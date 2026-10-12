知名火鍋店「橘色涮涮屋」近期因「活體龍蝦擺盤」引發討論，除了料理方式是否涉及動物倫理爭議外，也讓民眾關注食用安全；林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，從食品安全角度來看，龍蝦、螃蟹及貝類等海鮮都應徹底煮熟再吃，否則甲殼類海鮮體內的各種「弧菌、重金屬殘留」，輕則讓人腹痛、腹瀉，嚴重則會導致食物中毒帶來生命風險。

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龍蝦生吃小心食物中毒　醫示警細菌、寄生蟲風險

顏宗海指出，甲殼類等海鮮，體內常帶有腸炎弧菌、霍亂弧菌及各式海洋寄生蟲若未經高溫徹底煮熟或符合生食級的嚴格低溫冷凍殺菌，直接生吃極易引發急性腸胃炎、嚴重食物中毒。

顏宗海也提醒，活體龍蝦如果在餐盤上掙扎、抽動身體，其外殼、組織液、黏液在噴濺的情況下，剛好接觸到旁邊其他熟食或待煮食材，也有機會導致二度交叉污染，食用遭細菌污染的海鮮，可能導致急性腸胃炎，並出現「噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒」等不適症狀。

▲橘色涮涮屋近期因活龍蝦爭議遭炎上，遭批不人道而遭刷一顆星負評，橘色生活執行長袁保華致歉，表示自10月9日開始不再以活體方式上桌。（圖／橘色涮涮屋臉書）
▲橘色涮涮屋近期因活龍蝦爭議遭炎上，遭批不人道而遭刷一顆星負評，橘色生活執行長袁保華致歉，表示自10月9日開始不再以活體方式上桌。（圖／橘色涮涮屋臉書）
龍蝦頭部、內臟別亂吃　醫揭重金屬與毒素疑慮

除了細菌污染，龍蝦頭部的胃、肝胰臟及鰓等器官，也都有重金屬或生物毒素殘留，顏宗海建議，食用魚、蝦等海鮮時，以肌肉部位為主較為理想，不宜將內臟等部位作為主要食用來源，以降低相關風險。

顏宗海提醒，店家處理海鮮時，應落實適當的低溫保存及衛生管理，料理時也必須充分加熱，才能降低病原菌造成的食安風險。民眾享用龍蝦等海鮮時，則應避免只追求擺盤或料理形式，而忽略食材是否經過妥善處理與徹底煮熟。

▲醫師強調，任何海鮮都應妥善冷藏或冷凍，避免長時間放置於室溫下，後續再透過高溫完全煮熟才能食用。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲醫師強調，任何海鮮都應妥善冷藏或冷凍，避免長時間放置於室溫下，後續再透過高溫完全煮熟才能食用。（示意圖／記者葉盛耀攝）
🟡海鮮食安注意事項

📌海鮮務必煮熟： 龍蝦、螃蟹及貝類等海鮮應充分加熱，降低細菌感染與食物中毒風險。

📌注意保存溫度： 海鮮應妥善冷藏或冷凍，避免長時間放置於室溫下。

📌避免生食風險： 未經充分加熱的海鮮，可能帶有腸炎弧菌、霍亂弧菌等病原菌。

📌留意食物中毒症狀： 食用海鮮後若出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或發燒，應留意症狀變化，必要時就醫。

📌慎選食用部位： 龍蝦頭部及內臟可能涉及污染物或毒素疑慮，建議以肌肉部位為主要食用部分。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。