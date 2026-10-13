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▲鄭怡（如圖）演唱會上，最令人驚喜的莫過於她竟然挑戰陸劇《蘭香如故》主題曲〈大夢歸〉。（圖／藍色狂想提供）

「民歌天后」鄭怡近日受邀前往高雄「藍色狂想」舉辦個人小型演唱會，除了經典歌大放送，更罕見選唱陸劇《蘭香如故》主題曲〈大夢歸〉、《早春晴朗》主題曲〈此刻〉，讓粉絲們又驚又喜。而成功瘦下15公斤的鄭怡，更以「逆生長」為演唱會精神，強調就算到了領敬老卡的年紀，照樣可以穿迷你裙、透視裝，直呼：「不要覺得自己年紀大了，就什麼都不能做！」鄭怡第五度受邀前往高雄「藍色狂想」舉辦個人小型演唱會，笑稱自己儼然快成為高雄人，表示每次南下開唱都像回娘家。這次，鄭怡特別安排過去未曾演唱的曲目，其中最令人驚喜的，莫過於她竟然挑戰陸劇《蘭香如故》主題曲〈大夢歸〉，而熱衷追劇的她，還選唱《早春晴朗》主題曲〈此刻〉，忍不住笑稱：「這次根本是主題曲之夜！」鄭怡坦言，現在歌手的演唱方式與過去大不相同，自己非常願意接受新事物、新曲風，尤其周深的歌曲具有挑戰性，但她不願停留在舒適圈，強調自己始終與時俱進，希望每一次登台都能讓歌迷聽見不一樣的鄭怡。而鄭怡也感性分享，人生永遠不知道明天會發生什麼事，讓此刻的自己享受當下，勇敢去做最想做的事。鄭怡的「逆生長」也是此次演唱會亮點之一，不僅成功瘦下15公斤，連穿衣風格都大解放，65歲的她即使已經到了可以領敬老卡的年紀，仍照樣穿上迷你裙、長靴，甚至大膽挑戰鏤空透視裝，鄭怡越穿越有自信說：「瘦下來之後，做什麼事情都更有勁，整個人都回春了！」甚至連衣櫃都徹底大換血。她坦言，自己和一路相伴的歌迷都已經到了某個年紀，但年齡從來不該成為限制人生的理由，「不要覺得自己年紀大了，就什麼都不能做！」她認為保持樂觀、正能量，以及不斷學習新事物，才是真正讓人年輕的祕訣。值得一提的是，會後簽名合照時一位年僅20多歲的男粉絲特別前來朝聖，讓鄭怡笑得合不攏嘴，直呼：「這也是一種逆生長，對不對？」看到自己的音樂跨越世代，讓她格外有成就感。