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經典手遊《傳說對決》上市10週年，今（31）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，由，更請到i-dle成員MINNIE、女團MAMAMOO+成員頌樂與玟星，以及華語團體告五人、婁峻碩、陳華、派偉俊等人接力演出，沒想到輪到派偉俊出場時，舒華把人家的名字講成「派俊偉」，但也立即發現口誤、不斷道歉，派偉俊則溫柔跟她說沒關係，並表示：「很多人都把我叫成偉ㄐㄧㄣˋ～」、「俊偉也是很常見的」展現高EQ化解尷尬。舒華這次是繼2025年主持高雄AAA演唱會後，二度拿起麥克風主持台灣活動，今晚以公主般的造型現身大巨蛋《傳說對決》10週年演唱會，但一開場就卡卡，明顯緊張；輪到派偉俊唱完〈隔著螢幕想念你〉時，她直接把人家名字講錯：「歡迎派俊偉！」不過舒華知道講錯人家名字，立即自我糾正並不斷道歉對方，派偉俊看到她露處自責的表情，不斷安慰舒華：「沒關係！很多人都把我叫成偉ㄐㄧㄣˋ～」、「俊偉也是很常見的。」為了緩解尷尬，舒華就說是因為對方的歌太好聽，也跟對方認真聊遊戲；派偉俊就說他也很緊張，「現在是裝出來的！」相當溫柔、相當體貼。先前，i-dle舒華在全球版《鑑定師》節目中與黃偉晉之間的化學反應令粉絲津津樂道，沒想到在大家猛力敲碗下，兩人終於在今天的《Garena傳說對決》十週年演唱會上「配對成功」合體主持並 「再續前緣」，讓雙方粉絲樂歪。