出來說。如今65歲的孫德榮登上八大《酒後的心聲》再次提起2人決裂內幕，還透露自己中風後看淡人生，願意與陳喬恩和解，沒想到陳喬恩今（8）日罕見發長文反擊，直指對方多年來一再提起自己，內容甚至夾雜「加油添醋的毀謗」，並打臉孫德榮未曾找人帶話要求和解，隔空喊話：「其實也沒什麼需要和解，不如你要不要以後，多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩，就不用一直提到我了～」
陳喬恩、孫德榮恩願始末一次看 攝影棚偷喝酒被冷凍1年
陳喬恩與孫德榮的恩怨得從2002年說起，當年陳喬恩加入喬傑立娛樂，曾與吳宗憲搭檔主持《綜藝旗艦》，卻因在攝影棚喝酒遭孫德榮冷凍一年。孫德榮過去在《命運好好玩》透露，當時認為陳喬恩的行為有損藝人形象，才決定暫停她的演藝工作，希望藉此磨掉她的銳氣，期間還自掏腰包安排她學習琴棋書畫、舞蹈等才藝，不料陳喬恩不但不領情，還四處找人說情，希望能提前解約。
直到一年冷凍期滿，孫德榮才重新安排陳喬恩接戲，2005年更力排眾議，讓她與明道搭檔主演《王子變青蛙》，該劇播出後大受歡迎，陳喬恩也因此躍升一線女星。孫德榮曾自豪表示，後來即使與三立電視台鬧翻，仍積極替陳喬恩安排中國演藝工作，當時單集片酬就有6萬元人民幣，拍完40集能進帳240萬元人民幣，換算台幣上千萬元。然而，孫德榮始終認為陳喬恩沒有看見經紀公司在背後付出的努力，甚至曾批評：「她自以為她很棒啊，自以為她很漂亮，自以為她的一切都是靠她自己。」
雙方最終在合約到期後分道揚鑣，關係也逐漸疏遠；後來陳喬恩2022年與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，2024年在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，邀請不少演藝圈好友出席，卻沒有邀請昔日恩師孫德榮。對此，孫德榮2025年6月受訪時坦言，自己連喜帖都沒收到，但也表示「無所謂，周杰倫也沒請吳宗憲」，並透露曾託人向陳喬恩傳達祝福，希望她婚後脾氣能溫柔一點，2人卻始終沒有真正和解。
孫德榮又拿陳喬恩小氣當話題 她罕見怒回應：不要再聊我
相隔一年多，孫德榮近日登上八大《酒後的心聲》，又一次談起陳喬恩，開口便質問：「我哪裡對不起妳？妳不紅的時候，妳知道我們要求爺爺告奶奶。」他表示，至今仍不明白陳喬恩為何如此恨他，認為一切源自當年冷凍一年的決定，「她就對我恨之入骨，她找任何關係要來跟我解約，我就是不解」，但他強調，冷凍期滿後仍給予陳喬恩各種資源，當初只是覺得她演藝之路太順遂，才想讓她收斂銳氣。
不過，孫德榮這次態度明顯軟化，透露自己已經65歲，又經歷中風，對人生有了不同看法，「我這次中風，我真的不瞞各位講，我把人生重看一次。」如今不管誰想跟他和解，他都不再計較，甚至笑說「我只是請吃飯多一個人而已」。他也再度隔空向陳喬恩喊話：「妳不是結婚了，那是不是要溫柔一點？」並提到當年曾在她結婚時託人帶話，希望彼此不要再計較過去，「很多事情就不要太在意，事緩則圓」。
沒想到這番話播出後，陳喬恩直接透過IG限時動態回應，開頭便說：「其實我真的沒有恨你ㄟ，就是已經大概有20年前的事情了。」她解釋，當年合約到期時，雙方也都很和氣、沒有不愉快，只是那個年代沒有微信、LINE，離開公司後自然失去聯繫。至於孫德榮指責她不懂感恩，她也反問：「當年身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？」強調自己從未少給公司抽成，也很感謝當年願意給她機會的所有人，拍攝《王子變青蛙》後，更陸續接演《命中注定我愛你》等作品，始終努力工作、享受表演。
