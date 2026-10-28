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涉洗錢案遭法院扣押護照 離境方式成謎

魯拉批落跑可恥 川普質疑巴西選舉遭操弄

父親也曾敗選赴美 波索納洛家族再掀爭議

巴西總統大選落幕後，政壇再掀風波。據知情人士透露，在總統選舉中敗給現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的參議員弗拉維奧．波索納洛（Flávio Bolsonaro），因涉及洗錢調查遭法院要求交出護照，卻在期限屆滿後離開巴西前往美國。美國國務院也證實，將核發簽證給弗拉維奧及其家人，允許他們入境，恐使原已緊張的美巴關係進一步惡化。根據路透社報導，3名知情人士27日透露，弗拉維奧已離開巴西，但他與妻子及兩名女兒的確切所在地仍不清楚。一名接近家族的消息人士表示，弗拉維奧已抵達美國佛羅里達州，但未透露具體地點。美國國務院一名高階官員表示，「國務院將向弗拉維奧．波索納洛及其家人核發簽證，允許他們進入美國。」弗拉維奧因涉及洗錢調查，遭巴西最高法院要求交出護照，但他否認有任何不法行為。法院26日要求弗拉維奧在24小時內繳交護照，並在期限屆滿後註銷其護照。根據路透社取得的法院裁定，法官考量他具有雄厚財力及潛在逃亡風險，因此下令扣押護照。弗拉維奧26日曾公開表示，自己沒有逃離巴西的打算，並承諾交出護照、透過司法程序捍衛清白，批評相關調查是企圖恐嚇他的政治手段。然而，他隨後卻傳出離境消息。巴西聯邦警察一名高階官員指出，沒有紀錄顯示弗拉維奧透過正常移民查驗管道出境，至於他究竟如何離開巴西，目前仍不清楚。報導指出，弗拉維奧的參議員任期將於明年2月結束，屆時也將失去相關司法豁免保障。對於弗拉維奧離境，巴西總統魯拉表示，自己也是剛得知消息，並批評這種行為令人感到羞恥。魯拉認為，弗拉維奧應該留在巴西，透過法律程序證明自己無罪，而不是選擇離開。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）26日受訪時，雖未直接提及弗拉維奧離境，但質疑巴西總統選舉結果，聲稱這場選舉「看起來又是一場遭到操弄的選舉」。弗拉維奧在選前一度被看好勝選，最終卻意外敗給魯拉。他至今尚未正式承認敗選，並主張選舉存在違規情事，要求撤銷結果。不過，他所屬的自由黨已承認魯拉勝選。弗拉維奧是巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的長子。2022年，波索納洛在總統大選敗給魯拉後，同樣未立即承認敗選，隨後前往美國。波索納洛之後返回巴西，但因涉嫌策劃政變，試圖推翻選舉結果，最終遭判處27年徒刑。川普過去曾多次聲稱，波索納洛受到巴西司法體系的政治迫害。路透社也曾報導，美國國務院在此次巴西大選前，採取行動試圖協助波索納洛家族重返執政。對此，魯拉指控美國政府與波索納洛家族合作，企圖影響巴西政治局勢。弗拉維奧的離境甚至讓競選團隊感到意外。競選經理、參議員馬里尼奧（Rogério Marinho）表示，團隊前一天才討論，希望獲得約6000萬票支持的弗拉維奧能擔任反對派領袖，沒想到隨即傳出他離開巴西的消息。