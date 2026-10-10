日本知名動漫周邊專賣店「animate 安利美特」信義店今（10）日開幕，進駐新光三越台北信義新天地 A11館3樓，開幕首日吸引許多動漫迷前往朝聖，現場也發放整理券、安排工作人員引導排隊動線。適逢安利美特40週年，新店除了集結各式人氣動漫、遊戲周邊，還推出開幕限定消費贈品，包括《第五人格》提袋、咖波好朋友毛茸茸零錢包，數量有限、送完為止。
安利美特信義店開幕！動漫周邊、人氣角色商品一次逛
「animate信義店」位於新光三越 A11館3樓，也是安利美特在台北的第二間門市。從現場照片可以看到，店內以招牌藍色裝潢打造，貨架陳列各式動漫角色周邊，包含《世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來》、《初音未來》、《排球少年！！》等作品商品。
開幕首日有不少民眾入店選購，結帳櫃台前也出現排隊人潮，現場工作人員舉著排隊動線告示牌，引導消費者依照規劃路線進出，並配合人潮發放整理券。提醒準備前往的動漫迷，實際入場方式須以現場工作人員指示為準，避免直接排錯隊伍。
開幕送《第五人格》提袋！滿799元再拿咖波零錢包
10月10日起，只要到 animate 信義店消費，即可獲得《第五人格》提袋1個，每筆消費限贈1個、不累贈；另外，單筆消費每滿799元，還可隨機獲得「咖波好朋友毛茸茸零錢包」1個，採累贈方式，兩項贈品皆送完為止。
值得一提的是，信義店鄰近此次《寶可夢》30週年「PokéXciting! in 台北」活動會場，10月10日至11日香堤大道也有寶可夢系列活動，動漫迷可以順路安排。不過雙十連假信義商圈活動眾多，預期周邊人潮較多，建議民眾留意現場排隊告示及工作人員引導，避免推擠。
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「animate信義店」位於新光三越 A11館3樓，也是安利美特在台北的第二間門市。從現場照片可以看到，店內以招牌藍色裝潢打造，貨架陳列各式動漫角色周邊，包含《世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來》、《初音未來》、《排球少年！！》等作品商品。
開幕首日有不少民眾入店選購，結帳櫃台前也出現排隊人潮，現場工作人員舉著排隊動線告示牌，引導消費者依照規劃路線進出，並配合人潮發放整理券。提醒準備前往的動漫迷，實際入場方式須以現場工作人員指示為準，避免直接排錯隊伍。
10月10日起，只要到 animate 信義店消費，即可獲得《第五人格》提袋1個，每筆消費限贈1個、不累贈；另外，單筆消費每滿799元，還可隨機獲得「咖波好朋友毛茸茸零錢包」1個，採累贈方式，兩項贈品皆送完為止。
值得一提的是，信義店鄰近此次《寶可夢》30週年「PokéXciting! in 台北」活動會場，10月10日至11日香堤大道也有寶可夢系列活動，動漫迷可以順路安排。不過雙十連假信義商圈活動眾多，預期周邊人潮較多，建議民眾留意現場排隊告示及工作人員引導，避免推擠。