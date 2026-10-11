台灣星巴克宣布，明10月12日起，客製化服務調整「取消免費補奶」，如遇少冰或去冰、補奶或補飲料收費15元，掀起熱論。《NOWNEWS今日新聞》求證各大咖啡業者，整理85度C、路易莎咖啡、CAMA CAFE客人要求去冰是否幫忙免費加奶或加飲料補滿？各店做法一次掌握，供消費者參考。
星巴克10/12客製化收費15元起！調整冰量補奶或補飲料要加錢了
星巴克宣布，「自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式。」遇到客人有少冰／去冰需求，若飲品如需補奶類或飲料，將依標準配方製作，並酌收15元；而且「部分飲品不提供冰量調整」。
星巴克鐵粉、尤其拿鐵控們，過往最愛的小確幸貼心服務不只被取消，而且補奶或補飲料一次就要收費15元，令不少人相當錯愕，引起熱論。
然而，其他咖啡品牌做法又是如何？《NOWNEWS今日新聞》求證各大咖啡業者一次整理。
85度C：沒有加奶選項！去冰不滿杯
根據85度C官網，「基於維護咖啡口感與品質，在調理時，85度C會固定咖啡液的比例，再加入適量的熱水或是牛奶。」說明咖啡去冰的作法為咖啡內先加入冰塊，降低咖啡溫度，再將冰塊倒出，「因此咖啡去冰的標準量的確較一般冰咖啡較少，85度C也請門市在調理前事先告知消費者。」
85度C官方回應表示：「客人如果要求去冰，都會告知不滿杯。（我們沒有加奶選項）會破壞標準配方。」加價選項則有加料「珍珠」、「特皮Q」加10元，「布丁」加15元、「咖啡液」加10元喔。」
路易莎咖啡：加牛奶依份量收費！
路易莎咖啡回應《NOWNEWS今日新聞》表示：路易莎飲品依照標準比例製作，如果客人有調整冰量的需求，店員會貼心幫忙微調飲料份量；不過若遇到非奶類飲品，則需額外收費：
◾️30ml：加5元
◾️60ml：加10元
◾️100ml：加15元
CAMA CAFE：牛奶加10元、燕麥奶加20元！
根據CAMA CAFE官網，飲品均按照最佳建議配方比例與容量製作。去冰時通常不會裝到滿杯；或熱飲不滿杯是避免消費者打開灑出導致燙傷。CAMA CAFE也有風味調整提供加購服務：
◾️雙冠濃縮+35元／份（為提供優質風味，非咖啡類不建議加購）
◾️濃縮+30元／份(為提供優質風味，非咖啡類不建議加購)
◾️燕麥奶（OATLY / OATSIDE）+20元／份
◾️奶蓋+20元／份
◾️牛奶+10元／份
◾️風味果露（蜂蜜 / 焦糖 / 山茶花）+10元／份
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星巴克宣布，「自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式。」遇到客人有少冰／去冰需求，若飲品如需補奶類或飲料，將依標準配方製作，並酌收15元；而且「部分飲品不提供冰量調整」。
星巴克鐵粉、尤其拿鐵控們，過往最愛的小確幸貼心服務不只被取消，而且補奶或補飲料一次就要收費15元，令不少人相當錯愕，引起熱論。
然而，其他咖啡品牌做法又是如何？《NOWNEWS今日新聞》求證各大咖啡業者一次整理。
根據85度C官網，「基於維護咖啡口感與品質，在調理時，85度C會固定咖啡液的比例，再加入適量的熱水或是牛奶。」說明咖啡去冰的作法為咖啡內先加入冰塊，降低咖啡溫度，再將冰塊倒出，「因此咖啡去冰的標準量的確較一般冰咖啡較少，85度C也請門市在調理前事先告知消費者。」
85度C官方回應表示：「客人如果要求去冰，都會告知不滿杯。（我們沒有加奶選項）會破壞標準配方。」加價選項則有加料「珍珠」、「特皮Q」加10元，「布丁」加15元、「咖啡液」加10元喔。」
路易莎咖啡回應《NOWNEWS今日新聞》表示：路易莎飲品依照標準比例製作，如果客人有調整冰量的需求，店員會貼心幫忙微調飲料份量；不過若遇到非奶類飲品，則需額外收費：
◾️30ml：加5元
◾️60ml：加10元
◾️100ml：加15元
CAMA CAFE：牛奶加10元、燕麥奶加20元！
根據CAMA CAFE官網，飲品均按照最佳建議配方比例與容量製作。去冰時通常不會裝到滿杯；或熱飲不滿杯是避免消費者打開灑出導致燙傷。CAMA CAFE也有風味調整提供加購服務：
◾️雙冠濃縮+35元／份（為提供優質風味，非咖啡類不建議加購）
◾️濃縮+30元／份(為提供優質風味，非咖啡類不建議加購)
◾️燕麥奶（OATLY / OATSIDE）+20元／份
◾️奶蓋+20元／份
◾️牛奶+10元／份
◾️風味果露（蜂蜜 / 焦糖 / 山茶花）+10元／份