味全龍昨（26）日在台灣大賽中擊敗中信兄弟，奪下隊史第6座總冠軍，張政禹更獲得勝隊優秀球員的榮耀，讓他心情嗨到爆。而張政禹日前才因在休息區目不轉睛地看中信女神峮峮跳舞，被老婆警告「你會長針眼」。如今成功奪冠，老婆KK這次也不兇了，反而溫柔送上祝福，在IG甜蜜告白老公：「你的蛻變我可以肯定，我愛你，我的肩膀。」
味全龍奪冠！張政禹老婆甜蜜發文告白
張政禹2024年擊出生涯首轟後，成功娶回老婆KK，兩人也在同年生下大兒子宸宸，婚姻幸福甜蜜。昨日張政禹帶領味全龍奪冠，是本場表現最佳的MVP，老婆見狀也在IG發文，對張政禹告白：「謝謝你為了孩子們的改變，謝謝你為了家人們的努力，謝謝你為了我改變了脾氣，謝謝你不管身體狀況一樣奮不顧身，你總是跟我說你還可以。」
老婆KK分享婚前對比照 張政禹燦笑完全沒變
她說張政禹的蛻變自己一直都看在眼裡，感謝老公成為她的依靠、她的肩膀。KK更放出兩人2023年尚未結婚時的舊照，與今年的合照對比，只見張政禹模樣幾乎沒變化，在老婆身邊總是笑得很燦爛，KK則是僅有髮型改變了，看起來依舊甜美可愛，兩人毫無顧忌地秀恩愛，讓粉絲都被閃瞎。
這張對比照也被轉發到Threads上，吸引網友留言討論：「老婆好漂亮」、「兩個人都很年輕」、「他老婆在他還沒成名前就在一起了」、「老婆感覺變化比較大，但都很美」、「格（張政禹綽號）很帥，老婆一樣漂亮」。
張政禹擁抱親弟張士綸 期待明年頂峰相見
另外，張政禹昨日還在球場上擁抱敵隊的弟弟張士綸，兩人雖是親兄弟，卻在不同球隊效力，雙方互動一直是球迷熱議的話題。昨晚張政禹擁抱弟弟後笑說：「我跟他講說辛苦了，今年有一個很棒的賽季。明年我們再挑戰一次，期待我們在頂峰相見。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
張政禹2024年擊出生涯首轟後，成功娶回老婆KK，兩人也在同年生下大兒子宸宸，婚姻幸福甜蜜。昨日張政禹帶領味全龍奪冠，是本場表現最佳的MVP，老婆見狀也在IG發文，對張政禹告白：「謝謝你為了孩子們的改變，謝謝你為了家人們的努力，謝謝你為了我改變了脾氣，謝謝你不管身體狀況一樣奮不顧身，你總是跟我說你還可以。」
她說張政禹的蛻變自己一直都看在眼裡，感謝老公成為她的依靠、她的肩膀。KK更放出兩人2023年尚未結婚時的舊照，與今年的合照對比，只見張政禹模樣幾乎沒變化，在老婆身邊總是笑得很燦爛，KK則是僅有髮型改變了，看起來依舊甜美可愛，兩人毫無顧忌地秀恩愛，讓粉絲都被閃瞎。
這張對比照也被轉發到Threads上，吸引網友留言討論：「老婆好漂亮」、「兩個人都很年輕」、「他老婆在他還沒成名前就在一起了」、「老婆感覺變化比較大，但都很美」、「格（張政禹綽號）很帥，老婆一樣漂亮」。
另外，張政禹昨日還在球場上擁抱敵隊的弟弟張士綸，兩人雖是親兄弟，卻在不同球隊效力，雙方互動一直是球迷熱議的話題。昨晚張政禹擁抱弟弟後笑說：「我跟他講說辛苦了，今年有一個很棒的賽季。明年我們再挑戰一次，期待我們在頂峰相見。」
更多「2026年中職台灣大賽」相關新聞。