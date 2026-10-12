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日本二郎系拉麵以大份量、濃郁湯頭聞名，最大特色是堆疊如山的豆芽與高麗菜，不過，近期多間日本拉麵店家表示，豆芽菜的進貨愈來愈困難，掀起了豆芽菜危機。根據朝日電視台報導，豆芽菜過去被視為平民飲食好夥伴，便宜且營養豐富。如今在日本全國，豆芽菜生產商接連倒閉或歇業，引發了外界擔憂這是否對餐飲業及家庭餐桌造成影響。滿滿豆芽菜是二郎系拉麵的象徵，如今這種原先理所當然的配料正開始動搖。報導提到，上個月底，日本多家二郎系拉麵店在社群媒體（SNS）上發文，對豆芽菜的進貨困難發出哀號，「本店使用的豆芽菜供應商已經停止供貨，暫時無法提供加蔬菜服務。」報導指出，造成此現象的原因，被認為是主要向關東近郊餐飲店及超市供應豆芽菜的「サイキ食品（Saiki食品株式會社）」停止營業。公司門前拉起了封鎖線，完全看不到人影。過去忙碌運轉的廠房，如今一片死寂。位於埼玉縣所沢市的一家拉麵店與該公司合作了約四年半。店家透露，在此次停業之前，就曾面臨過突如其來的應對危機。「6月中旬突然停止供貨，連聯絡都沒有。拉麵店沒有豆芽菜當然無法開門，所以我們停業了一天。那期間有大約兩週的時間，我們只能自己跑去超市採購湊數」；東京都內神田水道橋的一家拉麵店家則表示，「放滿豆芽菜顧客會比較高興，我們會盡可能想辦法維持下去。」豆芽菜生產端向來被視為薄利多銷的行業。受燃料費用高漲等因素影響，歇業與倒閉潮接踵而來。根據日本豆芽菜生產者協會的數據，2009年全日本尚有235家豆芽菜生產商，但到了2026年度初，已驟減至約三分之一的86家。隨著生產者持續減少，專家指出未來可能難以維持穩定的供貨體系。帝國數據銀行大宮支店情報部長阿部成伸表示，「豆芽菜在民眾心中原本深植了平價的印象。預計接下來會開始出現調整豆芽菜價格的趨勢。」