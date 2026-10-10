歌手謝和弦為了慶祝雙十國慶日，寫了一首新歌〈1010Taiwan NO.1〉，並在今（10）日驚喜上架在YouTube，他同時在臉書發文寫下：「愛自己生長的國家，其實是一件很正常的事情，感恩阿們。」
慶祝雙十國慶日！謝和弦又發新歌了
謝和弦今日凌晨在臉書發文，釋出自己為了國慶日製作的新歌曲〈1010Taiwan NO.1〉，並且有感而發寫下，「我們的國家115年，生日快樂，愛自己生長的國家，其實是一件很正常的事情，感恩阿們。」被猜測是在偷酸中國國慶日時，集體發文舉紅旗的「中籍一班」。
謝和弦身為反共第一名藝人，其實早在月初的十一中國國慶日就已經寫歌〈信維尼統一中國〉，歌詞點名那些到中國發展的藝人汪東城、陳德修等人，猛酸他們是「中籍一班」。
愛台灣新歌公開後，網友紛紛讚爆謝和弦的愛國心，「期待扣哥新歌能在Spotify上」、「謝謝扣哥用音樂作品幫台灣發聲」、「雖然阿扣最近是不是都在嘗試AI，但還是想聽真人創作」、「最愛台灣的華語樂壇歌手。」
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謝和弦今日凌晨在臉書發文，釋出自己為了國慶日製作的新歌曲〈1010Taiwan NO.1〉，並且有感而發寫下，「我們的國家115年，生日快樂，愛自己生長的國家，其實是一件很正常的事情，感恩阿們。」被猜測是在偷酸中國國慶日時，集體發文舉紅旗的「中籍一班」。
謝和弦身為反共第一名藝人，其實早在月初的十一中國國慶日就已經寫歌〈信維尼統一中國〉，歌詞點名那些到中國發展的藝人汪東城、陳德修等人，猛酸他們是「中籍一班」。
愛台灣新歌公開後，網友紛紛讚爆謝和弦的愛國心，「期待扣哥新歌能在Spotify上」、「謝謝扣哥用音樂作品幫台灣發聲」、「雖然阿扣最近是不是都在嘗試AI，但還是想聽真人創作」、「最愛台灣的華語樂壇歌手。」