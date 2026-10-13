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越南進口高麗菜檢出重金屬超標 1萬5千公斤邊境退運銷毀

食藥署今（13）日公布邊境查驗不合格名單，包括業者從中國進口的「白蘿蔔」被檢出農藥芬普尼超標，依規定2萬4千公斤需全數退運或銷毀。另外，越南進口「高麗菜」檢出重金屬含量不符規定，1萬5444公斤需退運或銷毀。食藥署今日公布最新邊境查驗不合格品項，從中國進口「白蘿蔔」、印尼進口「青江菜」、「大白菜」、中國進口「涼粉草（仙草）」、韓國進口「哈密瓜」及中國進口「苦瓜乾」皆被檢出農藥殘留含量不符規定；另外，越南進口高麗菜則是重金屬含量超標。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者「強農實業有限公司」報驗的中國進口白蘿蔔，檢出殘留農藥芬普尼0.002 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，芬普尼以檢測方法的定量極限0.001 ppm為法規容許值，此批白蘿蔔總計2萬4千公斤須於邊境退運或銷毀。食藥署針對「強農實業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計近半年，從今年4月5日至115年10月5日止，受理中國的蘿蔔報驗1463批，檢驗不合格5批，不合格率0.3%，檢驗不合格原因為農藥殘留超標。食藥署已經從今年9月22日起至今年11月12日止，在邊境針對中國的蘿蔔採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，業者「金樹農產行」報驗越南進口高麗菜檢出鎘0.06 mg/kg。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於蕓薹屬類限量為0.05 mg/kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。此批高麗菜總計1萬5444公斤須於邊境退運或銷毀。食藥署統計近半年，業者及越南進口高麗菜報驗僅這批不合格，因此業者部分採加強抽批查驗，針對越南同號列產品維持一般抽批查驗。