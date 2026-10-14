Google最強AI模型Gemini 4 Argon正式上線，能回答問題，還能協助製作簡報、分析大量資料、撰寫程式，甚至執行複雜工作，不過，這次升級並非人人免費，想體驗新模型，最低每月得花650元訂閱Google AI Pro，最高階Ultra方案則要6500元，月費相差10倍，哪些人適合花錢升級？Pro與Ultra差在哪？《NOWnews今日新聞》整理適合族群、台灣訂閱價格，幫民眾判斷是否值得掏錢。
Google最強AI誰需要？
Google於10月13日正式開放新一代旗艦AI模型Gemini 4 Argon，最大特色在於能夠執行複雜、多步驟的工作對於經常需要整理大量資料、撰寫程式或製作報告的使用者來說，更有機會發揮新模型的價值。
第一類：上班族、行銷人員及內容創作者
如果每天都需要整理會議紀錄、分析數據、製作簡報，Gemini 4 Argon可以協助整合不同文件、萃取重點及產出報告。Google甚至展示AI自動整理資料夾內容、製作客戶提案簡報，再透過電子郵件寄出的完整工作流程。
第二類：工程師及程式開發者
Gemini 4 Argon強化程式碼理解、除錯及大型專案開發能力，Google指出，內部團隊利用新模型協助Chrome瀏覽器進行程式架構調整，原本需要數個月的工程，縮短至數週完成。經常需要寫程式、維護網站或開發應用程式的人，可以評估使用進階模型。
第三類：研究人員及專業工作者
包括金融分析、法律研究、科學研究等領域，若工作經常涉及大量PDF文件、複雜數據及跨資料比對，新模型可以協助整理資料、歸納重點。
至於平常只是詢問天氣、翻譯文字、查詢生活資訊，或偶爾請AI幫忙寫信的民眾，其實不一定需要付費，先使用Gemini免費版即可滿足部分需求。
Google AI Pro月費650元！Ultra最高6500元差在哪？
根據Google台灣官方訂閱頁面，目前Gemini共有免費版、Google AI Plus、Google AI Pro及Google AI Ultra等方案，但只有Pro與Ultra可以使用Gemini 4 Argon。
Google AI Pro：每月650元
這是目前體驗Gemini 4 Argon最便宜的付費方案，除了新模型使用資格，也提供比免費版更高的AI使用額度、Deep Research、Google Flow創作點數，以及Gmail、Google文件等服務的AI功能。另外還包含5TB雲端儲存空間，以及YouTube Premium Lite等福利，適合經常使用AI協助工作的上班族、學生及內容創作者。
Google AI Ultra 5x：每月3300元
適合需要更高AI使用額度的專業工作者、創作者及工程師，除了具備Pro所有功能，Gemini使用量上限可提高至Pro的5倍，還能取得更多Google Antigravity開發額度、AI影片創作點數，以及至少20TB雲端儲存空間。
Google AI Ultra 20x：每月6500元
這是目前Google最高階的個人AI訂閱方案，Gemini使用量上限可達Pro的20倍，並提供更高的程式開發、影音生成等工具使用額度，主要適合每天大量使用AI的開發者與專業創作者。
另外，Google也提供每月165元的AI Plus方案，雖然比Pro便宜485元，但目前不包含Gemini 4 Argon使用資格。如果只是想體驗Google最新旗艦AI模型，月付650元的Pro就已足夠，不必直接訂閱數千元的Ultra方案。
訂閱前注意！不是付費就能用所有新功能
值得注意的是，Gemini 4 Argon雖然已開放全球Pro及Ultra訂閱用戶，但不代表所有AI功能都會同步解鎖。例如Google同步介紹的「Tasks」自主執行任務功能，能讓AI在使用者離開電腦後持續工作，但部分進階任務功能仍有地區及帳戶資格限制。此外，各項AI服務仍設有用量上限，訂閱Ultra也不等於可以無限制使用。
