第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮25日登場，由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持的華視綜藝節目《週末最強大第一季》，擊敗《綜藝玩很大》、《一字千金》等強敵拿下「綜藝節目獎」，讓3位主持人又驚又喜。不過，這座金鐘獎也被網友笑稱「周曉涵有一份功勞」，因為她先前在節目中飾演秋香，一口讓人聽不懂的破台語意外成為經典笑料。得知節目獲獎後，周曉涵也特地錄製影片祝賀，沒想到連恭喜都能講得台語、國語大亂鬥，再度讓網友笑到不行。
周曉涵破台語恭喜《週末最強大》 內容依然聽不懂
周曉涵在Threads分享祝賀影片，開心表示：「是時候發揮我的台語功力了！」接著對著鏡頭說：「我要恭喜《週末最強大》得獎囉！」還特別強調節目拿下的是綜藝節目獎，稱讚製作團隊「你們實在是很讚、很有趣、很好笑、很開心」。
原本還算流暢的祝賀詞，瞬間又變成周曉涵獨有的台語腔調，她提到最近曾參與2次節目錄影，感謝觀眾喜歡她飾演的秋香，最後還想用台語向製作團隊喊話，沒想到一句「期待下一集」竟被她講成「給大奧吉吉」，發音讓人完全摸不著頭緒。
影片曝光後，網友忍不住留言：「講得很可愛，聲音也很好聽，但不好意思想問這是哪一個國家的語言，我想學。」周曉涵則親自回覆「涵文」，還有人問她是不是集合台語、粵語及客家話的概念，她竟幽默反問：「難道我是語言天才！」也有網友笑說，自己聽久了居然越來越能理解她的台語，周曉涵也不忘稱讚對方：「你很棒！」
其實周曉涵先前曾參與《週末最強大》的古裝短劇《唐伯虎歪傳之秋香點點名》，當時她飾演秋香，為了配合劇情努力講台語，卻因為發音不標準，經常把原本正常的台詞講得像另一種語言，尤其「燒雞」、「饅頭」等詞彙更讓觀眾印象深刻，因為她越講越認真，連一旁的陳亞蘭都忍不住笑場，相關片段至今仍被網友翻出重看。
所以這次節目拿下金鐘獎，就有人開玩笑說：「這獎有一部分是妳的功勞」、「這無庸置疑是週末最強大最經典的」，甚至有人敲碗，希望製作單位趕快安排「大奧吉吉」讓秋香繼續回歸演出。
《週末最強大》拿本屆金鐘獎「綜藝節目獎」
《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲聯手主持，結合古裝短劇、歌舞表演及「歌中劇」等單元，還會邀請藝人、網紅客串，將經典故事融入現代流行哏。這次3人不僅親自擔任金鐘獎頒獎人，還由歐漢聲當場揭曉自家節目得「綜藝節目獎」，讓胡瓜興奮到完全失控，甚至自爆當初曾勸電視台總經理千萬不要製作這檔節目，認為做了肯定賠錢，嚇得陳亞蘭急忙阻止他繼續爆料。沒想到胡瓜越講越起勁，連台下入圍主持人獎的曾國城、沈玉琳都被他輪流點名，還笑說自己已經拿到節目獎，接下來主持人獎有沒有得都無所謂。
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周曉涵在Threads分享祝賀影片，開心表示：「是時候發揮我的台語功力了！」接著對著鏡頭說：「我要恭喜《週末最強大》得獎囉！」還特別強調節目拿下的是綜藝節目獎，稱讚製作團隊「你們實在是很讚、很有趣、很好笑、很開心」。
原本還算流暢的祝賀詞，瞬間又變成周曉涵獨有的台語腔調，她提到最近曾參與2次節目錄影，感謝觀眾喜歡她飾演的秋香，最後還想用台語向製作團隊喊話，沒想到一句「期待下一集」竟被她講成「給大奧吉吉」，發音讓人完全摸不著頭緒。
影片曝光後，網友忍不住留言：「講得很可愛，聲音也很好聽，但不好意思想問這是哪一個國家的語言，我想學。」周曉涵則親自回覆「涵文」，還有人問她是不是集合台語、粵語及客家話的概念，她竟幽默反問：「難道我是語言天才！」也有網友笑說，自己聽久了居然越來越能理解她的台語，周曉涵也不忘稱讚對方：「你很棒！」
其實周曉涵先前曾參與《週末最強大》的古裝短劇《唐伯虎歪傳之秋香點點名》，當時她飾演秋香，為了配合劇情努力講台語，卻因為發音不標準，經常把原本正常的台詞講得像另一種語言，尤其「燒雞」、「饅頭」等詞彙更讓觀眾印象深刻，因為她越講越認真，連一旁的陳亞蘭都忍不住笑場，相關片段至今仍被網友翻出重看。
所以這次節目拿下金鐘獎，就有人開玩笑說：「這獎有一部分是妳的功勞」、「這無庸置疑是週末最強大最經典的」，甚至有人敲碗，希望製作單位趕快安排「大奧吉吉」讓秋香繼續回歸演出。
《週末最強大》拿本屆金鐘獎「綜藝節目獎」
《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲聯手主持，結合古裝短劇、歌舞表演及「歌中劇」等單元，還會邀請藝人、網紅客串，將經典故事融入現代流行哏。這次3人不僅親自擔任金鐘獎頒獎人，還由歐漢聲當場揭曉自家節目得「綜藝節目獎」，讓胡瓜興奮到完全失控，甚至自爆當初曾勸電視台總經理千萬不要製作這檔節目，認為做了肯定賠錢，嚇得陳亞蘭急忙阻止他繼續爆料。沒想到胡瓜越講越起勁，連台下入圍主持人獎的曾國城、沈玉琳都被他輪流點名，還笑說自己已經拿到節目獎，接下來主持人獎有沒有得都無所謂。
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