陳喬恩也澄清，從未收過孫德榮請人帶話求和解，「其實我完全沒有收到，從來沒有任何一個認識的人，有提起過你的任何事情，完全沒有。」對於孫德榮多年來反覆提起兩人的恩怨，她表示自己一直選擇沉默，是為了保護自己，也尊重對方，如今卻不想再忍受帶有攻擊性的言論，「這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我，其中不免帶著很多加油添醋的毀謗。」最後更直接表態以後不會再回應，希望孫德榮也別再提起她。
陳喬恩、孫德榮介紹 喬傑立時代一線女主、王牌經紀人
陳喬恩2005年憑《王子變青蛙》奠定偶像劇女王地位，2008年主演《命中注定我愛你》，該劇創下台灣偶像劇收視紀錄，讓她成為當年最具代表性的女演員之一，之後陸續演出《佳期如夢》、《勝女的代價》、《笑傲江湖》等作品，成功跨足中國市場，其中2013年在《笑傲江湖》飾演的東方不敗，更讓她在中國人氣大漲。近年她仍持續參與戲劇及綜藝節目，2024年主演台劇《墨雨雲間》，也曾以《型男大主廚》等節目展現戲劇之外的另一面。
孫德榮是台灣偶像團體黃金年代的重要推手之一，早年曾擔任羅志祥經紀人，2000年前後創立喬傑立娛樂，陸續打造5566、183club、七朵花等團體，也培養出明道、王少偉、王仁甫、許孟哲、趙小僑等藝人，並透過《MVP情人》、《西街少年》、《王子變青蛙》等偶像劇，建立當年喬傑立在台灣演藝圈的影響力。近年他重新經營「喬傑立帝國」YouTube頻道，曾透露砸下200萬元，將珍藏多年的演藝母帶數位化，讓過去旗下藝人的演出、宣傳與幕後畫面重新曝光。
📌孫德榮《酒後的心聲》惹怒陳喬恩原文：
我哪裡對不起妳？妳不紅的時候，妳知道我們要求爺爺告奶奶？她在恨我什麼我真的不知道，我只知道她最恨我的是她在那個攝影棚被抓到喝酒，所以我冰她一年，她就對我恨之如骨，她找任何關係要來跟我解約，我就是不解。
但是你看一年到，我就給她各種資源啊，（當年不解約）我就覺得這個小孩要打一下，因為太順、消消她的銳氣，但是我也是跟三立鬧翻的原則下，我讓她去大陸發展。
為何是否和解？我也65歲了，我也中過風了 ，我這次中風我真的不瞞各位講，我把人生重看一次，現在誰要跟我和解，要跟我怎麼樣 ，我都覺得無所謂，我只是請吃飯多一個人而已。
妳不是結婚了，那是不是要溫柔一點？妳結婚的時候，我不是請人帶話給妳嗎，很多事情就不要太在意，事緩則圓。
📌陳喬恩反擊全文：
其實我真的沒有恨你ㄟ
就是已經大概有20年前的事情了
然後當年其實合約到的時候，大家都很和氣啊
當年也是還沒有微信和line，但確實也沒有什麼重要的事情需聯繫
後來我去大陸拍戲，幾年後忽然就開始有莫名奇妙的一些報導出來
其實我從頭到尾都很納悶ㄟ
當年拍完王子變青蛙後，蠻多劇本找過來的，我很感謝很多人願意看見我給我機會
當年身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？我也沒有少給公司抽成
我一直都是很努力也享受的，樂在其中的拍戲
然後命中注定我愛你之後～我就合約滿了，自然而然的就離開公司了。
這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我
其中不免帶著很多加油添醋的毀謗
我也就當新聞和節目需要的效果吧，沒有去回應什麼
還有，你一直說我結婚你找人帶話給我，其實我完全沒有收到
從來沒有任何一個認識的人，有提起過你的任何事情，完全沒有
剩下的畫面我沒有看完，反正來來去去也就那樣～
我以後不會再回應，但我也不希望莫須有 帶有攻擊言論的話一再發生
我的沉默其實是在保護自己，也尊重你。
還有～從來也沒有人找過我說要什麼大和解之類的
