知名火鍋店「橘色涮涮屋」近期因「活體龍蝦擺盤」引發討論，除了料理方式是否涉及動物倫理爭議外，也讓民眾關注食用安全；林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，從食品安全角度來看，龍蝦、螃蟹及貝類等海鮮都應徹底煮熟再吃，否則甲殼類海鮮體內的各種「弧菌、重金屬殘留」，輕則讓人腹痛、腹瀉，嚴重則會導致食物中毒帶來生命風險。
龍蝦生吃小心食物中毒 醫示警細菌、寄生蟲風險
顏宗海指出，甲殼類等海鮮，體內常帶有腸炎弧菌、霍亂弧菌及各式海洋寄生蟲，若未經高溫徹底煮熟或符合生食級的嚴格低溫冷凍殺菌，直接生吃極易引發急性腸胃炎、嚴重食物中毒。
顏宗海也提醒，活體龍蝦如果在餐盤上掙扎、抽動身體，其外殼、組織液、黏液在噴濺的情況下，剛好接觸到旁邊其他熟食或待煮食材，也有機會導致二度交叉污染，食用遭細菌污染的海鮮，可能導致急性腸胃炎，並出現「噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒」等不適症狀。
龍蝦頭部、內臟別亂吃 醫揭重金屬與毒素疑慮
除了細菌污染，龍蝦頭部的胃、肝胰臟及鰓等器官，也都有重金屬或生物毒素殘留，顏宗海建議，食用魚、蝦等海鮮時，以肌肉部位為主較為理想，不宜將內臟等部位作為主要食用來源，以降低相關風險。
顏宗海提醒，店家處理海鮮時，應落實適當的低溫保存及衛生管理，料理時也必須充分加熱，才能降低病原菌造成的食安風險。民眾享用龍蝦等海鮮時，則應避免只追求擺盤或料理形式，而忽略食材是否經過妥善處理與徹底煮熟。
🟡海鮮食安注意事項
📌海鮮務必煮熟： 龍蝦、螃蟹及貝類等海鮮應充分加熱，降低細菌感染與食物中毒風險。
📌注意保存溫度： 海鮮應妥善冷藏或冷凍，避免長時間放置於室溫下。
📌避免生食風險： 未經充分加熱的海鮮，可能帶有腸炎弧菌、霍亂弧菌等病原菌。
📌留意食物中毒症狀： 食用海鮮後若出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或發燒，應留意症狀變化，必要時就醫。
📌慎選食用部位： 龍蝦頭部及內臟可能涉及污染物或毒素疑慮，建議以肌肉部位為主要食用部分。
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顏宗海指出，甲殼類等海鮮，體內常帶有腸炎弧菌、霍亂弧菌及各式海洋寄生蟲，若未經高溫徹底煮熟或符合生食級的嚴格低溫冷凍殺菌，直接生吃極易引發急性腸胃炎、嚴重食物中毒。
顏宗海也提醒，活體龍蝦如果在餐盤上掙扎、抽動身體，其外殼、組織液、黏液在噴濺的情況下，剛好接觸到旁邊其他熟食或待煮食材，也有機會導致二度交叉污染，食用遭細菌污染的海鮮，可能導致急性腸胃炎，並出現「噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒」等不適症狀。
除了細菌污染，龍蝦頭部的胃、肝胰臟及鰓等器官，也都有重金屬或生物毒素殘留，顏宗海建議，食用魚、蝦等海鮮時，以肌肉部位為主較為理想，不宜將內臟等部位作為主要食用來源，以降低相關風險。
顏宗海提醒，店家處理海鮮時，應落實適當的低溫保存及衛生管理，料理時也必須充分加熱，才能降低病原菌造成的食安風險。民眾享用龍蝦等海鮮時，則應避免只追求擺盤或料理形式，而忽略食材是否經過妥善處理與徹底煮熟。
📌海鮮務必煮熟： 龍蝦、螃蟹及貝類等海鮮應充分加熱，降低細菌感染與食物中毒風險。
📌注意保存溫度： 海鮮應妥善冷藏或冷凍，避免長時間放置於室溫下。
📌避免生食風險： 未經充分加熱的海鮮，可能帶有腸炎弧菌、霍亂弧菌等病原菌。
📌留意食物中毒症狀： 食用海鮮後若出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或發燒，應留意症狀變化，必要時就醫。
📌慎選食用部位： 龍蝦頭部及內臟可能涉及污染物或毒素疑慮，建議以肌肉部位為主要食用部分。