對於還在觀望的消費者，建議先確認自己是否經常需要AI協助完成複雜工作。如果只是一般聊天及簡單查詢，免費版就能應付；若工作幾乎天天離不開AI，可以先從月費650元的Pro開始，再依實際需求評估是否升級Ultra。
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Google於10月13日正式開放新一代旗艦AI模型Gemini 4 Argon，最大特色在於能夠執行複雜、多步驟的工作對於經常需要整理大量資料、撰寫程式或製作報告的使用者來說，更有機會發揮新模型的價值。
第一類：上班族、行銷人員及內容創作者
如果每天都需要整理會議紀錄、分析數據、製作簡報，Gemini 4 Argon可以協助整合不同文件、萃取重點及產出報告。Google甚至展示AI自動整理資料夾內容、製作客戶提案簡報，再透過電子郵件寄出的完整工作流程。
第二類：工程師及程式開發者
Gemini 4 Argon強化程式碼理解、除錯及大型專案開發能力，Google指出，內部團隊利用新模型協助Chrome瀏覽器進行程式架構調整，原本需要數個月的工程，縮短至數週完成。經常需要寫程式、維護網站或開發應用程式的人，可以評估使用進階模型。
第三類：研究人員及專業工作者
包括金融分析、法律研究、科學研究等領域，若工作經常涉及大量PDF文件、複雜數據及跨資料比對，新模型可以協助整理資料、歸納重點。
至於平常只是詢問天氣、翻譯文字、查詢生活資訊，或偶爾請AI幫忙寫信的民眾，其實不一定需要付費，先使用Gemini免費版即可滿足部分需求。
根據Google台灣官方訂閱頁面，目前Gemini共有免費版、Google AI Plus、Google AI Pro及Google AI Ultra等方案，但只有Pro與Ultra可以使用Gemini 4 Argon。
Google AI Pro：每月650元
這是目前體驗Gemini 4 Argon最便宜的付費方案，除了新模型使用資格，也提供比免費版更高的AI使用額度、Deep Research、Google Flow創作點數，以及Gmail、Google文件等服務的AI功能。另外還包含5TB雲端儲存空間，以及YouTube Premium Lite等福利，適合經常使用AI協助工作的上班族、學生及內容創作者。
Google AI Ultra 5x：每月3300元
適合需要更高AI使用額度的專業工作者、創作者及工程師，除了具備Pro所有功能，Gemini使用量上限可提高至Pro的5倍，還能取得更多Google Antigravity開發額度、AI影片創作點數，以及至少20TB雲端儲存空間。
Google AI Ultra 20x：每月6500元
這是目前Google最高階的個人AI訂閱方案，Gemini使用量上限可達Pro的20倍，並提供更高的程式開發、影音生成等工具使用額度，主要適合每天大量使用AI的開發者與專業創作者。
另外，Google也提供每月165元的AI Plus方案，雖然比Pro便宜485元，但目前不包含Gemini 4 Argon使用資格。如果只是想體驗Google最新旗艦AI模型，月付650元的Pro就已足夠，不必直接訂閱數千元的Ultra方案。
訂閱前注意！不是付費就能用所有新功能
值得注意的是，Gemini 4 Argon雖然已開放全球Pro及Ultra訂閱用戶，但不代表所有AI功能都會同步解鎖。例如Google同步介紹的「Tasks」自主執行任務功能，能讓AI在使用者離開電腦後持續工作，但部分進階任務功能仍有地區及帳戶資格限制。此外，各項AI服務仍設有用量上限，訂閱Ultra也不等於可以無限制使用。
對於還在觀望的消費者，建議先確認自己是否經常需要AI協助完成複雜工作。如果只是一般聊天及簡單查詢，免費版就能應付；若工作幾乎天天離不開AI，可以先從月費650元的Pro開始，再依實際需求評估是否升級Ultra。