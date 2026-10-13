日本少女漫畫大師渡邊雅子於10月3日逝世，享壽97歲，消息曝光後讓不少讀者重新想起她筆下的經典作品。渡邊雅子1952年出道，漫畫生涯超過70年，創作題材從華麗的歐洲豪門恩怨、恐怖懸疑，一路畫到中國古典愛慾故事，代表作包括《玻璃城》、《聖羅莎琳》、《金瓶梅》等；更驚人的是，她年過90歲仍沒有停筆，91歲時甚至推出全新作品、挑戰每週連載。
《玻璃城》豪門身世交換超狗血！拿下小學館漫畫賞
渡邊雅子最具代表性的作品之一《玻璃城》（ガラスの城），是她於1960年代末至1970年代初創作的長篇少女漫畫。故事從住在倫敦貧民區的姊妹伊莎朵拉與瑪麗莎展開，母親意外死亡後，伊莎朵拉從遺物發現，瑪麗莎其實是失蹤伯爵的親生女兒，卻選擇隱瞞真相，自己冒充伯爵千金，從此讓兩人的人生徹底交換。
故事後續一路加入謊言、殺意、婚姻、懷孕、身世秘密與下一代恩怨，甚至把悲劇延伸到女兒輩，堪稱早期少女漫畫中的豪門愛憎大戲，比八點檔還精彩，《玻璃城》讓渡邊雅子在1971年拿下第16屆小學館漫畫賞。
另一部經典《聖羅莎琳》（聖ロザリンド）則是走恐怖路線，主角羅莎琳是一名外表漂亮又天真的少女，卻會在幾乎沒有罪惡感的情況下殺人，隨著故事發展不斷釀成命案。作品在1973年推出時造成不小迴響，至今仍被視為昭和時代少女恐怖漫畫名作，2023年還被重新整理成電子版《渡邊雅子名作集》推出。
不只少女漫畫！《金瓶梅》一畫18年 91歲還開新連載
渡邊雅子的作品並沒有停留在少女漫畫。1980年代後，她逐漸轉向成人女性漫畫與愛憎懸疑題材，甚至將中國古典小說《金瓶梅》搬進漫畫世界。自1993年至2011年長期連載漫畫版《金瓶梅》，描寫西門慶與妻妾之間的情慾、嫉妒與權力鬥爭，連載時間長達約18年。
更驚人的是，渡邊雅子直到90多歲仍然沒有停筆。2020年、即將滿91歲的她，在集英社漫畫 App「Manga Mee」推出完全新作《秘密－ひめごと－》，挑戰週刊連載；同一年還在疫情期間推出《中國怪異譚 朱い紐》，為避免群聚甚至沒有讓助手到工作室，自己完成新作。
當渡邊雅子談到超過60年的漫畫人生時表示，自己從來不曾覺得畫漫畫是一件痛苦的事。她除了在2002年獲日本漫畫家協會賞文部科學大臣賞，2006年也成為首位獲頒旭日小綬章的女性漫畫家。直到生命晚年仍持續與漫畫為伴。
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渡邊雅子最具代表性的作品之一《玻璃城》（ガラスの城），是她於1960年代末至1970年代初創作的長篇少女漫畫。故事從住在倫敦貧民區的姊妹伊莎朵拉與瑪麗莎展開，母親意外死亡後，伊莎朵拉從遺物發現，瑪麗莎其實是失蹤伯爵的親生女兒，卻選擇隱瞞真相，自己冒充伯爵千金，從此讓兩人的人生徹底交換。
故事後續一路加入謊言、殺意、婚姻、懷孕、身世秘密與下一代恩怨，甚至把悲劇延伸到女兒輩，堪稱早期少女漫畫中的豪門愛憎大戲，比八點檔還精彩，《玻璃城》讓渡邊雅子在1971年拿下第16屆小學館漫畫賞。
渡邊雅子的作品並沒有停留在少女漫畫。1980年代後，她逐漸轉向成人女性漫畫與愛憎懸疑題材，甚至將中國古典小說《金瓶梅》搬進漫畫世界。自1993年至2011年長期連載漫畫版《金瓶梅》，描寫西門慶與妻妾之間的情慾、嫉妒與權力鬥爭，連載時間長達約18年。
當渡邊雅子談到超過60年的漫畫人生時表示，自己從來不曾覺得畫漫畫是一件痛苦的事。她除了在2002年獲日本漫畫家協會賞文部科學大臣賞，2006年也成為首位獲頒旭日小綬章的女性漫畫家。直到生命晚年仍持續與漫畫為伴。