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國民黨新北市議員連斐璠遭控涉嫌以人頭助理詐領公費助理補助，金額疑超過百萬元。新北地檢署昨（13）日指揮廉政署搜索連斐璠住處、議員會館及服務處等17處，並約談連斐璠、丈夫兼辦公室主任蔡定達及相關人員共24人。檢方漏夜偵訊後，認定連、蔡2人涉犯貪污等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院預計下午2時30分召開羈押庭。據了解，檢廉懷疑連斐璠與蔡定達多年前便利用人頭申報助理，涉嫌不法領取助理費。至於實際詐領金額、款項是否流入私人用途，或用於聘請未實際登記的助理，以及相關人員是否確實從事助理工作，仍待檢廉進一步調查釐清。檢方指出，連、蔡2人涉嫌利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書，以及違反洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌。檢察官認為2人犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑的貪污重罪，有逃亡、滅證或勾串共犯及證人的疑慮，因此向法院聲請羈押禁見。被告中有15人分別以1萬元至100萬元不等金額交保，其餘人員則在訊問後請回。連斐璠過去出身教育界，曾任秀朗國小、中和國小教師，從地方市民代表起步，歷任台北縣永和市4屆市民代表及2屆縣議員。新北市升格後，她持續擔任市議員，曾任國民黨團書記長，長年深耕地方。不過，連斐璠已於去年底表態不再競選連任。