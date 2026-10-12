店員老實說：「今天跟平常人一樣少，來的客人都知道客製化要收費，其實蠻嚇一跳但也放心很多，原本以為需要不斷溝通說明」。

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星巴克「去冰補奶」今調漲！記者直擊門市現場：空桌很多

▲今中午星巴克時代門市人潮不多，店內還有大量空桌。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克「客製化收費」客訴情形曝光！店員：嚇一跳大家幾乎都知道

店員老實說：「今天跟平常人一樣少（苦笑），倒是來的客人都知道客製化要收費，自己其實蠻嚇一跳但同時也放心很多，因為原本以為需要不斷溝通說明」，他還透露，假日已經看到網路上的各種聲音，難免有點緊張，不過上班到現在「沒有遇到不理智的客人或抱怨情形，」算是放心不少。

▲星巴克「客製化服務調整」公告放在回收台上。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克粉絲老實說！冰塊加這麼多「去冰補滿還要加錢」不合理

▲中午用餐時間，星巴克典藏Dream Plaza台北門市人潮偏少。（圖／記者蕭涵云攝）