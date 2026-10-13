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星野源、新垣結衣今（13）日宣布了第一個孩子誕生的訊息，回顧兩人戀情從《月薪嬌妻》假戲真做，結婚五年多次傳出婚變傳聞，其中最嚴重的一次是星野源被爆出疑似外遇NHK女主播林田理沙，傳出男方花了10億日圓才讓NHK下架相關照片，不過故事起因為一個專門報日本八卦的X帳號，突然發文表示，男歌手跟超有名女演員，一起演電視劇後突然結婚，但男生卻跟NHK女主播外遇，原本週刊是要在元旦報導消息的，不過男歌手支付10億日圓請求刪除文章。消息一傳出後被大家紛紛認為是就是《月薪嬌妻》假戲真做的星野源和新垣結衣，不僅如此，網友們也發現，NHK把男方跟自家女主播林田理沙的照片全部刪光，因此掀起許多討論。不過消息曝光後，星野源所屬公司AMUSE法務部發聲否認，「與星野源有關爆料內容完全不屬實，另外公司也沒有如爆料稱花錢撤下報導」，強調雖然爆料文沒有指名，但暗指是本公司所屬藝人的文字，已經屬於損害名譽的違法行為，未來如果還有類似行為將直接開告。新垣結衣也站出來挺老公，打開自己幾乎不用的X社群帳號寫下，「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心」，為老公爭議澄清。