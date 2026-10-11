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泡麵、零食別亂買！「4類伴手禮」藏地雷：最重罰100萬

▲邊境解封第二階段今日上路，衛福部也在行政院會中報告指出，本土疫情仍處於高點，連假後可能再上升。（圖／機場公司提供）

遊客未依規定攜帶違規伴手禮入境，一旦遭查獲攜帶疫區豬肉製品入境，將依規定移送主管機關裁處，首次即開罰新台幣20萬元罰鍰，再犯則重罰100萬元。

▲不少民眾出國旅遊都會買泡麵、零食，但可能內含肉塊等問題，如違規攜帶最重開罰新台幣100萬元。（圖／取自unsplash）

回台灣才發現伴手禮違規怎麼辦？處理方式一次看

2026年雙十國慶連假湧現不少出國遊客，桃園機場預估5天旅運量達73.8萬人次。但根據地勤人員、旅遊部落客莉雅表示，不少人出國會買泡麵、零食等伴手禮回台灣，但常忽略包裝成分標示，直到回國才發現可能違反規定，，提醒民眾切勿以身試法。地勤人員、旅遊部落客莉雅近日在臉書粉專「克米＆莉雅｜最後登機廣播」發文，表示多數人出國旅遊回台前，都會買一些當地零食或伴手禮回台，但莉雅也盤點「4類伴手禮」需要特別留意，其中豬肉製品要特別注意，根據《動物傳染病防治條例》規定，如果回到台灣後，才發現行李內含有疑似違規食品，或看不懂包裝成分，不確定是否可以入境時，建議民眾第一步主動詢問檢疫人員，如果確認是不符合規定，應依照現場人員指示配合處理，若在通關前就發現攜帶禁止輸入的農畜產品，也可以依照機場現場設置的「農畜產品棄置箱」及相關指示處理。不過莉雅提醒，雖然主動申報與主動棄置，有助於避免因未依規定申報而遭查獲的風險，但實際結果是否涉及裁罰，還是得依照物品種類、檢疫規定及現場處理結果判斷。莉雅最後建議，如果不確定購買的伴手禮是否違規，建議事先查詢相關規定，如果回國時發現有問題，也不要想著「先過去再說」、「應該不會被發現」的僥倖心理，避免因一時疏忽面臨罰鍰。