「PokéXciting! in 台北」將於10月10日至11日登場，周邊「Pokégenic」打卡景點也陸續完成布置。《NOWNEWS今日新聞》記者今（9）日再度實際走訪，發現前幾天還空蕩蕩的公園，現在已經出現滿滿皮卡丘、歷代御三家寶可夢雕像，還有藏在牆角的伊布、地板上的耿鬼，以及草地上排排站的百變怪，吸引不少民眾搶先拍照。想一次拍好拍滿，建議從捷運市政府站出發，一路往象山站方向走，其中松壽廣場公園的寶可夢數量相當驚人，千萬別只拍完牆上的圖案就離開！
寶可夢30週年打卡點搶先看！松壽廣場公園藏滿皮卡丘
根據官方公布的「Pokégenic MAP」，本次打卡景點分布在松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3大區域。第一站推薦從捷運市政府站出發，前往新光三越A8、A9附近的松壽廣場公園。記者實際走訪發現，原本灰色的石牆已經變成皮卡丘的遊樂場，不只出現粉紅色愛心泡泡，還有一整排奔跑的皮卡丘，以及皮卡丘搭配加號、等號的趣味圖案。
另一面牆則藏著巨大的「快龍」黑色剪影，旁邊還有小小的皮卡丘，利用兩隻寶可夢的體型差距，拍出相當有趣的畫面。「快龍」同時也是台北寶可夢中心的代表角色。
不過，松壽廣場公園真正不能錯過的，是草地上的寶可夢雕像！記者現場拍到皮卡丘與妙蛙種子、小火龍、傑尼龜排排站，還有菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷等不同世代寶可夢，甚至能看到新葉喵、呆火鱷及潤水鴨。每組雕像都有不同表情與姿勢，讓原本普通的公園草地變成大型寶可夢攝影棚。
信義廣場粉紅愛心超好拍！整面階梯都是寶可夢
拍完松壽廣場公園後，可以沿著信義商圈往台北101方向前進，第二站來到信義廣場。這裡最明顯的地標，就是粉紅色愛心造型的「POKÉGENIC」指示牌，愛心中央藏著皮卡丘剪影，旁邊則是一整片階梯式石牆。
與官方先前公布的示意圖相比，實際布置更加豐富，階梯上可以找到各式各樣的小型寶可夢圖案，從皮卡丘、傑尼龜到不同世代的寶可夢都有。記者走訪時，已經有家長帶著小朋友坐在階梯上合照，也有民眾拿起手機逐一尋找喜歡的角色。這裡很適合拍攝大範圍照片，把整面寶可夢階梯一起收入鏡頭。
最後往象山站走！伊布藏牆角、耿鬼直接躺在地板上
第三站則是靠近捷運象山站的信義安康公園。這裡的寶可夢不像前兩站集中在明顯的展示區，而是藏在公園原有的石牆、步道及草地之間，需要訓練家仔細尋找。
記者實際拍到可愛的伊布躲在石牆轉角，適合蹲下來與牠同框；耿鬼則直接出現在圓形地板上，露出招牌大笑臉，已經有民眾坐在圖案上拍照。另外，地面還出現黃色「GENGAR」警示標誌及黑色剪影，旁邊有皮卡丘探頭，讓人彷彿正在尋找躲起來的耿鬼。
公園草地上還出現三隻紫色百變怪雕像，表情、姿勢各不相同，附近也有雷伊布等寶可夢造型，吸引民眾停下腳步拍照。由於信義安康公園距離主要百貨商圈有一段路，建議把這裡安排成最後一站，拍完就近前往捷運象山站搭車，不必再走回頭路。
寶可夢30週年打卡路線怎麼走？市政府站進、象山站出最順
《NOWNEWS今日新聞》建議，想把寶可夢打卡點一次收集完的民眾，可以依照「捷運市政府站→松壽廣場公園→香堤大道廣場→信義廣場→信義安康公園→捷運象山站」的方向前進。
其中香堤大道廣場是10月10日至11日「PokéXciting! in 台北」活動主舞台所在地，附近新光三越A11館3樓還有「Pokémon Center TAIPEI」寶可夢中心，可以視時間順路安排。不過雙十連假預期會吸引不少訓練家前往，建議想拍照的民眾避開人潮尖峰，也不要為了取景踩踏草地植栽、攀爬裝置或阻擋其他遊客通行。
🟡 寶可夢30週年打卡、逛街推薦路線
📌起點：捷運市政府站
📌第一站：松壽廣場公園，5處寶可夢打卡點
📌第二站：香堤大道廣場，PokéXciting! 活動主舞台、表演及遊行
📌第三站：新光三越A11館3樓，Pokémon Center TAIPEI 寶可夢中心
📌第四站：信義廣場，1處粉紅愛心打卡點
📌第五站：信義安康公園，3處寶可夢打卡點
📌終點：捷運象山站，拍完直接搭捷運回家
📌 展出日期：2026年10月10日至11月2日。
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根據官方公布的「Pokégenic MAP」，本次打卡景點分布在松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3大區域。第一站推薦從捷運市政府站出發，前往新光三越A8、A9附近的松壽廣場公園。記者實際走訪發現，原本灰色的石牆已經變成皮卡丘的遊樂場，不只出現粉紅色愛心泡泡，還有一整排奔跑的皮卡丘，以及皮卡丘搭配加號、等號的趣味圖案。
拍完松壽廣場公園後，可以沿著信義商圈往台北101方向前進，第二站來到信義廣場。這裡最明顯的地標，就是粉紅色愛心造型的「POKÉGENIC」指示牌，愛心中央藏著皮卡丘剪影，旁邊則是一整片階梯式石牆。
與官方先前公布的示意圖相比，實際布置更加豐富，階梯上可以找到各式各樣的小型寶可夢圖案，從皮卡丘、傑尼龜到不同世代的寶可夢都有。記者走訪時，已經有家長帶著小朋友坐在階梯上合照，也有民眾拿起手機逐一尋找喜歡的角色。這裡很適合拍攝大範圍照片，把整面寶可夢階梯一起收入鏡頭。
第三站則是靠近捷運象山站的信義安康公園。這裡的寶可夢不像前兩站集中在明顯的展示區，而是藏在公園原有的石牆、步道及草地之間，需要訓練家仔細尋找。
《NOWNEWS今日新聞》建議，想把寶可夢打卡點一次收集完的民眾，可以依照「捷運市政府站→松壽廣場公園→香堤大道廣場→信義廣場→信義安康公園→捷運象山站」的方向前進。
其中香堤大道廣場是10月10日至11日「PokéXciting! in 台北」活動主舞台所在地，附近新光三越A11館3樓還有「Pokémon Center TAIPEI」寶可夢中心，可以視時間順路安排。不過雙十連假預期會吸引不少訓練家前往，建議想拍照的民眾避開人潮尖峰，也不要為了取景踩踏草地植栽、攀爬裝置或阻擋其他遊客通行。
📌起點：捷運市政府站
📌第一站：松壽廣場公園，5處寶可夢打卡點
📌第二站：香堤大道廣場，PokéXciting! 活動主舞台、表演及遊行
📌第三站：新光三越A11館3樓，Pokémon Center TAIPEI 寶可夢中心
📌第四站：信義廣場，1處粉紅愛心打卡點
📌第五站：信義安康公園，3處寶可夢打卡點
📌終點：捷運象山站，拍完直接搭捷運回家
📌 展出日期：2026年10月10日至11月2日。