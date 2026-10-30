日本經典動畫《BLEACH死神》近日迎來最終回，結束長達22年的動畫旅程，也讓不少動漫迷回想起2000年代《週刊少年Jump》最輝煌的時期。當年《火影忍者》、《BLEACH死神》與《航海王》並列三大人氣台柱，不只風靡全球，更陪伴無數讀者從學生時代一路長大。如今回首三大漫畫，《火影忍者》漫畫早在2014年完結，《死神》也在2026年正式迎來動畫結局，三大台柱只剩《航海王》仍在連載，究竟魯夫的冒險進行到哪裡？距離完結還有多遠呢？
《死神》動畫2026年完結！《火影忍者》早在12年前畫下句點
由久保帶人創作的《BLEACH死神》，2001年開始連載、2004年推出電視動畫，全球累計發行量突破1.3億冊。作品以死神、斬魄刀與「卍解」等經典設定風靡全球，黑崎一護、朽木白哉及藍染惣右介等角色，至今仍深受動漫迷喜愛。
漫畫雖然早在2016年完結，但動畫直到2022年才重新推出《千年血戰篇》，並於2026年10月26日播出第50話最終回，為長達22年的動畫旅程畫下句點。
另一部經典作品《火影忍者》，則由岸本齊史於1999年開始連載，2014年以第700話完結，結束15年的漫畫連載。作品全球累計發行量突破2.5億冊，除了鳴人與佐助的羈絆令人難忘，「螺旋丸」、「寫輪眼」及「火影跑」更成為全球動漫文化的一部分。
雖然本傳已經完結12年，但忍者世界仍透過續作《BORUTO -TWO BLUE VORTEX-》持續發展，故事主角也交棒給鳴人的兒子漩渦慕留人。
《航海王》連載29年還沒完結！全球突破6億冊、最新進度曝光
隨著《火影忍者》、《死神》陸續完結，當年《週刊少年Jump》三大台柱，如今只剩尾田榮一郎創作的《航海王》仍在連載。作品自1997年開始連載，至今已經29年，1999年推出的電視動畫同樣陪伴觀眾超過20年，2026年3月全球漫畫累計發行量更正式突破6億冊，創下驚人紀錄。
事實上，《航海王》早在2022年就已經進入最終章，但至今仍未公布確切完結日期。截至2026年10月29日，漫畫最新進度來到第1196話，故事已經進入巨人族居住的「艾爾巴夫篇」，最新第1197話預計於11月1日更新。
動畫則在2026年4月展開艾爾巴夫篇，持續推進草帽海賊團的冒險。隨著故事進入最終章，《航海王》也逐漸揭開世界政府、空白的100年、D之一族等長年伏筆，但最重要的「ONE PIECE大秘寶」究竟是什麼，以及魯夫何時能真正成為海賊王，仍是全球粉絲最關心的謎團。
從1997年的《航海王》、1999年的《火影忍者》，到2001年的《BLEACH死神》，三部作品不只見證日本少年漫畫的黃金年代，也陪伴一整個世代成長。如今鳴人已經成為父親，黑崎一護的動畫故事也落幕了，唯獨魯夫仍戴著草帽，繼續朝偉大航道的終點前進。對許多從小追到大的動漫迷來說，《航海王》真正完結的那一天，同時也象徵著《週刊少年Jump》三大台柱的黃金時代畫下句點。
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由久保帶人創作的《BLEACH死神》，2001年開始連載、2004年推出電視動畫，全球累計發行量突破1.3億冊。作品以死神、斬魄刀與「卍解」等經典設定風靡全球，黑崎一護、朽木白哉及藍染惣右介等角色，至今仍深受動漫迷喜愛。
漫畫雖然早在2016年完結，但動畫直到2022年才重新推出《千年血戰篇》，並於2026年10月26日播出第50話最終回，為長達22年的動畫旅程畫下句點。
雖然本傳已經完結12年，但忍者世界仍透過續作《BORUTO -TWO BLUE VORTEX-》持續發展，故事主角也交棒給鳴人的兒子漩渦慕留人。
隨著《火影忍者》、《死神》陸續完結，當年《週刊少年Jump》三大台柱，如今只剩尾田榮一郎創作的《航海王》仍在連載。作品自1997年開始連載，至今已經29年，1999年推出的電視動畫同樣陪伴觀眾超過20年，2026年3月全球漫畫累計發行量更正式突破6億冊，創下驚人紀錄。
事實上，《航海王》早在2022年就已經進入最終章，但至今仍未公布確切完結日期。截至2026年10月29日，漫畫最新進度來到第1196話，故事已經進入巨人族居住的「艾爾巴夫篇」，最新第1197話預計於11月1日更新。
從1997年的《航海王》、1999年的《火影忍者》，到2001年的《BLEACH死神》，三部作品不只見證日本少年漫畫的黃金年代，也陪伴一整個世代成長。如今鳴人已經成為父親，黑崎一護的動畫故事也落幕了，唯獨魯夫仍戴著草帽，繼續朝偉大航道的終點前進。對許多從小追到大的動漫迷來說，《航海王》真正完結的那一天，同時也象徵著《週刊少年Jump》三大台柱的黃金時代畫下句點。