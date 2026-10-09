我是廣告 請繼續往下閱讀

寶可夢30週年打卡點搶先看！松壽廣場公園藏滿皮卡丘

▲寶可夢30週年打卡活動將皮卡丘與繽紛愛心泡泡結合，原本單調的水泥牆變成可愛的拍照景點。（圖／記者林若瑋攝）

▲皮卡丘造型貼圖搭配電力符號，與另一側的「POKÉGENIC」指示牌形成連續拍照牆面。（圖／記者林若瑋攝）

▲牆面出現大型「快龍」黑色剪影，旁邊還藏著一隻小皮卡丘，形成強烈的大小對比。（圖／記者林若瑋攝）

▲寶可夢30週年活動將歷代御三家融入公園階梯，妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等角色都能找到。（圖／記者林若瑋攝）

▲皮卡丘與菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷並列，讓不同世代的寶可夢角色一次入鏡。（圖／記者林若瑋攝）

信義廣場粉紅愛心超好拍！整面階梯都是寶可夢

▲粉紅愛心造型指示牌下方，階梯式座位區出現多款寶可夢圖案，許多民眾拿起手機拍照。（圖／記者林若瑋攝）

最後往象山站走！伊布藏牆角、耿鬼直接躺在地板上

▲寶可夢30週年「Pokégenic」打卡活動將耿鬼融入公園地面，民眾可以直接坐在耿鬼圖案上，拍出與寶可夢互動的趣味照片。（圖／記者林若瑋攝）

▲伊布圖案藏在公園石椅側面，連不起眼的角落都成為寶可夢30週年的拍照彩蛋。（圖／記者林若瑋攝）

▲地面出現耿鬼剪影與黃色「GENGAR」警示標誌。（圖／記者林若瑋攝）

▲寶可夢30週年打卡活動吸引大批民眾前來拍照，公園草地上設置3隻不同姿勢的百變怪立體模型，成為合照的熱門景點。（圖／記者林若瑋攝）

▲雷伊布立體模型現身公園草地，周圍還有其他伊布進化型。（圖／記者林若瑋攝）

寶可夢30週年打卡路線怎麼走？市政府站進、象山站出最順

▲新光三越台北信義新天地A11館外牆掛上寶可夢30週年大型主視覺，附近香堤大道廣場將於10月10日至11日舉辦「PokéXciting! in 台北」活動，A11館3樓還有寶可夢中心，可安排順路參觀。（圖／記者林若瑋攝）

🟡 寶可夢30週年打卡、逛街推薦路線