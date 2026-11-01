2006年以BIGBANG隊長身分出道的天王GD（G-DRAGON、權志龍），除了會唱會跳以及堅強的創作實力紅遍全球，但他早在5歲時，是以演員身分踏入演藝圈的，演過兒童節目短劇《뽀뽀뽀》跟電影《太白山脈》之外，甚至還有一段台詞僅有「這是什麼？」的電視劇畫面出土，劇中他坐在爸爸身上，對任何事物充滿好奇，不斷追問「這是什麼」的行為，直接逼瘋爸爸，演技笑翻不少粉絲吶喊：「怎麼那麼可愛！！！」
1994年5歲出演電視電影 GD《뽀뽀뽀》、《太白山脈》畫面出土
GD出生於1988年，從小就對表演充滿興趣，5歲便開始接觸演藝工作，1994年還曾出演MBC長壽兒童節目《뽀뽀뽀》，其中9月28日播出的第3915集，如今仍能透過電視台保存的影像看到他的演技。當時年僅6歲的GD頂著短髮，穿著迷彩上衣、綠色背心，稚嫩氣息在面對拍攝時卻相當自然，還會隨著劇情露出委屈、疑惑的表情，完全不怕鏡頭。
除了參與兒童節目，GD當年也與《뽀뽀뽀》的童星柳德煥，一起加入人氣團體Roo'ra的兒童版團體「小Roo'ra」，不只參與MV拍攝，還曾登上演唱會舞台擔任開場嘉賓；當時GD的媽媽就發現兒子對唱歌、跳舞特別有興趣，就開始帶著他參加各種比賽及甄選，一開始先加入SM娛樂，後來才跳槽YG娛樂並以BIGBANG出道。
同樣在1994年，GD還曾參與韓國名導林權澤執導的電影《太白山脈》，這部作品改編自韓國作家趙廷來的同名小說，以韓國近代歷史及政治衝突為背景，GD坐在椅子上，與其他同齡演員靜靜聽著主角說話，表情非常嚴肅，與他在兒童節目中的活潑形象截然不同。
6歲GD拍戲台詞只有「這是什麼？」 爸爸演員被問到發瘋
除了《뽀뽀뽀》、《太白山脈》，GD還有一段鮮少被提起的童年演戲畫面，近日在網路上流傳，影片中，他穿著白色上衣，坐在一名身穿西裝的男演員身旁，對方飾演他的爸爸，原本正耐心向兒子解釋事情，沒想到小GD似乎對什麼都充滿好奇，開口就是一句「這是什麼？」之後每看到一樣物品就會發問，直接把飾演爸爸的演員逼瘋，逗得不少粉絲直呼「怎麼這麼可愛」、「小時候發音就很標準」，雖然這部劇的正式名稱尚未確認，但從珍貴影像可以看出，GD小時候除了唱歌、跳舞，連有台詞的戲劇演出也難不倒他。
國中班導親揭GD演技 師生曾同台演《出嫁之日》
GD的演戲天分，連國中班導師都印象深刻，曾擔任演員的權慶夏日前登上YouTube頻道「LAZY RABBIT」，透露自己過去在首爾國樂藝術中學任教時，從國一到國三都是GD的班導師，甚至曾與他一起演出舞台劇《出嫁之日》。
權慶夏回憶，GD學生時期就非常有才華，不只唱歌、跳舞厲害，連演戲都很出色，「那孩子當時就非常有才華，也很出眾。」她還透露，只要學校有活動，GD幾乎都會上台表演，連續3年參加校內公演，一次都沒有缺席，身邊還常跟著一名朋友，她印象中對方就是後來一起加入BIGBANG的太陽。
BIGBANG出道後演技沒荒廢 反串《秘密花園》超經典
2006年，GD正式以BIGBANG隊長身分出道，雖然演藝重心轉向音樂，但他也沒完全放下演戲！BIGBANG過去曾拍攝多部惡搞經典韓劇的短劇，包括改編自韓版《流星花園》的《花樣男子》、《咖啡王子2號店》，以及模仿玄彬、河智苑主演人氣韓劇《秘密花園》的《秘密BIGBANG》。
