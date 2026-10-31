我是廣告 請繼續往下閱讀

毒駕新制重罰今上路，同車連坐最高罰1.5萬

▲毒駕新制加重處罰上路，警方加強路檢攔查，同車乘客最高連坐罰1.5萬元。（示意圖／記者郭俊暉攝,2026.06.30）

台中開放路邊機車格，重機停放掌握3原則

▲台中11月1日起全面開放大型重機停放路邊機車格，收費比照一般機車，停錯違規最高罰1200元。（圖／台中市交通局提供）

🟡全台四都停車規定異，違規停錯最高罰1,200

▲桃園市4月1日起開放大重機停放路邊機車格，車身較長者可斜停 2 格僅收 1 格錢。（圖／桃園市政府提供）

🟡台鐵手機訂票大放寬，開車前5分鐘仍能訂

▲「台鐵e訂通」APP從11月10日開始將當日訂票期限放寬至開車前5分鐘。（圖／翻攝自台鐵e訂通）

迎接 11 月，多項攸關荷包與通勤的交通新制登場！毒駕新制今（31）日重磅上路，首次違規最高罰 15 萬、借車沒入，更連坐同車乘客最重罰 1.5 萬；台中 11/1 開放重機停路邊機車格；台鐵 11 月 10 日起放寬開車前 5 分鐘手機仍可訂取票。《NOWNEWS今日新聞》整理交通新規懶人包。交通部加重毒駕處罰新制於 10 月 31 日正式實施，採「最高額嚴懲」原則。首次查獲毒駕，機車直接重罰 12 萬元、汽車開罰 15 萬元，並一律吊銷駕照 3 年且當場沒入車輛；若 10 年內再犯，每次累加 9 萬元罰鍰，。新制更擴大連坐處罰範圍：：駕駛毒駕經確認，年滿 18 歲之同車乘客可處 6,000 元至 1 萬 5,000 元罰鍰（年滿 70 歲、心智障礙者及搭乘計程車、客運之乘客除外）。：把車借給他人開，若對方毒駕遭查獲，不論駕駛是否為車主，該車輛依法一律沒入；若車主明知對方吸毒仍借車，還須比照駕駛處最高 15 萬元罰鍰。機車族注意，台中路邊停車規定大鬆綁！自 11 月 1 日起，台中市全面開放紅牌、黃牌大型重型機車停放全市公有路邊劃設之機車格與機慢車停放區，停車費完全比照各路段「一般機車費率與收費時段」計費，不再強制收取小型汽車費用。重機車主進場停放必須恪守「3 大核心原則」：：每格機車格限停一輛重機，嚴禁佔用相鄰車格。：車體須完整收納在格線範圍內，並依順向箭頭停放。：台中未開放「斜跨 2 格」，若車身過長無法停妥，應改停「機慢車停放區」（採最小傾斜角度停放且不超線）或改停「一般汽車格」。新制排除騎樓、人行道與私有停車場。重機騎士跨縣市騎乘務必留意，目前全台四個直轄市對「重機停機車格」之規定大不相同：：約 6.3 萬格公有路邊收費機車格開放（不含免費巷弄格），車身長者允許「斜停跨 2 格」，採計次 40 元或計時 20 元。：約 1.6 萬格公有路邊收費格開放（板橋、新店試辦區含少數免費格），長車身可斜跨 2 格，每 4 小時 30 元。：全市公有路邊收費與免費機車格皆開放，原則 1 車 1 格、較長者最多可跨 2 格，費率比照一般機車。：全市公有路邊機車格及機慢車停放區開放，嚴禁跨 2 格，費率比照一般機車。警方提醒，若停車方式、位置或車種不符規定，依《道路交通管理處罰條例》可處 600 元至 1,200 元罰鍰；且「機車月票無法折抵汽車格」，停錯車格仍須補繳汽車費率。台鐵搭車買票迎來便利升級！台鐵宣布官方 APP「台鐵e訂通」完成系統功能升級，預計自 11 月 10 日起正式實施當日訂票新制。過去規定乘車當日於「列車開車前 30 分鐘」便停止受理 APP 訂票，臨時趕車的旅客往往必須衝往車站售票窗口或排隊使用自動售票機；新制上線後，。未來臨時有搭車需求的旅客，在前往車站途中即可透過手機完成購票與進站刷碼，方便程度直逼台灣高鐵。台鐵提醒，旅客仍應提早抵達月台，避免因過於緊迫而耽誤行程。