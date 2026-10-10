歡慶寶可夢30週年，官方今明兩天（10月10日10月11日）於信義區香堤大道舉辦「PokéXciting! in 台北」活動，現場雨勢下下停停，有時還有出太陽同時下雨的情況，建議民眾攜帶雨具備用，後半段活動從下午4點的寶可夢遊行開始，接著是主舞台的「皮卡丘舞蹈表演-ROCK」，皮卡丘們跟著搖滾樂盡情搖擺，非常帥氣。
下午遊行人潮眾多 香堤大道難以通行
《NOWNEWS》記者在下午4點左右，從信義安康公園走回香堤大道，剛好遇到在下午4點進行的寶可夢遊行，人潮明顯比上午還多，不僅遊行路線旁擠滿人，沿途新光三越外面走廊也有許多人駐足，不管從外面還是樓上天橋，走到香堤大道廣場都很困難。
遊行結束，約下午4點半回到舞台區，雨勢變得較大，官方也廣播提醒，「皮卡丘舞蹈表演」有可能因雨勢終止演出。約下午5點官方還是先開放抽籤中選民眾進場，並提醒大家，進到舞台區不能撐傘，所以民眾還是攜帶雨衣比較方便擋雨。
ROCK風格皮卡丘 可愛帶點帥氣
到了下午5點27分，雨勢終於趨緩，官方宣布「皮卡丘舞蹈表演-Rock」如期舉辦，本場表演跟上午「EDM」、「寶可夢Kids TV」風格截然不同，音樂節奏感更強，搭配炫目的舞台燈光、迷幻舞台背景設計，皮卡丘的動作可愛中又帶著帥氣。
表演中，皮卡丘的隻數還會增加，萌度爆表，讓許多大朋友、小朋友都跟著音樂一起律動，許多民眾也把握機會，在舞台下用自拍方式，跟台上表演的皮卡丘合影，表演結束後現場爆出熱烈掌聲和歡呼，離場時許多人依依不捨。
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南廣場、信義威秀人行徒步區，有人數管制。
「PokéXciting! in 台北」活動官網：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWNEWS》記者在下午4點左右，從信義安康公園走回香堤大道，剛好遇到在下午4點進行的寶可夢遊行，人潮明顯比上午還多，不僅遊行路線旁擠滿人，沿途新光三越外面走廊也有許多人駐足，不管從外面還是樓上天橋，走到香堤大道廣場都很困難。
遊行結束，約下午4點半回到舞台區，雨勢變得較大，官方也廣播提醒，「皮卡丘舞蹈表演」有可能因雨勢終止演出。約下午5點官方還是先開放抽籤中選民眾進場，並提醒大家，進到舞台區不能撐傘，所以民眾還是攜帶雨衣比較方便擋雨。
到了下午5點27分，雨勢終於趨緩，官方宣布「皮卡丘舞蹈表演-Rock」如期舉辦，本場表演跟上午「EDM」、「寶可夢Kids TV」風格截然不同，音樂節奏感更強，搭配炫目的舞台燈光、迷幻舞台背景設計，皮卡丘的動作可愛中又帶著帥氣。
表演中，皮卡丘的隻數還會增加，萌度爆表，讓許多大朋友、小朋友都跟著音樂一起律動，許多民眾也把握機會，在舞台下用自拍方式，跟台上表演的皮卡丘合影，表演結束後現場爆出熱烈掌聲和歡呼，離場時許多人依依不捨。
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南廣場、信義威秀人行徒步區，有人數管制。
「PokéXciting! in 台北」活動官網：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/