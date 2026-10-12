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全球因氣候變遷導致栽培地減少，加上咖啡豆價格暴漲，未來「喝咖啡」恐怕不再是理所當然的事，專家預測到了2050年適宜種植地將減少一半。日媒報導，日本業界已開始透過研發「無豆替代咖啡」及推動本土溫室栽培等創新方式展開自救。根據FNN報導，栽植咖啡豆的環境發生了劇烈變化，但問題絕不僅止於價格暴漲。專家警告，這甚至可能威脅到咖啡本身的存續。靜岡文化藝術大學武田淳准教授表示，「照目前氣候變遷的速度發展下去，預測適合栽培咖啡的區域將會減少。到了2050年，大約會縮減一半。」目前適合栽培咖啡的地區是赤道附近的「咖啡帶（Coffee Belt）」。然而，若氣候變遷導致的氣溫上升持續下去，栽培區域將大幅縮減，到了2050年，人們可能無法再隨手來一杯咖啡。這項威脅被稱為「2050年危機」。巴布亞紐幾內亞的咖啡農翁博（Tony Ombo）揭露了嚴峻的現實，他表示，「剝開紅色的果實，平時裡面會有2顆豆子。但因為現在的氣候變遷，只結出1顆豆子的情況變多了」，他的豆園種植了約2000棵咖啡樹，但受氣候變遷影響，產量已經減少了一半。加上從非洲外來種入侵的害蟲咬食，情況變得更加惡劣。他感嘆，就算買藥來噴，蟲害也很難根除。實在沒辦法，只好努力改種其他作物；不得不放棄咖啡栽培的農家開始出現，這樣的現實正確實地蔓延開來。與此同時，中國正興起一股前所未有的咖啡熱潮，消費量在短短五年間幾乎翻倍。根據中國行業協會的調查，去年咖啡產業的市場規模已達到約8兆4000億日圓。這股咖啡熱潮並不僅限於中國，整個亞洲對咖啡的需求都在急速上升， 武田淳提到，「東南亞與南亞原本是習慣喝紅茶的茶文化圈，但現在喝咖啡的人數正劇烈增加。咖啡豆消費量高居全球第四的咖啡大國日本，卻正面臨嚴重的危機。日本店家表示，咖啡豆價格漲得很快，雖然因豆種而異，但有些甚至漲到了近1.5倍至2倍。價格暴漲的浪潮也衝擊了豆類批發商。光是進貨原價就漲了2.5倍以上。現在連能否確保供貨都成了問題。既想維持品質堅持又必須確保貨源，兩者兼顧非常困難。在燃料費上漲與亞洲各國需求增加的背景下，咖啡豆期貨價格於去年創下歷史新高。店家認為，未來價格恐怕很難再降下來。日本產業界正想方法解決咖啡豆困境，飲料大廠「DyDo DRINCO」開始限量發售一款完全不使用咖啡豆的拿鐵，公司成功研發出完全不含咖啡豆的「無豆咖啡」。該產品透過結合鷹嘴豆與菊苣，成功重現了咖啡的風味，日媒比較了無豆咖啡與一般咖啡，結果無法盲測出哪一杯才是無豆咖啡。和歌山縣日高川町也有業者在溫室裡栽種了150棵咖啡樹，為了讓原本生長於赤道附近的咖啡豆能在日本的氣候下生長，試著把氣溫控管降到5度左右，發現它們不僅沒枯萎，反而堅韌地成長，每天都在不斷摸索試驗，嘗試栽培日本國產的咖啡豆。