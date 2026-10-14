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臺鐵公司今（14）日與高雄餐旅大學簽署合作備忘錄（MOU），臺鐵公司董事長鄭光遠表示，簽署合作備忘錄只是起點，更重要的是讓合作真正走進校園與鐵道現場。未來雙方將推動學生至臺鐵相關場域實習，並研議與公開甄試及人才儲備機制銜接；同時推動臺鐵員工在職進修及雙向師資交流，讓產學合作不只停留在課堂。在旅客服務方面，雙方將共同研議服務禮儀、溝通應對、旅客關懷、客訴處理、危機應變及跨文化接待等情境式訓練，將國立高雄餐旅大學長期累積的服務教育經驗，與臺鐵第一線實務需求相互結合。未來臺鐵辦理國際交流、觀光推廣及大型活動時，也將結合國立高雄餐旅大學在會展、禮賓、餐飲及接待服務的專業能量，讓學生有機會在真實場域學習。雙方將結合臺鐵遍布全臺的鐵道路網、車站及觀光資源，以及在餐旅、觀光、服務管理與人才培育的專業優勢，以「人才培育與實習晉用、旅客服務提升、鐵道觀光創新」為三大合作主軸，讓人才從校園走進鐵道、讓專業從課堂走進服務現場，為旅客打造更有溫度的鐵路服務體驗。