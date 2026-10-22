薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）已經抵達台灣東南部海域，中央氣象署將在今（22）日上午11時30分發布陸上警報，首波陸警範圍將以「花蓮、台東」為主；颱風未來接近台灣陸地時，可能會有打轉、減速的情況，北台灣、宜蘭、中部山區雨勢越晚越明顯，明後天（10月23日至10月24日）務必慎防豪雨。《NOWNEWS》也透過本文不斷整理薔琵颱風最新動態。
強烈颱風薔琵，今（22）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南東方約560公里處，以每小時24轉19公里的速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑150公里。
🟡薔琵颱風警戒範圍
📍海上警戒：巴士海峽、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣北部海面。
📍陸上警戒：預計上午11時30分發布
🟡薔琵颱風風雨影響
氣象署提醒，今天北部、東半部降雨逐漸增加，大台北山區及宜蘭山區可能出現局部大雨；周五至周六，颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
風力方面，今天起各地近海可能出現9至11級強陣風，隨著薔琵颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯，沿海及空曠地區都要留意強風影響，尤其周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也不可掉以輕心。
🟡薔琵颱風最新動態
📌2026/10/22 10:00
10/23停班停課17縣市達標！薔琵颱風風雨預報
中央氣象署今（22）日上午10點最新「風雨預報」資料顯示，明（23）日「基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等17縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
📌2026/10/22 09:00
氣象署：薔琵颱風將減速、打轉 路徑更貼近台灣
氣象署預報中心科長林秉煜說明，今天上午來到台灣東南方至東方海面，對「巴士海峽、東半部海面、北部海面」構成威脅，陸上警報也將在上午11時30分發布，由於颱風北轉過程仍有變數，後續若路徑進一步靠近台灣，風雨威脅也可能隨之增加。
林秉煜指出，薔琵颱風明後天接近台灣期間，太平洋高壓導引氣流會逐漸減弱，加上颱風可能受到地形影響，移動速度有機會減慢，不排除出現「滯留或打轉」情形，若移動速度變慢，或行進路徑比預期更靠近台灣，將使風雨影響時間拉長，民眾應持續留意最新預報。
📌2026/10/22 08:00
氣象署發布強風特報、巨浪告警
🟡強風特報
📌影響時間：22日上午至22日晚上
📌橙色燈號：臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
📌黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
🟡巨浪告警
📌警戒區域
<宜蘭縣>--五結鄉、南澳鄉、壯圍鄉、礁溪鄉、蘇澳鎮、頭城鎮
<屏東縣>--恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉、車城鄉
<新北市>--貢寮區
<臺東縣>--卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉、臺東市、蘭嶼鄉、達仁鄉、長濱鄉
<花蓮縣>--吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉
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🟡薔琵颱風警戒範圍
📍海上警戒：巴士海峽、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣北部海面。
📍陸上警戒：預計上午11時30分發布
氣象署提醒，今天北部、東半部降雨逐漸增加，大台北山區及宜蘭山區可能出現局部大雨；周五至周六，颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
風力方面，今天起各地近海可能出現9至11級強陣風，隨著薔琵颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯，沿海及空曠地區都要留意強風影響，尤其周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也不可掉以輕心。
📌2026/10/22 10:00
10/23停班停課17縣市達標！薔琵颱風風雨預報
中央氣象署今（22）日上午10點最新「風雨預報」資料顯示，明（23）日「基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等17縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
📌2026/10/22 09:00
氣象署：薔琵颱風將減速、打轉 路徑更貼近台灣
氣象署預報中心科長林秉煜說明，今天上午來到台灣東南方至東方海面，對「巴士海峽、東半部海面、北部海面」構成威脅，陸上警報也將在上午11時30分發布，由於颱風北轉過程仍有變數，後續若路徑進一步靠近台灣，風雨威脅也可能隨之增加。
林秉煜指出，薔琵颱風明後天接近台灣期間，太平洋高壓導引氣流會逐漸減弱，加上颱風可能受到地形影響，移動速度有機會減慢，不排除出現「滯留或打轉」情形，若移動速度變慢，或行進路徑比預期更靠近台灣，將使風雨影響時間拉長，民眾應持續留意最新預報。
氣象署發布強風特報、巨浪告警
🟡強風特報
📌影響時間：22日上午至22日晚上
📌橙色燈號：臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
📌黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
🟡巨浪告警
📌警戒區域
<宜蘭縣>--五結鄉、南澳鄉、壯圍鄉、礁溪鄉、蘇澳鎮、頭城鎮
<屏東縣>--恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉、車城鄉
<新北市>--貢寮區
<臺東縣>--卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉、臺東市、蘭嶼鄉、達仁鄉、長濱鄉
<花蓮縣>--吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉
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