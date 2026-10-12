台灣星巴克官網日前公告從今（12）日起，如果點飲品選擇少冰、去冰的話，要補滿牛奶或者飲料必須要加價15元，挨轟這是「變相漲價」，結果上路第一天有不少常客點了平常的少冰、去冰不補滿，發現咖啡只剩下半杯，讓許多人感到非常傻眼直呼：「原來一直買特大杯都是在買冰塊......真的好盤。」也有人挖出星巴克創辦人霍華·舒茲（Howard Schultz）以人為本的經營理念，認為台灣星巴克並沒有落實該理念，民眾買一杯咖啡只剩半杯，還不如全面漲價，不要剝奪星巴克的客製化服務。

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星巴克新政策首日悲劇了！常客買完全傻眼：當盤子好久

有不少網友在社群平台「Threads」分享客製化收費上路第一天狀況，「星巴克特大杯去冰的量，店員說規定就是裝到杯子的第三條線，根本只剩下半杯，完全不知道該說什麼，就當被野狗偷喝了」、「點去冰一口都還沒喝，大概就少了200ml這麼多.....原來以前點特大杯都是在買冰塊，真的好盤」。


貼文曝光後，不少網友紛紛回應「說不定哪天就內用加10%服務費了，我也不會太意外」、「這真的很荒唐，不如直接漲價好不好，我想喝滿杯的咖啡好嗎」、「與其要收這15元，不如直接全面漲10元不就好了，顧客感受差也讓客群流失」、「說不定以後還有內用價跟外帶價格勒！這個量敢賣175元我也是服了」、「今天點微冰只剩下2/3杯，同事點去冰剩下1/2杯，每天喝的我們都覺得荒唐到笑出來」。

《NOWNEWS》記者今日也到星巴克門市購買兩杯大杯那堤來實測一杯點標準配方的、一杯則是點去冰，結果兩杯放在一起對比水平視線看的話，去冰沒有補滿的那堤剩下大約2/3容量。店員也證實：「不管是中杯、大杯還是特大杯，如果去冰拿到就大約是杯子2/3的容量。」

▲記者實際到星巴克點兩杯大杯那堤實測，一杯點標準配方的、一杯則是點去冰，結果兩杯放在一起對比水平視線看的話，去冰沒有補滿的那堤剩下大約2/3容量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者實際到星巴克點兩杯大杯那堤實測，一杯點標準配方的、一杯則是點去冰，結果兩杯放在一起對比水平視線看的話，去冰沒有補滿的那堤剩下大約2/3容量。（圖／記者蕭涵云攝）
星巴克創辦人理念遭挖出！客製化收費不如直接全面漲價

除了容量部分引爆討論之外，也有常客挖出星巴克創辦人霍華·舒茲（Howard Schultz）立下的品牌核心精神，他曾提到：「我們不是在咖啡產業為顧客服務，而是在人的產業提供咖啡。」星巴克總部引以為傲的「寬裕款待」與「個人化尊重」精神突然在台灣星巴克出現衝突。

記者身為常喝星巴克的客戶，認為與其剝奪顧客「客製化的彈性」，不如直接全面漲價還真的比較好，萬物皆漲的時代，雖然一開始漲價難免會有聲音，以近幾年幾乎每年都漲價的麥當勞來看，人潮依舊不減，但台灣星巴克的這個策略是直接把整個彈性化體系拿掉，讓星巴克創辦人理念從「以人為本」彈性客製化跟溫情互動導向商業現實，兩者在情感體驗上確實有所抵觸，反映出星巴克在維護品牌靈魂與追求獲利之間的拉扯。

▲台灣星巴克最近在官網貼出最新公告，客製化服務即日起要收費，其中「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」。（圖/台灣星巴克官網）
▲台灣星巴克最近在官網貼出最新公告，客製化服務即日起要收費，其中「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」。（圖/台灣星巴克官網）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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