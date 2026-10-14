「名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展」將於11月1日至12月19日在高雄夢時代購物中心8樓時代會館登場，這也是本次巡迴展覽的南台灣最終站。除了完整呈現柯南動畫30年來的製作幕後，現場還有「新一與小蘭」、「平次與和葉」大型裝置可以拍照，並帶來日本仙台巡迴站首賣的原畫胸章、明信片等最新周邊，本次也特別更新限定入場禮，讓粉絲一次收藏滿滿回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《名偵探柯南》30週年展高雄壓軸！動畫製作幕後一次看

「名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展」將於11月1日至12月19日在高雄夢時代購物中心8樓時代會館登場，《名偵探柯南》自1996年推出電視動畫，至今陪伴觀眾走過30年。本次展覽以「TV動畫製作」為核心，將展場打造成一座動畫美術博物館。

從最初的企劃構思、角色設定、手繪線稿、色彩上色，到數位動畫合成與聲優配音，帶領粉絲了解柯南、工藤新一、怪盜基德及黑衣組織等經典角色，究竟是如何一步步出現在電視螢幕上。

▲「名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展」以動畫製作為核心，展區將呈現角色設定、原畫、線稿等幕後資料。（圖／曼迪傳播提供）
▲「名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展」以動畫製作為核心，展區將呈現角色設定、原畫、線稿等幕後資料。（圖／曼迪傳播提供）
除了動畫製作過程，現場也規劃30年經典名場面展區，帶領粉絲回顧熟悉的案件與角色故事。「新一與小蘭」、「平次與和葉」大型裝置更是拍照重點，高雄站還特別推出全新限定入場禮，將動畫經典畫面製作成收藏小卡，讓粉絲把30週年回憶帶回家。

▲高雄站推出全新入場禮，將《名偵探柯南》動畫經典名場面製作成收藏小卡，粉絲可留下30週年紀念。（圖／曼迪傳播提供）
▲高雄站推出全新入場禮，將《名偵探柯南》動畫經典名場面製作成收藏小卡，粉絲可留下30週年紀念。（圖／曼迪傳播提供）
日本仙台新品同步開賣！犯人襪、原畫胸章都能買

周邊商品區同樣是本次的重頭戲，除了推出30週年限定畫冊，先前受到歡迎的「賽璐珞風格」、「夢幻水彩色調」系列商品，包括明信片、壓克力立牌、資料夾等，也將在高雄站補足現貨。

最讓人期待的是，日本仙台巡迴站首賣的原畫胸章、明信片組等新品，也將同步在高雄登場。另外還有犯人主題襪、收納包、飲料提袋、電競滑鼠墊，以及紀念骨瓷盤、原畫壓克力板等商品，從實用小物到紀念收藏品通通都有。

▲高雄站販售《名偵探柯南》日版立體透視壓克力立牌，將動畫原畫與經典畫面結合。（圖／曼迪傳播提供）
▲高雄站販售《名偵探柯南》日版立體透視壓克力立牌，將動畫原畫與經典畫面結合。（圖／曼迪傳播提供）
不只買周邊，展場外還規劃主題輕食區，推出角色主題馬卡龍、迷你馬卡龍、瑪德蓮點心組及多款特調飲品，讓粉絲逛展之餘也能享受柯南主題甜點。

▲展場 Café Stand 推出多款《名偵探柯南》主題甜點，包括馬卡龍、迷你馬卡龍與瑪德蓮點心組，購買部分品項還可獲得角色收藏卡。（圖／曼迪傳播提供）
▲展場 Café Stand 推出多款《名偵探柯南》主題甜點，包括馬卡龍、迷你馬卡龍與瑪德蓮點心組，購買部分品項還可獲得角色收藏卡。（圖／曼迪傳播提供）
🟡《名偵探柯南》30週年紀念展高雄站資訊

📌日期：2026年11月1日至12月19日

📌地點：高雄夢時代購物中心8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號）

📌主辦單位：曼迪傳播

📌展覽亮點：動畫製作幕後、30年經典名場面、大型角色裝置、高雄站限定入場禮、日本最新周邊及主題輕食

📌詳細票價、購票方式及最新活動資訊，可留意曼迪傳播官方公告


相關新聞
林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

新聞稿與採訪邀請，請寄 joweilin@gamania.com