資深眼科名醫王志盟轉戰大型醫院遭開「月薪保底 5 萬元、滿 1 年變零」，痛批侮辱價引發醫界震撼，不少民眾好奇「醫師薪水到底有多少？5 萬真算侮辱嗎？」《NOWNEWS今日新聞》調閱勞動部最新薪資調查，並彙整臨床專科醫師揭露的各階級真實身價，揭開醫師收入結構與醫界致富祕辛。
🟡醫師月薪平均18萬，機師年薪400萬居冠
究竟台灣醫師平均收入有多少？根據勞動部公布的2025 職類別薪資調查統計，在全台高薪職業排行中，醫師無論在月薪或年薪表現均穩居全國第三名，平均經常性月薪達 18 萬元、平均年薪為 249.7 萬元。
在官方調查的高薪榜單中，僅有兩大專業領先醫師，分別為航空駕駛員（機師）與精算師；其中機師以平均月薪 29.8 萬元、年薪 393.1 萬元高居全台之冠，取得正式資格的精算師則以月薪 20.3 萬元、年薪 366.2 萬元名列第二。
換算下來，全台受僱醫師的「平均月薪起點」即有 18 萬元，若醫院對一名具有開刀資歷的資深眼科主治醫師開出保障月薪 5 萬元，確實連全國平均薪資的三成都不足。
🟡住院醫師月領10萬元，資深主治上看50萬
除了官方統計平均值，前線臨床醫師的真實薪資又是如何劃分？胃腸肝膽科及內科專科醫師趙汝威曾公開揭露醫界真實薪情，打破大眾對醫師動輒「月入百萬」的迷思：
住院醫師階段：自醫學系畢業後進入醫院接受完整專科訓練，住院醫師每月收入約 10 萬元起跳。
年輕主治醫師：取得專科執照晉升為主治醫師後，月薪普遍落在 20 萬元上下。
資深主治與主任：熬出資歷與名氣、升任科主任或資深主治醫師，月薪約在 30 萬元左右，若能達到月薪 50 萬元，已屬極少數的頂標人物。
依照臨床標準來看，一名原在衛福部新營醫院享有月薪 20 萬元的資深主治醫師，轉戰大型私立醫院卻被開出「每週 4 節門診、月薪保底 5 萬元、滿一年歸零全靠業績抽成」的聘僱條件，甚至不如菜鳥住院醫師的一半，因而引爆醫界譁然。
貼文在網路掀起廣泛討論，部分網友認為比起隨時面臨中年裁員的科技業，醫師職業穩定且能行醫至高齡；但也有同行指出，醫師培訓時間長、門檻高，且須承擔高工時與醫療糾紛風險，若缺乏《勞基法》制度保障又實施零底薪業績制，遇上淡季收入恐面臨嚴重縮水。
對此，不少資深內行人士直言，留在大型醫院往往受制於體制與院方抽成，若想創造高收入，出走「自行創業開診所」才是醫師的致富捷徑。業內透露，基層耳鼻喉科或眼科診所若在南部聘請主治醫師看診，每月行情價便高達 25 萬元；若是醫師自己當院長開業，憑藉自費療程與穩定客源，每月淨賺 50 萬至 100 萬元的大有人在。這也解釋了名醫為何寧願自掏 500 萬元投入生醫數位創業，也不願在缺乏保障的醫院合約下屈就。
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究竟台灣醫師平均收入有多少？根據勞動部公布的2025 職類別薪資調查統計，在全台高薪職業排行中，醫師無論在月薪或年薪表現均穩居全國第三名，平均經常性月薪達 18 萬元、平均年薪為 249.7 萬元。
在官方調查的高薪榜單中，僅有兩大專業領先醫師，分別為航空駕駛員（機師）與精算師；其中機師以平均月薪 29.8 萬元、年薪 393.1 萬元高居全台之冠，取得正式資格的精算師則以月薪 20.3 萬元、年薪 366.2 萬元名列第二。
換算下來，全台受僱醫師的「平均月薪起點」即有 18 萬元，若醫院對一名具有開刀資歷的資深眼科主治醫師開出保障月薪 5 萬元，確實連全國平均薪資的三成都不足。
除了官方統計平均值，前線臨床醫師的真實薪資又是如何劃分？胃腸肝膽科及內科專科醫師趙汝威曾公開揭露醫界真實薪情，打破大眾對醫師動輒「月入百萬」的迷思：
住院醫師階段：自醫學系畢業後進入醫院接受完整專科訓練，住院醫師每月收入約 10 萬元起跳。
年輕主治醫師：取得專科執照晉升為主治醫師後，月薪普遍落在 20 萬元上下。
資深主治與主任：熬出資歷與名氣、升任科主任或資深主治醫師，月薪約在 30 萬元左右，若能達到月薪 50 萬元，已屬極少數的頂標人物。
依照臨床標準來看，一名原在衛福部新營醫院享有月薪 20 萬元的資深主治醫師，轉戰大型私立醫院卻被開出「每週 4 節門診、月薪保底 5 萬元、滿一年歸零全靠業績抽成」的聘僱條件，甚至不如菜鳥住院醫師的一半，因而引爆醫界譁然。
貼文在網路掀起廣泛討論，部分網友認為比起隨時面臨中年裁員的科技業，醫師職業穩定且能行醫至高齡；但也有同行指出，醫師培訓時間長、門檻高，且須承擔高工時與醫療糾紛風險，若缺乏《勞基法》制度保障又實施零底薪業績制，遇上淡季收入恐面臨嚴重縮水。
對此，不少資深內行人士直言，留在大型醫院往往受制於體制與院方抽成，若想創造高收入，出走「自行創業開診所」才是醫師的致富捷徑。業內透露，基層耳鼻喉科或眼科診所若在南部聘請主治醫師看診，每月行情價便高達 25 萬元；若是醫師自己當院長開業，憑藉自費療程與穩定客源，每月淨賺 50 萬至 100 萬元的大有人在。這也解釋了名醫為何寧願自掏 500 萬元投入生醫數位創業，也不願在缺乏保障的醫院合約下屈就。