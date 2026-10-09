2026第七屆「高雄國際動漫節」今（9）日在高雄巨蛋開幕，羚邦與 BTU HOBBYBASE 攤位成為現場熱門區域之一，除了《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《我的英雄學院》等人氣作品新品吸引粉絲，福袋同樣搶翻。官方已事前規劃專屬排隊動線，想進攤位的粉絲須從高雄巨蛋「3號入口」排隊進館；若只是想買福袋或抽抽樂，則可以直接走「快速結帳櫃台」，不用排進完整攤位。
《排少》1600元福袋超吸睛 直接送20吋行李箱
今年最吸睛的福袋之一，就是《排球少年!!》三號福袋，售價1600元，內容直接塞進一只20吋行李箱，另外還有單肩包2選1，以及門簾或餐具2選1，商品原價總值2897元。行李箱還加入烏野高中經典「飛べ（飛吧）」等作品元素，實用性高，也成為粉絲搶購焦點。
其他福袋同樣很有份量，《機動戰士鋼彈》一號福袋售價2000元，內含後背包、折疊椅及行李箱束帶，原價總值4188元；《新世紀福音戰士》二號福袋售價3600元，可選初號機、二號機或 Mark.06 主題後背包，另有無線充電盤、手機袋等商品，原價總值7270元。
現場排隊人潮相當密集，部分動線一度擠滿等候入場的粉絲，官方也在場內外設置排隊告示及工作人員協助引導。準備前往羚邦、BTU HOBBYBASE攤位的民眾，除了先看清楚3號入口、快速結帳等不同動線，也要避免在人多處推擠，依現場指示排隊前進。
只買福袋可走快速結帳 但不能刷卡、不能用文化幣
因應排隊人潮，羚邦今年特別設置「快速結帳櫃台」，如果只想購買各式福袋、抽抽樂，不必排隊進攤位，就能直接結帳。不過要注意，快速結帳區只收現金，不能使用信用卡，也不能使用文化幣，福袋、抽抽樂及快速結帳區商品也都不列入滿額贈計算。
官方也提醒，羚邦與 BTU HOBBYBASE 入場排隊須從高雄巨蛋「3號入口」進館，再依現場工作人員指示排隊入攤；3號入口預計每日11時停止開放排隊，之後要改由1、2、4號門進場。若只是鎖定福袋，記得先看清楚快速結帳動線，別跟著一般入攤隊伍一起排，白白多等一輪。
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今年最吸睛的福袋之一，就是《排球少年!!》三號福袋，售價1600元，內容直接塞進一只20吋行李箱，另外還有單肩包2選1，以及門簾或餐具2選1，商品原價總值2897元。行李箱還加入烏野高中經典「飛べ（飛吧）」等作品元素，實用性高，也成為粉絲搶購焦點。
因應排隊人潮，羚邦今年特別設置「快速結帳櫃台」，如果只想購買各式福袋、抽抽樂，不必排隊進攤位，就能直接結帳。不過要注意，快速結帳區只收現金，不能使用信用卡，也不能使用文化幣，福袋、抽抽樂及快速結帳區商品也都不列入滿額贈計算。
官方也提醒，羚邦與 BTU HOBBYBASE 入場排隊須從高雄巨蛋「3號入口」進館，再依現場工作人員指示排隊入攤；3號入口預計每日11時停止開放排隊，之後要改由1、2、4號門進場。若只是鎖定福袋，記得先看清楚快速結帳動線，別跟著一般入攤隊伍一起排，白白多等一輪。