其中《秘密BIGBANG》更是許多老粉絲心中的經典，GD當年戴上假髮、反串女主角吉蘿琳，與其他成員一本正經的重現劇中名場面，從奶油之吻到被富豪媽媽砸錢羞辱，連親密戲都豁出去演，完全不顧偶像形象，這些惡搞短劇當年讓粉絲看得津津有味。
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GD出生於1988年，從小就對表演充滿興趣，5歲便開始接觸演藝工作，1994年還曾出演MBC長壽兒童節目《뽀뽀뽀》，其中9月28日播出的第3915集，如今仍能透過電視台保存的影像看到他的演技。當時年僅6歲的GD頂著短髮，穿著迷彩上衣、綠色背心，稚嫩氣息在面對拍攝時卻相當自然，還會隨著劇情露出委屈、疑惑的表情，完全不怕鏡頭。
除了參與兒童節目，GD當年也與《뽀뽀뽀》的童星柳德煥，一起加入人氣團體Roo'ra的兒童版團體「小Roo'ra」，不只參與MV拍攝，還曾登上演唱會舞台擔任開場嘉賓；當時GD的媽媽就發現兒子對唱歌、跳舞特別有興趣，就開始帶著他參加各種比賽及甄選，一開始先加入SM娛樂，後來才跳槽YG娛樂並以BIGBANG出道。
同樣在1994年，GD還曾參與韓國名導林權澤執導的電影《太白山脈》，這部作品改編自韓國作家趙廷來的同名小說，以韓國近代歷史及政治衝突為背景，GD坐在椅子上，與其他同齡演員靜靜聽著主角說話，表情非常嚴肅，與他在兒童節目中的活潑形象截然不同。
6歲GD拍戲台詞只有「這是什麼？」 爸爸演員被問到發瘋
除了《뽀뽀뽀》、《太白山脈》，GD還有一段鮮少被提起的童年演戲畫面，近日在網路上流傳，影片中，他穿著白色上衣，坐在一名身穿西裝的男演員身旁，對方飾演他的爸爸，原本正耐心向兒子解釋事情，沒想到小GD似乎對什麼都充滿好奇，開口就是一句「這是什麼？」之後每看到一樣物品就會發問，直接把飾演爸爸的演員逼瘋，逗得不少粉絲直呼「怎麼這麼可愛」、「小時候發音就很標準」，雖然這部劇的正式名稱尚未確認，但從珍貴影像可以看出，GD小時候除了唱歌、跳舞，連有台詞的戲劇演出也難不倒他。
國中班導親揭GD演技 師生曾同台演《出嫁之日》
GD的演戲天分，連國中班導師都印象深刻，曾擔任演員的權慶夏日前登上YouTube頻道「LAZY RABBIT」，透露自己過去在首爾國樂藝術中學任教時，從國一到國三都是GD的班導師，甚至曾與他一起演出舞台劇《出嫁之日》。
權慶夏回憶，GD學生時期就非常有才華，不只唱歌、跳舞厲害，連演戲都很出色，「那孩子當時就非常有才華，也很出眾。」她還透露，只要學校有活動，GD幾乎都會上台表演，連續3年參加校內公演，一次都沒有缺席，身邊還常跟著一名朋友，她印象中對方就是後來一起加入BIGBANG的太陽。
BIGBANG出道後演技沒荒廢 反串《秘密花園》超經典
2006年，GD正式以BIGBANG隊長身分出道，雖然演藝重心轉向音樂，但他也沒完全放下演戲！BIGBANG過去曾拍攝多部惡搞經典韓劇的短劇，包括改編自韓版《流星花園》的《花樣男子》、《咖啡王子2號店》，以及模仿玄彬、河智苑主演人氣韓劇《秘密花園》的《秘密BIGBANG》。
其中《秘密BIGBANG》更是許多老粉絲心中的經典，GD當年戴上假髮、反串女主角吉蘿琳，與其他成員一本正經的重現劇中名場面，從奶油之吻到被富豪媽媽砸錢羞辱，連親密戲都豁出去演，完全不顧偶像形象，這些惡搞短劇當年讓粉絲看得津津有味。