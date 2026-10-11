2026年雙十國慶連假湧現不少出國遊客，桃園機場預估5天旅運量達73.8萬人次。但根據地勤人員、旅遊部落客莉雅表示，不少人出國會買泡麵、零食等伴手禮回台灣，但常忽略包裝成分標示，直到回國才發現可能違反規定，點名4類伴手禮「肉乾肉鬆等肉製品、含肉塊肉汁產品、水果植物、不確定內容物及加工方式」要特別留意，如違規攜帶肉類成分製品，首次將依規定開罰20萬元，再犯重罰100萬元，提醒民眾切勿以身試法。
泡麵、零食別亂買！「4類伴手禮」藏地雷：最重罰100萬
地勤人員、旅遊部落客莉雅近日在臉書粉專「克米＆莉雅｜最後登機廣播」發文，表示多數人出國旅遊回台前，都會買一些當地零食或伴手禮回台，但常常忽略包裝上的成分標示，直到回台才想起可能違反檢疫規定，強調有些零食看起來普通，但仔細查看成分可能含有肉類、肉汁等，甚至是其他動植物產品。
莉雅也盤點「4類伴手禮」需要特別留意，第一是「肉乾、肉鬆、香腸、火腿等肉類或肉製品」，第二則是「含肉塊、肉汁等成分的食品」，第三為「水果、植物、種子，以及其他可能涉及植物檢疫的產品」，最後第四類是「不確定內容物或加工方式的食品」。
其中豬肉製品要特別注意，根據《動物傳染病防治條例》規定，遊客未依規定攜帶違規伴手禮入境，一旦遭查獲攜帶疫區豬肉製品入境，將依規定移送主管機關裁處，首次即開罰新台幣20萬元罰鍰，再犯則重罰100萬元。
回台灣才發現伴手禮違規怎麼辦？處理方式一次看
如果回到台灣後，才發現行李內含有疑似違規食品，或看不懂包裝成分，不確定是否可以入境時，建議民眾第一步主動詢問檢疫人員，如果確認是不符合規定，應依照現場人員指示配合處理，若在通關前就發現攜帶禁止輸入的農畜產品，也可以依照機場現場設置的「農畜產品棄置箱」及相關指示處理。
不過莉雅提醒，雖然主動申報與主動棄置，有助於避免因未依規定申報而遭查獲的風險，但實際結果是否涉及裁罰，還是得依照物品種類、檢疫規定及現場處理結果判斷。
莉雅最後建議，如果不確定購買的伴手禮是否違規，建議事先查詢相關規定，如果回國時發現有問題，也不要想著「先過去再說」、「應該不會被發現」的僥倖心理，避免因一時疏忽面臨罰鍰。
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地勤人員、旅遊部落客莉雅近日在臉書粉專「克米＆莉雅｜最後登機廣播」發文，表示多數人出國旅遊回台前，都會買一些當地零食或伴手禮回台，但常常忽略包裝上的成分標示，直到回台才想起可能違反檢疫規定，強調有些零食看起來普通，但仔細查看成分可能含有肉類、肉汁等，甚至是其他動植物產品。
其中豬肉製品要特別注意，根據《動物傳染病防治條例》規定，遊客未依規定攜帶違規伴手禮入境，一旦遭查獲攜帶疫區豬肉製品入境，將依規定移送主管機關裁處，首次即開罰新台幣20萬元罰鍰，再犯則重罰100萬元。
如果回到台灣後，才發現行李內含有疑似違規食品，或看不懂包裝成分，不確定是否可以入境時，建議民眾第一步主動詢問檢疫人員，如果確認是不符合規定，應依照現場人員指示配合處理，若在通關前就發現攜帶禁止輸入的農畜產品，也可以依照機場現場設置的「農畜產品棄置箱」及相關指示處理。
不過莉雅提醒，雖然主動申報與主動棄置，有助於避免因未依規定申報而遭查獲的風險，但實際結果是否涉及裁罰，還是得依照物品種類、檢疫規定及現場處理結果判斷。
莉雅最後建議，如果不確定購買的伴手禮是否違規，建議事先查詢相關規定，如果回國時發現有問題，也不要想著「先過去再說」、「應該不會被發現」的僥倖心理，避免因一時疏忽面臨罰鍰。