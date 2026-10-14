「名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展」將於11月1日至12月19日在高雄夢時代購物中心8樓時代會館登場，這也是本次巡迴展覽的南台灣最終站。除了完整呈現柯南動畫30年來的製作幕後，現場還有「新一與小蘭」、「平次與和葉」大型裝置可以拍照，並帶來日本仙台巡迴站首賣的原畫胸章、明信片等最新周邊，本次也特別更新限定入場禮，讓粉絲一次收藏滿滿回憶。
《名偵探柯南》30週年展高雄壓軸！動畫製作幕後一次看
「名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展」將於11月1日至12月19日在高雄夢時代購物中心8樓時代會館登場，《名偵探柯南》自1996年推出電視動畫，至今陪伴觀眾走過30年。本次展覽以「TV動畫製作」為核心，將展場打造成一座動畫美術博物館。
從最初的企劃構思、角色設定、手繪線稿、色彩上色，到數位動畫合成與聲優配音，帶領粉絲了解柯南、工藤新一、怪盜基德及黑衣組織等經典角色，究竟是如何一步步出現在電視螢幕上。
除了動畫製作過程，現場也規劃30年經典名場面展區，帶領粉絲回顧熟悉的案件與角色故事。「新一與小蘭」、「平次與和葉」大型裝置更是拍照重點，高雄站還特別推出全新限定入場禮，將動畫經典畫面製作成收藏小卡，讓粉絲把30週年回憶帶回家。
日本仙台新品同步開賣！犯人襪、原畫胸章都能買
周邊商品區同樣是本次的重頭戲，除了推出30週年限定畫冊，先前受到歡迎的「賽璐珞風格」、「夢幻水彩色調」系列商品，包括明信片、壓克力立牌、資料夾等，也將在高雄站補足現貨。
最讓人期待的是，日本仙台巡迴站首賣的原畫胸章、明信片組等新品，也將同步在高雄登場。另外還有犯人主題襪、收納包、飲料提袋、電競滑鼠墊，以及紀念骨瓷盤、原畫壓克力板等商品，從實用小物到紀念收藏品通通都有。
不只買周邊，展場外還規劃主題輕食區，推出角色主題馬卡龍、迷你馬卡龍、瑪德蓮點心組及多款特調飲品，讓粉絲逛展之餘也能享受柯南主題甜點。
🟡《名偵探柯南》30週年紀念展高雄站資訊
📌日期：2026年11月1日至12月19日
📌地點：高雄夢時代購物中心8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號）
📌主辦單位：曼迪傳播
📌展覽亮點：動畫製作幕後、30年經典名場面、大型角色裝置、高雄站限定入場禮、日本最新周邊及主題輕食
📌詳細票價、購票方式及最新活動資訊，可留意曼迪傳播官方公告
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「名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展」將於11月1日至12月19日在高雄夢時代購物中心8樓時代會館登場，《名偵探柯南》自1996年推出電視動畫，至今陪伴觀眾走過30年。本次展覽以「TV動畫製作」為核心，將展場打造成一座動畫美術博物館。
從最初的企劃構思、角色設定、手繪線稿、色彩上色，到數位動畫合成與聲優配音，帶領粉絲了解柯南、工藤新一、怪盜基德及黑衣組織等經典角色，究竟是如何一步步出現在電視螢幕上。
周邊商品區同樣是本次的重頭戲，除了推出30週年限定畫冊，先前受到歡迎的「賽璐珞風格」、「夢幻水彩色調」系列商品，包括明信片、壓克力立牌、資料夾等，也將在高雄站補足現貨。
最讓人期待的是，日本仙台巡迴站首賣的原畫胸章、明信片組等新品，也將同步在高雄登場。另外還有犯人主題襪、收納包、飲料提袋、電競滑鼠墊，以及紀念骨瓷盤、原畫壓克力板等商品，從實用小物到紀念收藏品通通都有。
📌日期：2026年11月1日至12月19日
📌地點：高雄夢時代購物中心8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號）
📌主辦單位：曼迪傳播
📌展覽亮點：動畫製作幕後、30年經典名場面、大型角色裝置、高雄站限定入場禮、日本最新周邊及主題輕食
📌詳細票價、購票方式及最新活動資訊，可留意曼迪傳播官方公告