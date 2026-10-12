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星巴克新政策首日悲劇了！常客買完全傻眼：當盤子好久

店員說規定就是裝到杯子的第三條線，根本只剩下半杯，完全不知道該說什麼

一杯點標準配方的、一杯則是點去冰，結果兩杯放在一起對比水平視線看的話，去冰沒有補滿的那堤剩下大約2/3容量。

▲記者實際到星巴克點兩杯大杯那堤實測，一杯點標準配方的、一杯則是點去冰，結果兩杯放在一起對比水平視線看的話，去冰沒有補滿的那堤剩下大約2/3容量。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克創辦人理念遭挖出！客製化收費不如直接全面漲價

「我們不是在咖啡產業為顧客服務，而是在人的產業提供咖啡。」

認為與其剝奪顧客「客製化的彈性」，不如直接全面漲價還真的比較好