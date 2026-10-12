2026台灣星巴克收費新制上路！今天10月12日起，客製化服務調整「去冰補奶」不再免費、補滿杯要加15元。《NOWNEWS今日新聞》直擊台北信義區門市，現場客人比記者過去印象中來得少很多，實際詢問店員是否遇到不少客訴情形？店員老實說：「今天跟平常人一樣少，來的客人都知道客製化要收費，其實蠻嚇一跳但也放心很多，原本以為需要不斷溝通說明」。
星巴克「去冰補奶」今調漲！記者直擊門市現場：空桌很多
台灣星巴克小確幸「去冰不再免費補奶」，根據星巴克官網「客製化服務調整公告」，10月12日起，補奶類或補飲料滿杯都要收費15元！掀起消費者熱烈討論，有人認為形同變相漲價、有人想知道少糖或不要奶油是否會退錢？各種看法在網路發酵。
今新制上路，《NOWNEWS今日新聞》記者於中午12點多，連續直擊星巴克典藏Dream Plaza台北門市、台北時代門市，兩家分店現場人潮比記者過去印象來得少很多，身為精華區常常一位難求的咖啡廳，今天空桌算是非常多。
星巴克「客製化收費」客訴情形曝光！店員：嚇一跳大家幾乎都知道
《NOWNEWS今日新聞》記者詢問星巴克典藏Dream Plaza台北門市店員，今天客製化收費第一天，是否遇到不少客訴情形？是否影響人潮沒客滿？
店員老實說：「今天跟平常人一樣少（苦笑），倒是來的客人都知道客製化要收費，自己其實蠻嚇一跳但同時也放心很多，因為原本以為需要不斷溝通說明」，他還透露，假日已經看到網路上的各種聲音，難免有點緊張，不過上班到現在「沒有遇到不理智的客人或抱怨情形，」算是放心不少。
星巴克粉絲老實說！冰塊加這麼多「去冰補滿還要加錢」不合理
《NOWNEWS今日新聞》記者現場詢問擁有星巴克會員黃小姐，表示：「平常飲料冰塊都有三分之二杯那麼滿了，去冰（補些水位）卻還要加錢我覺得不太合理」；印象中過去牛奶是放在回收台給人免費加，「現在杯子尺寸我自己體感覺得變小杯，又用這些政策，真的會趕跑常常去你們店裡買咖啡的人」。只不過自己通常是點正常冰、或直接喝熱飲，所以客製化收費影響不大。
黃小姐分享，早上已看到有人挑戰去冰（不加價），「結果飲料剩下半杯，看起來非常可憐」；身為一周會喝兩三次星巴克的忠實顧客，她認為「現在星巴克一般豆子變難喝很多，都會要升級特選豆你的咖啡風味才會比較正常，這個我也覺得非常不合理」。
而客人周先生提到，未來沒有優惠可能不會喝星巴克了，對於習慣少冰或去冰的人來說，應該會有漲價的感覺。他還開玩笑說，會不會現在「買一送一才等於完整一杯」呢？
記者觀察星巴克典藏Dream Plaza台北門市現場，約至下午2點左右，人潮才漸漸多了起來。不過最新「客製化服務調整」公告沒有放在櫃檯、而是被放在回收台上；但點餐時的菜單，已改版新增收費欄目與價格，供消費者參考。
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台灣星巴克小確幸「去冰不再免費補奶」，根據星巴克官網「客製化服務調整公告」，10月12日起，補奶類或補飲料滿杯都要收費15元！掀起消費者熱烈討論，有人認為形同變相漲價、有人想知道少糖或不要奶油是否會退錢？各種看法在網路發酵。
今新制上路，《NOWNEWS今日新聞》記者於中午12點多，連續直擊星巴克典藏Dream Plaza台北門市、台北時代門市，兩家分店現場人潮比記者過去印象來得少很多，身為精華區常常一位難求的咖啡廳，今天空桌算是非常多。
《NOWNEWS今日新聞》記者詢問星巴克典藏Dream Plaza台北門市店員，今天客製化收費第一天，是否遇到不少客訴情形？是否影響人潮沒客滿？
店員老實說：「今天跟平常人一樣少（苦笑），倒是來的客人都知道客製化要收費，自己其實蠻嚇一跳但同時也放心很多，因為原本以為需要不斷溝通說明」，他還透露，假日已經看到網路上的各種聲音，難免有點緊張，不過上班到現在「沒有遇到不理智的客人或抱怨情形，」算是放心不少。
《NOWNEWS今日新聞》記者現場詢問擁有星巴克會員黃小姐，表示：「平常飲料冰塊都有三分之二杯那麼滿了，去冰（補些水位）卻還要加錢我覺得不太合理」；印象中過去牛奶是放在回收台給人免費加，「現在杯子尺寸我自己體感覺得變小杯，又用這些政策，真的會趕跑常常去你們店裡買咖啡的人」。只不過自己通常是點正常冰、或直接喝熱飲，所以客製化收費影響不大。
黃小姐分享，早上已看到有人挑戰去冰（不加價），「結果飲料剩下半杯，看起來非常可憐」；身為一周會喝兩三次星巴克的忠實顧客，她認為「現在星巴克一般豆子變難喝很多，都會要升級特選豆你的咖啡風味才會比較正常，這個我也覺得非常不合理」。
記者觀察星巴克典藏Dream Plaza台北門市現場，約至下午2點左右，人潮才漸漸多了起來。不過最新「客製化服務調整」公告沒有放在櫃檯、而是被放在回收台上；但點餐時的菜單，已改版新增收費欄目與價格，供消費者參考。