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肌少症「目前無根治藥物」 未鍛鍊肌肉恐加速流失

「肌少症」不僅增加長者骨折與跌倒的風險，更可能導致許多疾病治療無果！台北醫學大學今年舉辦「2026第三屆肌少症國際研討會」，國內外學者共同解析癌症患者肌肉流失機制及介入策略；像是不少癌症患者在治療期間可能影響食慾，愈來愈瘦、也愈來愈沒力，可能是出現「癌症惡病質」。「2026第三屆肌少症國際研討會」主題聚焦「肌少症與癌症惡病質（Cancer Cachexia）」。台北醫學大學也邀請英、日、韓、新加坡等國內外學者共襄盛舉。在民眾對於肌少症的認知中，不外乎是骨折及跌倒風險增加，但同時也是導致許多慢性病或癌症治療無果的「隱形殺手」。北醫大癌症生物學與藥物研發研究所講座教授閻雲提到，許多癌症患者在治療期間容易身體疲弱，甚至影響食慾，而患者越來越瘦、越來越沒力的情形似乎被視為療程副作用的常態，但可能是「癌症惡病質（Cancer Cachexia）」的警訊。閻雲指出，「癌症惡病質」是癌症引發的「全身性發炎」與「代謝異常」，導致身體加速分解肌肉與脂肪，患者身體極度消瘦與衰竭，甚至無法承受化療副作用被迫中斷治療。研究指出，約有5成的癌症患者會出現惡病質的症狀。同時，在超高齡社會下，要預防失能、守住肌肉本錢也成為健康長壽的關鍵。雙和醫院院長、台北醫學大學副校長劉燦宏說，隨年齡增長，未經鍛鍊的肌肉將加速流失，最終恐嚴重損害日常生活自理能力。由於全球目前仍「缺乏可直接根治肌少症」的藥物，因此及早透過「營養飲食」與「阻力運動」雙管齊下進行生活介入，已成為國際預防醫學的共同焦點。被日本媒體譽為「キンニク先生（肌肉先生）」，且是電肌肉刺激（Electrical Muscle Stimulation, EMS / NMES）領域的先驅學者、京都大學教授森谷敏夫也特地來台參與會議。森谷敏夫年過70仍擁有9.6%的逆天體脂。他分享，電肌肉刺激在運動訓練、肌少症預防與代謝疾病改善上的生理學機制與臨床應用基礎，像是使用20Hz最佳刺激頻率引發肌肉收縮且最不易產生神經疲勞，有助於「防止肌肉萎縮」，還可以「改善糖分攝取與代謝」，對於行動不便或是慢性疾病患者提供一種被動但有效的運動替代方案。台北榮民總醫院高齡醫學中心主任彭莉甯也解讀最新的亞洲肌少症共識 （AWGS 2025），強調臨床評估不應只看「肌肉總重量」的數字，應更加重視肌力、行動力與實際生活自理等功能表現。隨著醫學發展，肌少症的防治已從過去單純的「補充蛋白質」、「多走動」躍升為橫跨基因科學、抗癌照護、復健醫學與智慧科技的系統性策略， 北醫大研討會號召國內外學者專家交流最新研究與經驗，期望讓更多民眾認識肌少症的危害，並做好事先預防。