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遭到得標最多廠商抨擊 能源署：不解及遺憾

國際能源週今（14）日開幕就出現火花！近期成為唯二投標離岸風電區塊開發第三階段（3之3）的哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文提到，政府區塊開發招商已經接連失敗3次了，與其急著推出下階段，應該要重新盤整場域跟招標規則。經濟部能源署傍晚回應，CIP身為得標最多的廠商卻抨擊政策失敗，「本署表示不解及遺憾。」風電3之3目前只有CIP的渢妙3期及沃旭能源的大肚1號兩座風場遞件，而因風場重疊性高，因此最終只會有一家廠商出線。外傳政府有意盡快展開3之4招標，預計明年啟動。對此，許乃文批評，「我們已經看到3之1非常的失敗，3之2也是很失敗，3之3就是一個失敗，所以就是一直趕就一直失敗，這個就已經失敗3次了還是要怎樣呢？」她認為，3之3標規已經有天翻地覆的變化，3之4應該要繼續精進、突破，更需要把風電開發場域都盤點好，這些都必須跨部會落實，更要中央、地方溝通，認為現在不會因為政府喊就變快了，強調政府應該要好好看一下這次招標失敗狀況，了解現階段開發商遇到的限制。而針對政府想要明年啟動的浮動風機招商，許乃文也說，浮動風機目前並沒有達到商業化，成本相當高昂，更考慮到碼頭等基礎建設都沒有跟上，因此前景還不明朗，強調浮動風機推動必須仰賴示範獎勵，「現在有必要做這個嗎？」對此，能源署今（14）日指出，政府推動我國離岸風電政策已十數年，CIP身為得標最多的廠商卻抨擊政策失敗，本署表示不解及遺憾。能源署說明，離岸風電各期選商皆公開徵詢各界意見，達成共識後方進行後續公平選商作業，特定業者意見不容抹滅台灣推動離岸風電成果。能源署強調，台灣迄今已完成 5GW設置容量、成果豐碩，且台灣2025年在離岸風電全世界名列第5名，經濟部將持續完善台灣離岸風電開發環境，加速推動台灣離岸風電發展。