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女兒車禍重傷後靠肌力復健 決定帶媽媽進健身房

從膝蓋無法彎曲到硬舉奪冠 6週就感受到改變

阿嬤健身影片爆紅 母女攜手鼓勵長者運動

新加坡一名73歲阿嬤過去飽受關節疼痛、糖尿病及高血壓困擾，甚至一度連走路都感到吃力。沒想到，在擔任健身教練的女兒鼓勵下，她從零開始接觸重量訓練，短短一年便迎來驚人轉變。今年8月，她首次參加硬舉比賽，就成功舉起67.5公斤的重量，不僅超越自身體重，更一舉拿下所屬組別冠軍。根據《南華早報》報導，73歲的新加坡退休婦女哈姆札（Rosemina Hamzah），身高144公分、體重64公斤，育有6名子女，過去幾乎沒有規律運動習慣。年輕時擔任廚師，偶爾騎腳踏車上下班，平時最多就是到市場買菜、提著採購物品回家。但2023年一次跌倒後，她開始長期受到關節疼痛困擾，加上60多歲起陸續出現高血壓、高血脂及糖尿病等健康問題，讓她經常感到疲倦，連走路都變得吃力。改變的契機，來自33歲的女兒拉赫曼（Maryam Rahman）。拉赫曼是一名私人健身教練，2023年曾遭遇嚴重車禍，接受多次手術後，一度長時間臥床、必須依靠輪椅行動。當時醫師認為，她原本累積的肌肉量對傷後存活與復原發揮重要作用。這段經歷讓拉赫曼更加重視肌力訓練，並決定利用自身專業協助母親改善健康。她替母親購買健身房會員資格，親自指導運動，希望先強化腿部肌肉，讓母親能夠不再因疼痛而難以行走。不過，哈姆札一開始相當抗拒，認為健身房是年輕人的地方，也擔心重量訓練會造成受傷。拉赫曼笑說，當時她直接告訴母親，會員費都已經付了，不能浪費錢，才終於成功把母親帶進健身房。在女兒循序漸進的指導下，哈姆札逐漸適應重量訓練，如今每週固定運動3至4次，內容涵蓋肌力、有氧、平衡及協調訓練，包括硬舉、深蹲、划船、胸推及臀推等動作。拉赫曼表示，母親剛開始運動時，經常因關節疼痛需要調整訓練內容，但隨著肌力提升，現在已能完成過去難以想像的動作，走路速度及耐力也明顯改善。哈姆札回憶，過去她的膝蓋甚至無法彎曲90度，連穆斯林祈禱時需要跪伏的姿勢都難以完成。但規律訓練約6週後，她便發現自己能夠順利跪下祈禱。她也表示，目前血壓、血脂及血糖都獲得控制，體力改善後，不僅能跟上孫子們的活動，還能走路或騎腳踏車接送孫子上下學。今年8月，哈姆札更挑戰新加坡一場銀髮族六角槓硬舉比賽，以67.5公斤刷新個人最佳成績，成功奪下所屬組別冠軍。拉赫曼將母親的健身過程分享至Instagram及TikTok後，意外獲得大量關注，吸引不少新加坡長者詢問如何開始運動。今年6月，母女倆還發起一場3公里晨間健走活動，邀請不同年齡層的民眾參與，開放報名後名額迅速額滿。拉赫曼也計畫持續舉辦類似活動，鼓勵更多銀髮族維持運動習慣。她指出，隨著年齡增長，肌肉量與骨質密度會逐漸下降，適當的肌力訓練有助於維持行動能力、改善平衡，並降低跌倒風險。不過，若本身有慢性疾病或其他健康問題，開始運動前仍應先諮詢醫師。如今，哈姆札與女兒已將目標放在11月底的新加坡HYROX體能競賽，計畫以雙人組形式參賽。拉赫曼表示，母親一直是她最大的鼓舞，「她經歷過許多困難，卻總是保持耐心與笑容。看到她現在身體健康，還能享受各種新挑戰，真的讓我很開心。」對哈姆札而言，健身不只改善健康，也讓她與女兒的感情更加緊密。她坦言，原本以為自己的年紀和健康狀況會讓訓練充滿困難，沒想到一路走來，運動竟成為生活中最享受的事情之一。