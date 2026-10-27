金曲歌王黃立行（Stanley）以〈音浪〉、〈冷水澡〉、〈無神論〉等金曲走紅歌壇，不過他在事業巔峰之際淡出演藝圈，與女友徐靜蕾過著恬淡的平凡人生活，日前有網友翻出黃立行早年舉辦簽唱會的影片，吸引破萬名網友按讚、累計64萬觀看次數，不少人指出「他才是行走的費洛蒙」。
黃立行22年前辦簽唱會 網友：他才是行走費洛蒙
一名網友在社群平台分享一段影片，內容為黃立行約在2004年於百貨公司前廣場舉行《黑的意念》專輯簽唱會，只見他以招牌寸頭現身，跟著舞群唱跳〈我是你的誰〉，時而挑眉，時而頂跨狗公腰的動作，展現痞帥男神的風采，讓台下一票粉絲放聲尖叫。
原PO寫下：「追過的人是不是都當爸媽了？帥死！」貼文引來大批網友回應：「比瘦子還誇張的man」、「初聽的時候高三，現在已是三高了」、「現在的妹妹知道阿姨們以前吃多好了吧」、「黃立行理平頭都帥，別人可能變8+9」、「他的表演讓人感覺不是為了表演而表演，是完全的自然本色演出」、「他才是真的行走費洛蒙！」
黃立行急流勇退多年 與女友徐靜蕾感情相當穩定
黃立行從元祖嘻哈團體L.A. Boyz出道，後來以個人專輯奪下金曲獎歌王，也曾經全裸演出國片《台北晚九朝五》，但他在2017年後逐漸消失在大眾視野，最近一次公開露面是在2019年參加中國綜藝節目，此後和女星徐靜蕾過著低調的生活，僅偶爾在台北、美國加州等地被民眾偶遇，男神雖然近貌已雙鬢花白，但身材依舊保持得非常好。
據了解，黃立行和徐靜蕾愛情長跑至今超過16年，感情相當穩定，小倆口都是不婚主義，認為彼此給予對方極大信任就好，無須用法律文件證明兩人關係，親友也不催婚、催生，徐靜蕾坦承39歲曾經赴美凍卵，為以後想要生小孩時有個保障。
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一名網友在社群平台分享一段影片，內容為黃立行約在2004年於百貨公司前廣場舉行《黑的意念》專輯簽唱會，只見他以招牌寸頭現身，跟著舞群唱跳〈我是你的誰〉，時而挑眉，時而頂跨狗公腰的動作，展現痞帥男神的風采，讓台下一票粉絲放聲尖叫。
原PO寫下：「追過的人是不是都當爸媽了？帥死！」貼文引來大批網友回應：「比瘦子還誇張的man」、「初聽的時候高三，現在已是三高了」、「現在的妹妹知道阿姨們以前吃多好了吧」、「黃立行理平頭都帥，別人可能變8+9」、「他的表演讓人感覺不是為了表演而表演，是完全的自然本色演出」、「他才是真的行走費洛蒙！」
黃立行從元祖嘻哈團體L.A. Boyz出道，後來以個人專輯奪下金曲獎歌王，也曾經全裸演出國片《台北晚九朝五》，但他在2017年後逐漸消失在大眾視野，最近一次公開露面是在2019年參加中國綜藝節目，此後和女星徐靜蕾過著低調的生活，僅偶爾在台北、美國加州等地被民眾偶遇，男神雖然近貌已雙鬢花白，但身材依舊保持得非常好。
據了解，黃立行和徐靜蕾愛情長跑至今超過16年，感情相當穩定，小倆口都是不婚主義，認為彼此給予對方極大信任就好，無須用法律文件證明兩人關係，親友也不催婚、催生，徐靜蕾坦承39歲曾經赴美凍卵，為以後想要生小孩時有個保障。