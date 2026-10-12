台灣星巴克官網日前公告從今（12）日起，如果點飲品選擇少冰、去冰的話，要補滿牛奶或者飲料必須要加價15元，挨轟這是「變相漲價」，結果上路第一天有不少常客點了平常的少冰、去冰不補滿，發現咖啡只剩下半杯，讓許多人感到非常傻眼直呼：「原來一直買特大杯都是在買冰塊......真的好盤。」也有人挖出星巴克創辦人霍華·舒茲（Howard Schultz）以人為本的經營理念，認為台灣星巴克並沒有落實該理念，民眾買一杯咖啡只剩半杯，還不如全面漲價，不要剝奪星巴克的客製化服務。
星巴克新政策首日悲劇了！常客買完全傻眼：當盤子好久
有不少網友在社群平台「Threads」分享客製化收費上路第一天狀況，「星巴克特大杯去冰的量，店員說規定就是裝到杯子的第三條線，根本只剩下半杯，完全不知道該說什麼，就當被野狗偷喝了」、「點去冰一口都還沒喝，大概就少了200ml這麼多.....原來以前點特大杯都是在買冰塊，真的好盤」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「說不定哪天就內用加10%服務費了，我也不會太意外」、「這真的很荒唐，不如直接漲價好不好，我想喝滿杯的咖啡好嗎」、「與其要收這15元，不如直接全面漲10元不就好了，顧客感受差也讓客群流失」、「說不定以後還有內用價跟外帶價格勒！這個量敢賣175元我也是服了」、「今天點微冰只剩下2/3杯，同事點去冰剩下1/2杯，每天喝的我們都覺得荒唐到笑出來」。
《NOWNEWS》記者今日也到星巴克門市購買兩杯大杯那堤來實測，一杯點標準配方的、一杯則是點去冰，結果兩杯放在一起對比水平視線看的話，去冰沒有補滿的那堤剩下大約2/3容量。店員也證實：「不管是中杯、大杯還是特大杯，如果去冰拿到就大約是杯子2/3的容量。」
星巴克創辦人理念遭挖出！客製化收費不如直接全面漲價
除了容量部分引爆討論之外，也有常客挖出星巴克創辦人霍華·舒茲（Howard Schultz）立下的品牌核心精神，他曾提到：「我們不是在咖啡產業為顧客服務，而是在人的產業提供咖啡。」星巴克總部引以為傲的「寬裕款待」與「個人化尊重」精神突然在台灣星巴克出現衝突。
記者身為常喝星巴克的客戶，認為與其剝奪顧客「客製化的彈性」，不如直接全面漲價還真的比較好，萬物皆漲的時代，雖然一開始漲價難免會有聲音，以近幾年幾乎每年都漲價的麥當勞來看，人潮依舊不減，但台灣星巴克的這個策略是直接把整個彈性化體系拿掉，讓星巴克創辦人理念從「以人為本」彈性客製化跟溫情互動導向商業現實，兩者在情感體驗上確實有所抵觸，反映出星巴克在維護品牌靈魂與追求獲利之間的拉扯。
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有不少網友在社群平台「Threads」分享客製化收費上路第一天狀況，「星巴克特大杯去冰的量，店員說規定就是裝到杯子的第三條線，根本只剩下半杯，完全不知道該說什麼，就當被野狗偷喝了」、「點去冰一口都還沒喝，大概就少了200ml這麼多.....原來以前點特大杯都是在買冰塊，真的好盤」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「說不定哪天就內用加10%服務費了，我也不會太意外」、「這真的很荒唐，不如直接漲價好不好，我想喝滿杯的咖啡好嗎」、「與其要收這15元，不如直接全面漲10元不就好了，顧客感受差也讓客群流失」、「說不定以後還有內用價跟外帶價格勒！這個量敢賣175元我也是服了」、「今天點微冰只剩下2/3杯，同事點去冰剩下1/2杯，每天喝的我們都覺得荒唐到笑出來」。
《NOWNEWS》記者今日也到星巴克門市購買兩杯大杯那堤來實測，一杯點標準配方的、一杯則是點去冰，結果兩杯放在一起對比水平視線看的話，去冰沒有補滿的那堤剩下大約2/3容量。店員也證實：「不管是中杯、大杯還是特大杯，如果去冰拿到就大約是杯子2/3的容量。」
除了容量部分引爆討論之外，也有常客挖出星巴克創辦人霍華·舒茲（Howard Schultz）立下的品牌核心精神，他曾提到：「我們不是在咖啡產業為顧客服務，而是在人的產業提供咖啡。」星巴克總部引以為傲的「寬裕款待」與「個人化尊重」精神突然在台灣星巴克出現衝突。
記者身為常喝星巴克的客戶，認為與其剝奪顧客「客製化的彈性」，不如直接全面漲價還真的比較好，萬物皆漲的時代，雖然一開始漲價難免會有聲音，以近幾年幾乎每年都漲價的麥當勞來看，人潮依舊不減，但台灣星巴克的這個策略是直接把整個彈性化體系拿掉，讓星巴克創辦人理念從「以人為本」彈性客製化跟溫情互動導向商業現實，兩者在情感體驗上確實有所抵觸，反映出星巴克在維護品牌靈魂與追求獲利之間的拉扯。