不用等到明年中央政府2027年普發現金一萬元，2026普發一萬最新進度來了！11月每人最高「現金10000元」領取，花蓮縣光復鄉、彰化縣花壇鄉、雲林縣林內鄉、彰化縣竹塘鄉、台東縣延平鄉共5地方自辦加碼，《NOWNEWS今日新聞》整理符合資格對象、登記領取方式，發放時間及地點一次掌握。

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全民關心2027普發現金一萬什麼時候領？總統賴清德證實，行政院已成立跨部會推動小組，立法院在明年1月5日前三讀通過明年度的中央政府總預算案，財政部「AI紅利全民共享普發現金1萬元」最快可在明年農曆春節前發放。不等明年！2026全台5地方政府自辦補助最新進度，11月每人最高「現金10000元」怎麼領取？《NOWNEWS今日新聞》一次整理。

◾️5地方最新發放領取進度：
花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興經濟禮金
彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金
雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金
彰化縣竹塘鄉「每人3000元」生活慰問金
台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金

📍花蓮縣光復鄉：每人10000元災後振興經濟禮金！發放至11/16截止

發放資格：

　2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。

發放金額：

　「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。

發放時間：

　目前光復鄉14村皆已開始振興禮金現金發放作業。光復鄉公所表示，目前於鄉公所現金發放截止至11月16日17:00止，此為6月8日至8月10日有申請、但未能匯款入帳且符合資格設籍本鄉之鄉民，並非為二次發放。

　如有相關問題，請撥打038702206轉110、119民政課。

📌彰化縣花壇鄉：每人6000元振興經濟禮金！鄉公所補領至11/30

領取資格：

　今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。

領取金額：

　每人「現金6000元」。

發放時間：

　一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。

　二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。

2026普發一萬地方加碼！彰化縣花壇鄉「每人現金6000元」　領取資格一覽

▲響應2026普發一萬，彰化縣花壇鄉發放「每人6000元」振興經濟禮金。（圖／翻攝自彰化縣花壇鄉公所FB）
▲響應2026普發一萬，彰化縣花壇鄉發放「每人6000元」振興經濟禮金。（圖／翻攝自彰化縣花壇鄉公所FB）
📌雲林縣林內鄉：每人3600元生活慰助金！領取至12/31

發放資格：

　一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。

　二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。

發放金額：

　每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。

發放時間：

　一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。

　二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。

　三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。

2026普發一萬！雲林縣林內鄉「每人現金3600元」　領取資格方式一覽

▲雲林縣林內鄉發放「每人現金3600元」生活慰助金。（圖／翻攝自雲林縣林內鄉公所FB）
▲雲林縣林內鄉發放「每人現金3600元」生活慰助金。（圖／翻攝自雲林縣林內鄉公所FB）
📌彰化縣竹塘鄉：每人3000元關懷鄉民生活慰問金！領取至12/15

領取資格：

　115年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。

發放金額：

　「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。

發放時間：

　第一階段：

　　115年10月5日至115年12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。

　第二階段：

　　115年10月29日09:00-16:00至12月15日17:00止，至鄉公所領取。

注意事項：

　提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶喔。

2026普發一萬發錢！彰化縣竹塘鄉「每人現金3000元」　領取資格一覽

▲彰化縣竹塘鄉發放「每人現金3000元」生活慰問金。（圖／竹塘鄉公所官網www.chcg.gov.tw）
▲彰化縣竹塘鄉發放「每人現金3000元」生活慰問金。（圖／竹塘鄉公所官網www.chcg.gov.tw）
📌台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金：預計2027農曆春節前發放

發放金額：

　「每人5000元」振興禮金。

發放時間：

　預計將於2027年農曆春節前完成發放。

台東縣延平鄉自辦補助加碼，原先規畫發放每人3000元振興禮金、後提高至發放5000元。目前進度為審議預算程序階段，預計將於2027年農曆春節前完成辦理發放。不過明年度總預算須待10月代表會審議等程序通過後，才能依規定辦理發放。

鄉公所表示，目前估計符合發放資格者約2000～3000人，關於符合資格的設籍基準日及領取方式等，尚待鄉公所公布完整細節。

縣市

地方

發放金額

發放日期

花蓮縣

光復鄉

10000元災後振興經濟禮金

即日起至11月16日

彰化縣

花壇鄉

6000元振興經濟禮金

8月19日至11月30日

雲林縣

林內鄉

3600元生活慰助金

9月14日至12月31日

彰化縣

竹塘鄉

3000元生活慰問金

10月29日至12月15日

台東縣

延平鄉

5000元振興禮金

預計2027年農曆春節前發放
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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...