日本人氣動畫《排球少年!!》推出全新手機遊戲《排球少年!! ALL Challengers》，官方近日宣布開放 App Store、Google Play 事前預約，此遊戲最大特色就是讓玩家親自決定34名以上角色的培育方向，安排訓練菜單、組成專屬排球隊伍，挑戰全國頂點。不只如此，遊戲還加入全新原創劇情、聲優重新錄製的角色語音，以及全新繪製的2D動畫，讓粉絲除了重溫日向翔陽等人的熱血故事，也能打造屬於自己的排球冒險。
《排球少年》新手遊34名以上角色登場！訓練方向由玩家決定
《排球少年!! ALL Challengers》由日本東寶旗下 TOHO Games 負責企劃、製作及發行，G2 Studios 負責開發與營運，主打角色培育與排球隊伍組成玩法。不同於單純收集角色、進行排球比賽的玩法，這次玩家必須親自規劃球員的成長方向，依照角色能力決定要加強哪些數值，再安排不同訓練菜單，逐步培育出理想中的選手。
遊戲預計收錄34名以上球員，玩家可以自由搭配培育完成的角色，組成自己的夢幻隊伍，透過一場場比賽挑戰頂點。至於完整登場角色名單、各角色能力及詳細比賽機制，仍有待官方進一步公開。
《排球少年》加入原創劇情！日向翔陽聲優村瀨步獻聲宣傳片
除了角色培育系統，《排球少年!! ALL Challengers》也將重現動畫中的經典故事，讓玩家再次體驗烏野高中排球隊一路成長的熱血歷程。官方同步公開全新宣傳影片，特別邀請日向翔陽的聲優村瀨步獻聲，為新遊戲揭開序幕。
值得注意的是，遊戲並非只是將動畫劇情重新搬上手機，而是另外製作專屬原創故事，搭配聲優全新錄製的角色語音，以及重新繪製的2D動畫與插畫，讓熟悉的角色呈現不同面貌。
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《排球少年!! ALL Challengers》由日本東寶旗下 TOHO Games 負責企劃、製作及發行，G2 Studios 負責開發與營運，主打角色培育與排球隊伍組成玩法。不同於單純收集角色、進行排球比賽的玩法，這次玩家必須親自規劃球員的成長方向，依照角色能力決定要加強哪些數值，再安排不同訓練菜單，逐步培育出理想中的選手。
除了角色培育系統，《排球少年!! ALL Challengers》也將重現動畫中的經典故事，讓玩家再次體驗烏野高中排球隊一路成長的熱血歷程。官方同步公開全新宣傳影片，特別邀請日向翔陽的聲優村瀨步獻聲，為新遊戲揭開序幕。
值得注意的是，遊戲並非只是將動畫劇情重新搬上手機，而是另外製作專屬原創故事，搭配聲優全新錄製的角色語音，以及重新繪製的2D動畫與插畫，讓熟悉的角色呈現不同面貌。