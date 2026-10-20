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▲全紅嬋（如圖）過去曾哽咽坦言自己深受體重困擾，直呼：「喝口水就重了。」讓她一度因輿論壓力陷入低潮。（圖／翻攝自YouTube@是个人物）

▲全紅嬋近照曝光，有網友表示乍看之下以為是中國女星金靖（如圖）。（圖／翻攝自金靖微博）

中國奧運跳水金牌全紅嬋過去曾哽咽坦言，自己深受體重困擾「喝口水就重了」，甚至壓力大到害怕站上體重計。日前全紅嬋時隔2個月更新社群並出席品牌活動，一亮相外貌讓人驚艷，狂瘦7公斤的她不僅嬰兒肥消退成了瓜子臉，氣質也變得更加成熟，讓「全紅嬋長成大姑娘了」話題衝上微博熱搜，網友們也紛紛表示：「簡直變了個人」、「全妹超美啊」，甚至有人誤認成是女星金靖。全紅嬋過去超短髮、嬰兒肥的模樣深植人心，目前已是19歲少女的她，時隔2個月更新社群並出席品牌活動，只見她綁著辮子馬尾、身穿白色襯衫套裝亮相，立刻成為全場焦點。狂瘦7公斤的全紅嬋，頂著一張瓜子臉和水汪汪的眼睛，整個人變得更加成熟，讓「全紅嬋長成大姑娘了」話題衝上微博熱搜。全紅嬋在社群上分享一段約10秒的俏皮手勢舞影片，畫面曝光後網友們驚呼：「簡直換了個人，覺得她現在越來越溫柔了」、「是漂亮又可愛的全妹耶」、「小女孩長開了看著很有福氣」、「她五官很好看的」、「越來越美了」、「是個甜妹」甚至有人表示乍看之下以為是女星金靖。全紅嬋在活動中展現滿滿親和力，大方和民眾揮手、比愛心，甚至學了上海話與大家打招呼，更笑稱自己是「搞笑女」，與主持人在台上有說有笑，行為舉止相當大方，與過去害羞的模樣相差不少。事實上，成功奪下奧運跳水金牌的全紅嬋，過去受訪時提及自己體重上升、每天被說胖讓她相當心情低落，輿論壓力讓全紅嬋一度想退役，當時她發現即便自己只是吃一點東西體重就會上升，很多人見到她第一眼就說：「哇！你怎麼胖成這樣？」因此全紅嬋開始訓練、減肥，但即便她每天運動、每天只吃一餐體重依然不會往下掉，害怕看到體重機、也害怕上鏡頭，陷入體重焦慮。全紅嬋2025年5月因舊傷復發退出全國冠軍賽，時隔半年才於廣州全運會復出，但受限於傷病與身體發育關卡，她未能回歸國家隊，一直留在廣東隊進行訓練，並於同年9月入讀暨南大學體育學院運動訓練專業；今年8月的廣東省運會上，她僅以嘉賓身分現身觀戰，日前名古屋亞運會，全紅嬋則因身體狀態調整，以及傷病休養缺席隊內選拔，不過她現已成功減重並積極展開復健訓練，將目標鎖定2028年洛杉磯奧運。