其實也沒什麼需要解的，不如你要不要以後
多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩
就不用一直提到我了～
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陳喬恩與孫德榮的恩怨得從2002年說起，當年陳喬恩加入喬傑立娛樂，曾與吳宗憲搭檔主持《綜藝旗艦》，卻因在攝影棚喝酒遭孫德榮冷凍一年。孫德榮過去在《命運好好玩》透露，當時認為陳喬恩的行為有損藝人形象，才決定暫停她的演藝工作，希望藉此磨掉她的銳氣，期間還自掏腰包安排她學習琴棋書畫、舞蹈等才藝，不料陳喬恩不但不領情，還四處找人說情，希望能提前解約。
直到一年冷凍期滿，孫德榮才重新安排陳喬恩接戲，2005年更力排眾議，讓她與明道搭檔主演《王子變青蛙》，該劇播出後大受歡迎，陳喬恩也因此躍升一線女星。孫德榮曾自豪表示，後來即使與三立電視台鬧翻，仍積極替陳喬恩安排中國演藝工作，當時單集片酬就有6萬元人民幣，拍完40集能進帳240萬元人民幣，換算台幣上千萬元。然而，孫德榮始終認為陳喬恩沒有看見經紀公司在背後付出的努力，甚至曾批評：「她自以為她很棒啊，自以為她很漂亮，自以為她的一切都是靠她自己。」
雙方最終在合約到期後分道揚鑣，關係也逐漸疏遠；後來陳喬恩2022年與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，2024年在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，邀請不少演藝圈好友出席，卻沒有邀請昔日恩師孫德榮。對此，孫德榮2025年6月受訪時坦言，自己連喜帖都沒收到，但也表示「無所謂，周杰倫也沒請吳宗憲」，並透露曾託人向陳喬恩傳達祝福，希望她婚後脾氣能溫柔一點，2人卻始終沒有真正和解。
孫德榮又拿陳喬恩小氣當話題 她罕見怒回應：不要再聊我
相隔一年多，孫德榮近日登上八大《酒後的心聲》，又一次談起陳喬恩，開口便質問：「我哪裡對不起妳？妳不紅的時候，妳知道我們要求爺爺告奶奶。」他表示，至今仍不明白陳喬恩為何如此恨他，認為一切源自當年冷凍一年的決定，「她就對我恨之入骨，她找任何關係要來跟我解約，我就是不解」，但他強調，冷凍期滿後仍給予陳喬恩各種資源，當初只是覺得她演藝之路太順遂，才想讓她收斂銳氣。
不過，孫德榮這次態度明顯軟化，透露自己已經65歲，又經歷中風，對人生有了不同看法，「我這次中風，我真的不瞞各位講，我把人生重看一次。」如今不管誰想跟他和解，他都不再計較，甚至笑說「我只是請吃飯多一個人而已」。他也再度隔空向陳喬恩喊話：「妳不是結婚了，那是不是要溫柔一點？」並提到當年曾在她結婚時託人帶話，希望彼此不要再計較過去，「很多事情就不要太在意，事緩則圓」。
沒想到這番話播出後，陳喬恩直接透過IG限時動態回應，開頭便說：「其實我真的沒有恨你ㄟ，就是已經大概有20年前的事情了。」她解釋，當年合約到期時，雙方也都很和氣、沒有不愉快，只是那個年代沒有微信、LINE，離開公司後自然失去聯繫。至於孫德榮指責她不懂感恩，她也反問：「當年身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？」強調自己從未少給公司抽成，也很感謝當年願意給她機會的所有人，拍攝《王子變青蛙》後，更陸續接演《命中注定我愛你》等作品，始終努力工作、享受表演。
