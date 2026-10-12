吃火鍋時，肉片下方經常墊著一片生菜，不少人將它視為擺盤裝飾，吃完肉就直接忽略，沒想到這片菜究竟該不該下鍋，竟成為網友熱議的話題。近日有民眾和朋友吃錢都日式涮涮鍋時，發現對方理所當然地將墊在雞肉下方的蔬菜煮來吃，讓他滿頭問號，忍不住上網求解。貼文曝光後，網友意見兩極，有人認為洗乾淨就能吃，也有人擔心店家重複利用。對此，也釣出錢都官方帳號，親自在下方留言回應：「菜相尚可，就當加菜囉！」
火鍋肉盤底下生菜能吃嗎？兩派人戰翻 錢都親自回應了
一名網友在Threads發文指出，自己到錢都涮涮鍋用餐時，很好奇雞肉盤底下墊著的蔬菜到底能不能吃，「這是我人生至今為止最大的未解之謎，用來放雞肉的菜，真的會有人煮來吃？」原因是朋友看到他沒有將生菜放進鍋裡，竟反過來詢問為何不煮，讓他相當意外。
貼文曝光後，不少網友認為，只要店家有清洗乾淨，就沒有不能食用的理由，「這菜不乾淨的話，放在上面的肉怎麼就能吃。菜如果是乾淨的，那為什麼不能煮一煮吃掉」、「洗乾淨才會放肉，喜歡的就吃，不喜歡吃的就不吃，驚訝的點很奇怪」、「這是洗過的，跟你菜盤的一樣，它會鋪在下面是為了好看」。
也有餐飲業者出面說明，店家通常會先將蔬菜洗乾淨，並不會重複利用，不過為了讓肉盤看起來美觀，擺盤時往往會挑選面積較大的葉片，口感較不佳，「一樣會洗乾淨且不會重複使用，但通常擺盤用會選最大片的，最大片的通常都是最難吃的（因為是最外葉）」。
有趣的是，留言區也吸引「錢都日式涮涮鍋」官方帳號親自現身留言，面對網友對於墊底蔬菜的疑問，官方幽默回應：「菜相尚可，就當加菜囉！」
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一名網友在Threads發文指出，自己到錢都涮涮鍋用餐時，很好奇雞肉盤底下墊著的蔬菜到底能不能吃，「這是我人生至今為止最大的未解之謎，用來放雞肉的菜，真的會有人煮來吃？」原因是朋友看到他沒有將生菜放進鍋裡，竟反過來詢問為何不煮，讓他相當意外。
貼文曝光後，不少網友認為，只要店家有清洗乾淨，就沒有不能食用的理由，「這菜不乾淨的話，放在上面的肉怎麼就能吃。菜如果是乾淨的，那為什麼不能煮一煮吃掉」、「洗乾淨才會放肉，喜歡的就吃，不喜歡吃的就不吃，驚訝的點很奇怪」、「這是洗過的，跟你菜盤的一樣，它會鋪在下面是為了好看」。
也有餐飲業者出面說明，店家通常會先將蔬菜洗乾淨，並不會重複利用，不過為了讓肉盤看起來美觀，擺盤時往往會挑選面積較大的葉片，口感較不佳，「一樣會洗乾淨且不會重複使用，但通常擺盤用會選最大片的，最大片的通常都是最難吃的（因為是最外葉）」。
有趣的是，留言區也吸引「錢都日式涮涮鍋」官方帳號親自現身留言，面對網友對於墊底蔬菜的疑問，官方幽默回應：「菜相尚可，就當加菜囉！」