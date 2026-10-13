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▲RJ米特（左）在《絕命毒師》中飾演男主角的兒子，也是腦麻患者。（圖／翻攝自IMDb）

▲RJ米特與女友感情甜蜜，他去年10月才向對方求婚成功。（圖／翻攝自IG@rjmitter）

曾在美劇《絕命毒師》中，飾演主角兒子的美國男演員RJ米特（RJ Mitte）被經紀公司證實過世，享年34歲；目前警方已初步排除他殺嫌疑，但確切死因仍待驗屍釐清。米特3歲時曾罹患輕度腦性麻痺，他不僅將自身經驗融入角色，更積極投身公益、提倡身障權益，個性開朗樂觀的他，去年還向女友甘迺迪蘇亞雷斯（Kennedy Suarez）求婚成功，怎料如今卻傳出噩耗，令人鼻酸。根據外媒《CNN》報導，當地警方表示，米特陳屍在德州的家中，布朗斯維爾警方於昨（12）日中午接獲緊急通報後趕抵現場，發現米特已無生命跡象。警方初步調查表示「現階段沒有證據顯示涉及他殺」，詳細死因將透過屍檢進一步確認。米特的經紀公司與家屬隨後發表聲明悼念：「我們懷著無比沉痛的心情，宣布深受喜愛的演員、慈善家及身心障礙權益倡議者RJ米特不幸離世。」 家屬緬懷米特，肯定他一生運用公眾影響力挑戰社會對身心障礙者的刻板印象，並期盼外界在此艱難時刻給予隱私空間。回顧米特的一生，他1992年出生於路易斯安那州，因父母離異的關係，被養父母收養，卻在3歲那年被診斷出患有輕度腦性麻痺，一度需要柺杖才能走路。但米特靠著自己的意志力與堅持復健，長大後已恢復到可獨自正常生活的程度。14歲時因陪伴妹妹接觸演藝工作而搬到好萊塢，意外開啟演員生涯，早期曾客串《孟漢娜》等作品。2008年，米特迎來事業代表作《絕命毒師》，他在劇中飾演主角華特懷特（Walter White，布萊恩克蘭斯頓 飾）的兒子「小華特」（Walter White Jr.，又稱弗林）。他參與了全劇整整5季共56集的演出，並將自身的腦麻生活經驗融入角色，自然真實的表演備受讚譽，隨後也隨劇組共同獲得美國演員工會獎「戲劇類影集最佳整體演出」肯定。走出《絕命毒師》後，米特持續活躍於影視圈，陸續參演影集《錯位青春》（Switched at Birth）、《正義守護者》（The Guardians of Justice）及電影《橡木屋》（The Oak Room）等。2021年，他在電影《逆轉勝》（Triumph）中飾演希望加入高中摔角隊的腦麻學生，再次以作品打破大眾對身心障礙者的刻板印象。戲外，米特長期擔任美國聯合腦性麻痺協會（United Cerebral Palsy）及施萊納兒童醫院（Shriners Children’s）的公益大使，並主持家族慈善機構米特基金會（The Mitte Foundation），致力為身障群體爭取更多關注與平權。感情生活方面，米特與女友甘迺迪蘇亞雷斯認識超過10年，從多年好友發展為戀人。兩人穩定交往5年後，米特於去年10月向她求婚成功。當時米特受訪，曾滿懷幸福地形容女友是自己生命的一切，並表示迫不及待想與她展開共同生活。離世前幾週，米特仍積極宣傳新片《與陌生人對話》（暫譯，Talking to Strangers），本月初還曾登上Podcast分享當年試鏡《絕命毒師》的心路歷程。如今卻突然傳出噩耗，美好人生中斷，讓影迷錯愕、心碎，想必對甘迺迪來說也是最沉重的打擊。