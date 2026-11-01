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5地方最新發放領取進度：

花蓮縣光復鄉：每人10000元災後振興經濟禮金！發放至11/16截止

光復鄉公所表示，目前於鄉公所現金發放截止至11月16日17:00止，此為6月8日至8月10日有申請、但未能匯款入帳且符合資格設籍本鄉之鄉民，並非為二次發放。

彰化縣花壇鄉：每人6000元振興經濟禮金！鄉公所補領至11/30

▲響應2026普發一萬，彰化縣花壇鄉發放「每人6000元」振興經濟禮金。（圖／翻攝自彰化縣花壇鄉公所FB）

雲林縣林內鄉：每人3600元生活慰助金！領取至12/31

▲雲林縣林內鄉發放「每人現金3600元」生活慰助金。（圖／翻攝自雲林縣林內鄉公所FB）

彰化縣竹塘鄉：每人3000元關懷鄉民生活慰問金！領取至12/15

▲彰化縣竹塘鄉發放「每人現金3000元」生活慰問金。（圖／竹塘鄉公所官網www.chcg.gov.tw）

台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金：預計2027農曆春節前發放