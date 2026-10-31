男星蔡康永近日接受王偉忠的訪談，提到自己同性戀的身分，直言：「我整個長大過程中， 沒有對惡意感到陌生過。」表示出櫃以來，一路都走得不容易，但他樂於與他人辯證。而蔡康永所遭受過的惡意有哪些？最知名的例子就是狄鶯的歧視，狄鶯曾公開在節目上表示，無法接受兒子孫安佐變成同性戀，更當場直言：「我不行，我兒子還是不能跟蔡康永住一起。」不惜靠這種方式表達對同志的反感。
狄鶯曾公開歧視蔡康永：我兒子不能跟他住一起
狄鶯和孫鵬過去曾一起主持節目《國光幫幫忙之大嫂來了》邀請大S、小S姊妹當來賓，眾人聊著聊著突然討論起「未來小孩變成GAY怎麼辦」的話題，大S與小S表示可以接受，會尊重小孩的選擇，小S更直言很多GAY細膩又有才華，其實是件好事，但狄鶯卻持相反意見。
狄鶯當時對於同性戀很反彈，直接回答：「我不行！我兒子還是不能跟蔡康永住一起，我只有生這一個兒子，我不能讓他變Gay。」小S則反問狄鶯，那她想追求的是什麼？是希望兒子能生孫子嗎？但小孩長大如果交女友，更容易往外跑，狄鶯聽後則回答：「那沒關係，至少我覺得他正常，至少他可以生孫子，我希望他正常。」
狄鶯狂罵同性戀不正常 遭網友無情砲轟
狄鶯從頭到尾不停在強調「正常」二字，顯然把蔡康永放進「不正常」的黑名單裡，非常不尊重蔡康永。這個片段日前又因孫安佐違反槍砲彈藥管制條例遭起訴一事，在社群上引發討論，網友看了更紛紛留言抨擊狄鶯：「口口聲聲在嫌人家不正常，其實最不正常的是你兒子」、「人家康永哥可是非常有才華而且高學歷，孫安佐也配？」、「所以兒子性向『正常』但作奸犯科就沒事嗎？」
蔡康永坦承接觸政治導火線 與同志酒吧遭臨檢有關
蔡康永近日因出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢場合引發討論，他後來也受邀出席蔣萬安的競總活動，並強調自己不支持台獨。而他也在王偉忠的節目上坦言，會高調出來接觸政治，是與前陣子發生的西門町同志酒吧遭臨檢事件有關。
蔡康永表示，自己多年來努力在社會上打拚，就是希望大家不再將同志視為可以隨意欺負、汙名化的族群：「 結果這件事情再發生的時候，你不能指望我就是在死掉之前看著一切回到當年。如果你不在乎這件事情， 你是要讓那些17、18歲的小朋友被壓迫死嗎？」他的這段發言再度讓人關注同志族群的相關議題。
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狄鶯和孫鵬過去曾一起主持節目《國光幫幫忙之大嫂來了》邀請大S、小S姊妹當來賓，眾人聊著聊著突然討論起「未來小孩變成GAY怎麼辦」的話題，大S與小S表示可以接受，會尊重小孩的選擇，小S更直言很多GAY細膩又有才華，其實是件好事，但狄鶯卻持相反意見。
狄鶯當時對於同性戀很反彈，直接回答：「我不行！我兒子還是不能跟蔡康永住一起，我只有生這一個兒子，我不能讓他變Gay。」小S則反問狄鶯，那她想追求的是什麼？是希望兒子能生孫子嗎？但小孩長大如果交女友，更容易往外跑，狄鶯聽後則回答：「那沒關係，至少我覺得他正常，至少他可以生孫子，我希望他正常。」
狄鶯從頭到尾不停在強調「正常」二字，顯然把蔡康永放進「不正常」的黑名單裡，非常不尊重蔡康永。這個片段日前又因孫安佐違反槍砲彈藥管制條例遭起訴一事，在社群上引發討論，網友看了更紛紛留言抨擊狄鶯：「口口聲聲在嫌人家不正常，其實最不正常的是你兒子」、「人家康永哥可是非常有才華而且高學歷，孫安佐也配？」、「所以兒子性向『正常』但作奸犯科就沒事嗎？」
蔡康永坦承接觸政治導火線 與同志酒吧遭臨檢有關
蔡康永近日因出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢場合引發討論，他後來也受邀出席蔣萬安的競總活動，並強調自己不支持台獨。而他也在王偉忠的節目上坦言，會高調出來接觸政治，是與前陣子發生的西門町同志酒吧遭臨檢事件有關。
蔡康永表示，自己多年來努力在社會上打拚，就是希望大家不再將同志視為可以隨意欺負、汙名化的族群：「 結果這件事情再發生的時候，你不能指望我就是在死掉之前看著一切回到當年。如果你不在乎這件事情， 你是要讓那些17、18歲的小朋友被壓迫死嗎？」他的這段發言再度讓人關注同志族群的相關議題。