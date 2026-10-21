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吞不下可剪開藥錠？ 營養師急勸：先詢問專家

▲營養師表示，吞膠囊和錠狀的保健食品有不同技巧，但若平常吃東西就容易卡住，建議先找醫師評估。（圖／營養師高敏敏提供）

許多人在服用藥物或保健品時，總還是會帶點恐懼，擔心吞的時候會卡在喉嚨。營養師提到，其實不是頭仰愈高愈好吞，像是「膠囊」可試著稍微低頭，再連同水一起吞下，會更容易服用。「這麼大顆，到底怎麼吞？」這是不少人在吃藥或吞保健食品時，常會問到的問題。營養師高敏敏表示，有些人甚至出現水已經喝了半杯，但膠囊還在嘴巴裡。高敏敏說，不同劑型有不一樣的吞法，「不是頭仰愈高愈好吞。」以「膠囊」而言，可試著稍微低頭，將膠囊放在舌頭上，並喝一口水先含住，接著再將下巴輕輕「往胸口方向收」，連同水一起吞下，這個動作對部分人而言會更好吞嚥。至於吃「魚油」時，因為油脂會浮，就會建議「頭置中」吞服。而「錠狀」則可以將錠劑放在舌頭上，高敏敏指出，以嘴唇包住裝水的軟塑膠瓶瓶口，吸入水的同時「把錠劑一起吞下」，重點是順著吞嚥，不是猛灌水。營養師提醒，若是容易「口乾」的人，也建議可先喝一口水潤濕口腔後，再放入保健食品配水吞服；但不要乾吞，也別一次塞好幾顆。另外，吞不下也別急著剪開、磨粉。高敏敏表示，尤其是腸溶錠、緩釋錠或特殊設計的膠囊，可否拆開或剝半，都須先諮詢藥師；若平時連喝水或吃東西都容易嗆到或卡住的人，則應找醫師評估。