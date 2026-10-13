創作《玻璃城》、《聖羅莎琳》等經典作品的漫畫家渡邊雅子（わたなべまさこ）於10月3日逝世，享壽97歲，官方 X 帳號今（13）日公開死訊，同時公布她生前親自寫下的告別留言。渡邊雅子感謝一路支持自己的讀者、家人與工作夥伴，更以幽默又溫柔的方式道別：「當大家感到寂寞的時候，就當作我現在正身在巴黎吧。」為長達70多年的漫畫人生畫下句點。
少女漫畫大師渡邊雅子逝世！《玻璃城》、《聖羅莎琳》成經典
日本少女漫畫大師渡邊雅子於10月3日逝世，渡邊雅子1929年出生於日本東京，受到「漫畫之神」手塚治虫作品啟發，1952年以《小公子》出道。她的創作橫跨少女漫畫、恐怖懸疑及歷史題材，其中《玻璃城》曾獲得1971年第16屆小學館漫畫賞，《聖羅莎琳》則以驚悚懸疑的故事風格受到讀者喜愛，另外還有改編自中國古典小說的長篇漫畫《金瓶梅》。
渡邊雅子創作生涯長達70多年，也曾獲得多項日本漫畫界重要榮譽，包括2002年日本漫畫家協會賞「文部科學大臣賞」，2006年更成為首位獲頒「旭日小綬章」的女性漫畫家。即使年過90歲，她仍持續投入漫畫創作，91歲時還推出新作，對漫畫的熱愛始終沒有改變。
渡邊雅子生前親寫告別信！約定在巴黎與大家道別
官方今（13）日公開渡邊雅子生前預先寫好的告別留言，她向多年來支持自己的粉絲、工作夥伴、照護人員及家人表達感謝，回顧自己與漫畫相伴的一生，表示雖然人生轉瞬即逝，但心中留下的許多回憶，都像寶物一樣閃閃發光。
她在留言最後提到，另一個世界已有許多重要的人等待著自己，也期待能與久別的丈夫重逢。她還透露，書桌上一直擺著過去在巴黎拍攝的照片，並留下最後的約定：「當大家感到寂寞的時候，就當作我現在正身在巴黎吧。那麼，再見囉。」以充滿個人風格的告別，向陪伴她多年的讀者說再見。
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日本少女漫畫大師渡邊雅子於10月3日逝世，渡邊雅子1929年出生於日本東京，受到「漫畫之神」手塚治虫作品啟發，1952年以《小公子》出道。她的創作橫跨少女漫畫、恐怖懸疑及歷史題材，其中《玻璃城》曾獲得1971年第16屆小學館漫畫賞，《聖羅莎琳》則以驚悚懸疑的故事風格受到讀者喜愛，另外還有改編自中國古典小說的長篇漫畫《金瓶梅》。
渡邊雅子創作生涯長達70多年，也曾獲得多項日本漫畫界重要榮譽，包括2002年日本漫畫家協會賞「文部科學大臣賞」，2006年更成為首位獲頒「旭日小綬章」的女性漫畫家。即使年過90歲，她仍持續投入漫畫創作，91歲時還推出新作，對漫畫的熱愛始終沒有改變。
官方今（13）日公開渡邊雅子生前預先寫好的告別留言，她向多年來支持自己的粉絲、工作夥伴、照護人員及家人表達感謝，回顧自己與漫畫相伴的一生，表示雖然人生轉瞬即逝，但心中留下的許多回憶，都像寶物一樣閃閃發光。
她在留言最後提到，另一個世界已有許多重要的人等待著自己，也期待能與久別的丈夫重逢。她還透露，書桌上一直擺著過去在巴黎拍攝的照片，並留下最後的約定：「當大家感到寂寞的時候，就當作我現在正身在巴黎吧。那麼，再見囉。」以充滿個人風格的告別，向陪伴她多年的讀者說再見。