《名偵探柯南》今年迎來電視動畫30週年，近期相關活動一波接一波，從史上首次讓觀眾親自猜兇手的原創動畫《三十一島的殺人》，到睽違10年的2小時特別篇《30號殺人事件》、服部平次與遠山和葉的重要戀愛篇，台灣還有高雄30週年特展、劍湖山解謎活動及曼迪秋日祭可以參加。《NOWNEWS今日新聞》整理近期幾個值得注意的30週年企劃，接下來一路到年底都有柯南可以追。
📌觀眾也要一起破案！《三十一島的殺人》挑戰「零人答對」
30週年最新公開的企劃之一，就是觀眾參與型原創動畫《三十一島的殺人》，也是《名偵探柯南》系列首次讓觀眾直接參與犯人推理。官方目前已公開故事舞台「三十一島」及豪宅概念草圖，實際播出時間仍未公布。
這項企劃由長年參與《名偵探柯南》製作的資深導演山本泰一郎提出，腳本則由推理小說家大倉崇裕負責，山本泰一郎更透露，製作初期甚至抱著「正解者零人」的目標設計案件，準備考驗一路追柯南至今的老粉絲。
📌睽違10年再推2小時特別篇 《30號殺人事件》11月登台灣大銀幕
30週年的另一個重頭戲是《名偵探柯南 30號殺人事件》，也是系列睽違約10年再推出2小時電視動畫特別篇。作品以偽鈔案件為主軸，日本於9月25日播出，台灣則確定在11月6日登上大銀幕。
這次登場角色相當豪華，除了江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎，服部平次、遠山和葉，以及警視廳、公安等熟面孔也陸續加入，幾乎可說是「全員出動」。對台灣粉絲來說，也能直接在戲院看到30週年特別篇。
📌平次又要告白！重要戀愛篇9/26起連播3週
案件之外，30週年也沒有漏掉粉絲追了多年的感情線。服部平次與遠山和葉的重要篇章從9月26日起連續3週動畫化，再度上演平次準備告白、卻被案件打亂計畫的熟悉場面。
兩人從京都、戎橋到各種旅行與案件，平次的告白總是一波三折，這次30週年直接安排重要戀愛篇登場，也讓「平和」CP成為近期動畫另一條關注焦點。
📌高雄30週年特展11月登場 從原畫看到動畫怎麼動起來
想看實體展覽，台灣也有活動。《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展將於11月1日至12月19日移師高雄夢時代8樓時代會館，從企劃、人物設定、原畫到動畫製作流程，帶粉絲一路看角色如何真正「動起來」。
展覽也收錄動畫30年來的重要名場面及相關展示，適合想看幕後製作、回顧經典劇情的粉絲。時間又剛好接在《30號殺人事件》11月6日台灣上映前後，11月幾乎可以直接排成一整套柯南行程。
📌中秋也能玩柯南！劍湖山解謎、主題餐飲都有
劍湖山世界同樣加入柯南30週年行列，推出主題樂園活動，除了園區內的解謎內容，也有角色拍照場景及期間限定餐飲，讓遊客邊玩遊樂設施邊找線索。
旁邊的劍湖山渡假大飯店也推出《名偵探柯南》主題房，包括少年偵探團、怪盜基德、關東高中生名偵探、關西高中生名偵探及安室透等不同房型，從樂園玩到住宿都能一路碰到柯南角色。
📌曼迪秋日祭也有柯南 周邊、抽卡機一起逛
如果只是想買周邊，近期在台北微風信義登場的曼迪秋日祭也有《名偵探柯南》。現場集結多款周邊商品，還設有抽卡機，除了柯南之外，也能一次逛其他熱門動漫作品。
除此之外，「曼迪動漫派對」也進駐新店裕隆城，接著10月3日再到新竹巨城接力登場，集結《名偵探柯南》、《Fate/strange Fake》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》等人氣作品周邊，其中還有多款台、日版商品與限量新品到貨，想補周邊收藏的粉絲可以把握機會。
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30週年最新公開的企劃之一，就是觀眾參與型原創動畫《三十一島的殺人》，也是《名偵探柯南》系列首次讓觀眾直接參與犯人推理。官方目前已公開故事舞台「三十一島」及豪宅概念草圖，實際播出時間仍未公布。
這項企劃由長年參與《名偵探柯南》製作的資深導演山本泰一郎提出，腳本則由推理小說家大倉崇裕負責，山本泰一郎更透露，製作初期甚至抱著「正解者零人」的目標設計案件，準備考驗一路追柯南至今的老粉絲。
30週年的另一個重頭戲是《名偵探柯南 30號殺人事件》，也是系列睽違約10年再推出2小時電視動畫特別篇。作品以偽鈔案件為主軸，日本於9月25日播出，台灣則確定在11月6日登上大銀幕。
這次登場角色相當豪華，除了江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎，服部平次、遠山和葉，以及警視廳、公安等熟面孔也陸續加入，幾乎可說是「全員出動」。對台灣粉絲來說，也能直接在戲院看到30週年特別篇。
案件之外，30週年也沒有漏掉粉絲追了多年的感情線。服部平次與遠山和葉的重要篇章從9月26日起連續3週動畫化，再度上演平次準備告白、卻被案件打亂計畫的熟悉場面。
兩人從京都、戎橋到各種旅行與案件，平次的告白總是一波三折，這次30週年直接安排重要戀愛篇登場，也讓「平和」CP成為近期動畫另一條關注焦點。
想看實體展覽，台灣也有活動。《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展將於11月1日至12月19日移師高雄夢時代8樓時代會館，從企劃、人物設定、原畫到動畫製作流程，帶粉絲一路看角色如何真正「動起來」。
展覽也收錄動畫30年來的重要名場面及相關展示，適合想看幕後製作、回顧經典劇情的粉絲。時間又剛好接在《30號殺人事件》11月6日台灣上映前後，11月幾乎可以直接排成一整套柯南行程。
劍湖山世界同樣加入柯南30週年行列，推出主題樂園活動，除了園區內的解謎內容，也有角色拍照場景及期間限定餐飲，讓遊客邊玩遊樂設施邊找線索。
旁邊的劍湖山渡假大飯店也推出《名偵探柯南》主題房，包括少年偵探團、怪盜基德、關東高中生名偵探、關西高中生名偵探及安室透等不同房型，從樂園玩到住宿都能一路碰到柯南角色。
如果只是想買周邊，近期在台北微風信義登場的曼迪秋日祭也有《名偵探柯南》。現場集結多款周邊商品，還設有抽卡機，除了柯南之外，也能一次逛其他熱門動漫作品。
除此之外，「曼迪動漫派對」也進駐新店裕隆城，接著10月3日再到新竹巨城接力登場，集結《名偵探柯南》、《Fate/strange Fake》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》等人氣作品周邊，其中還有多款台、日版商品與限量新品到貨，想補周邊收藏的粉絲可以把握機會。