陳喬恩也澄清，從未收過孫德榮請人帶話求和解，「其實我完全沒有收到，從來沒有任何一個認識的人，有提起過你的任何事情，完全沒有。」對於孫德榮多年來反覆提起兩人的恩怨，她表示自己一直選擇沉默，是為了保護自己，也尊重對方，如今卻不想再忍受帶有攻擊性的言論，「這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我，其中不免帶著很多加油添醋的毀謗。」最後更直接表態以後不會再回應，希望孫德榮也別再提起她。
陳喬恩、孫德榮介紹 喬傑立時代一線女主、王牌經紀人
陳喬恩2005年憑《王子變青蛙》奠定偶像劇女王地位，2008年主演《命中注定我愛你》，該劇創下台灣偶像劇收視紀錄，讓她成為當年最具代表性的女演員之一，之後陸續演出《佳期如夢》、《勝女的代價》、《笑傲江湖》等作品，成功跨足中國市場，其中2013年在《笑傲江湖》飾演的東方不敗，更讓她在中國人氣大漲。近年她仍持續參與戲劇及綜藝節目，2024年主演台劇《墨雨雲間》，也曾以《型男大主廚》等節目展現戲劇之外的另一面。
孫德榮是台灣偶像團體黃金年代的重要推手之一，早年曾擔任羅志祥經紀人，2000年前後創立喬傑立娛樂，陸續打造5566、183club、七朵花等團體，也培養出明道、王少偉、王仁甫、許孟哲、趙小僑等藝人，並透過《MVP情人》、《西街少年》、《王子變青蛙》等偶像劇，建立當年喬傑立在台灣演藝圈的影響力。近年他重新經營「喬傑立帝國」YouTube頻道，曾透露砸下200萬元，將珍藏多年的演藝母帶數位化，讓過去旗下藝人的演出、宣傳與幕後畫面重新曝光。
📌孫德榮《酒後的心聲》惹怒陳喬恩原文：
我哪裡對不起妳？妳不紅的時候，妳知道我們要求爺爺告奶奶？她在恨我什麼我真的不知道，我只知道她最恨我的是她在那個攝影棚被抓到喝酒，所以我冰她一年，她就對我恨之如骨，她找任何關係要來跟我解約，我就是不解。
但是你看一年到，我就給她各種資源啊，（當年不解約）我就覺得這個小孩要打一下，因為太順、消消她的銳氣，但是我也是跟三立鬧翻的原則下，我讓她去大陸發展。
為何是否和解？我也65歲了，我也中過風了 ，我這次中風我真的不瞞各位講，我把人生重看一次，現在誰要跟我和解，要跟我怎麼樣 ，我都覺得無所謂，我只是請吃飯多一個人而已。
妳不是結婚了，那是不是要溫柔一點？妳結婚的時候，我不是請人帶話給妳嗎，很多事情就不要太在意，事緩則圓。
📌陳喬恩反擊全文：
其實我真的沒有恨你ㄟ
就是已經大概有20年前的事情了
然後當年其實合約到的時候，大家都很和氣啊
當年也是還沒有微信和line，但確實也沒有什麼重要的事情需聯繫
後來我去大陸拍戲，幾年後忽然就開始有莫名奇妙的一些報導出來
其實我從頭到尾都很納悶ㄟ
當年拍完王子變青蛙後，蠻多劇本找過來的，我很感謝很多人願意看見我給我機會
當年身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？我也沒有少給公司抽成
我一直都是很努力也享受的，樂在其中的拍戲
然後命中注定我愛你之後～我就合約滿了，自然而然的就離開公司了。
這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我
其中不免帶著很多加油添醋的毀謗
我也就當新聞和節目需要的效果吧，沒有去回應什麼
還有，你一直說我結婚你找人帶話給我，其實我完全沒有收到
從來沒有任何一個認識的人，有提起過你的任何事情，完全沒有
剩下的畫面我沒有看完，反正來來去去也就那樣～
我以後不會再回應，但我也不希望莫須有 帶有攻擊言論的話一再發生
我的沉默其實是在保護自己，也尊重你。
還有～從來也沒有人找過我說要什麼大和解之類的
其實也沒什麼需要解的，不如你要不要以後
多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩
就不用一直提到我了～