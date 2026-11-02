LOL《英雄聯盟》明星上路選手宙斯「Zeus」崔祐齊，2024年離開老東家T1時，曾引發電競圈熱議，甚至讓 T1 高層在隔年公開道歉。沒想到時隔近2年，Zeus 如今又傳出續約生變！根據韓媒《Inven》今（2）日報導，Zeus 在2026世界大賽開打前，已拒絕韓華生命（HLE）提出的續約方案，據悉希望進入自由市場評估自身價值。值得注意的是，HLE 才剛在11月1日世界賽瑞士輪，以0：2不敵中國 LPL 戰隊 BLG，最終止步16強。隨著世界賽失利、合約即將到期，這位昔日 T1 冠軍上路的未來動向，再度成為關注焦點。
Zeus 拒絕韓華續約！世界賽16強出局、未來去向成焦點
根據韓國電競媒體《Inven》報導，HLE 早在2026《英雄聯盟》世界大賽開打前，就已向 Zeus 提出續約方案，但雙方未能達成共識。報導指出，Zeus 在更換經紀人後拒絕續約，據悉希望進入自由市場，評估自己的身價與其他發展機會。不過，Zeus 與HLE 的合約要到11月中旬才到期，雙方仍有重新協商的空間，對此，韓華生命相關人士回應，目前仍持續與選手進行討論，尚未確定 Zeus 是否離隊。
值得注意的是，HLE 今年才拿下季中邀請賽（MSI）冠軍，原本有望在世界賽再創佳績，沒想到11月1日在瑞士輪關鍵晉級戰，以0：2不敵中國 LPL 賽區的 BLG，最終無緣八強，止步16強。這也是 Zeus 自2022年首次參加世界大賽以來，首度未能晉級八強。
當年離開T1震撼電競圈！「ZOFGK」冠軍陣容一夕解散
現年22歲的 Zeus，是《英雄聯盟》電競圈最受矚目的上路選手之一。他從 T1 青訓體系出身，2021年登上一軍，隨後與 Oner、Faker、Gumayusi、Keria 組成傳奇的「ZOFGK」陣容，2023年不僅奪下世界冠軍，Zeus 更獲選決賽 FMVP，2024年五人再度攜手衛冕世界冠軍，締造相同陣容二連霸的紀錄。
然而，就在 T1 完成世界賽二連霸後，戰隊卻於2024年11月19日宣布未能與 Zeus 完成續約，隨後 Zeus 轉戰HLE ，而原本效力HLE 的 Doran 則加入 T1，讓「ZOFGK」冠軍陣容解散。當時 T1 與 Zeus 經紀公司 The Play 更因合約報價、談判期限等問題爆發爭議，直到2025年7月23日，T1 營運長 Josh Ahn 公開向 Zeus 及其家人、經紀公司道歉，坦承最初提出的報價可能讓選手感到不受尊重，也承認戰隊內部溝通不當，導致雙方產生誤解。
離開 T1 後，Zeus 在2026年隨 HLE 奪下 MSI 冠軍，卻在今年世界賽止步16強，未能延續過去連續晉級決賽的佳績。如今隨著合約即將到期，Zeus 的未來動向再度受到關注。若他最終未能與 HLE 達成續約，進入自由市場，這位手握兩座世界冠軍、世界賽 FMVP 及 MSI 冠軍的明星上路，勢必成為今年《英雄聯盟》休賽季最受矚目的轉會人選之一。
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根據韓國電競媒體《Inven》報導，HLE 早在2026《英雄聯盟》世界大賽開打前，就已向 Zeus 提出續約方案，但雙方未能達成共識。報導指出，Zeus 在更換經紀人後拒絕續約，據悉希望進入自由市場，評估自己的身價與其他發展機會。不過，Zeus 與HLE 的合約要到11月中旬才到期，雙方仍有重新協商的空間，對此，韓華生命相關人士回應，目前仍持續與選手進行討論，尚未確定 Zeus 是否離隊。
值得注意的是，HLE 今年才拿下季中邀請賽（MSI）冠軍，原本有望在世界賽再創佳績，沒想到11月1日在瑞士輪關鍵晉級戰，以0：2不敵中國 LPL 賽區的 BLG，最終無緣八強，止步16強。這也是 Zeus 自2022年首次參加世界大賽以來，首度未能晉級八強。
現年22歲的 Zeus，是《英雄聯盟》電競圈最受矚目的上路選手之一。他從 T1 青訓體系出身，2021年登上一軍，隨後與 Oner、Faker、Gumayusi、Keria 組成傳奇的「ZOFGK」陣容，2023年不僅奪下世界冠軍，Zeus 更獲選決賽 FMVP，2024年五人再度攜手衛冕世界冠軍，締造相同陣容二連霸的紀錄。
然而，就在 T1 完成世界賽二連霸後，戰隊卻於2024年11月19日宣布未能與 Zeus 完成續約，隨後 Zeus 轉戰HLE ，而原本效力HLE 的 Doran 則加入 T1，讓「ZOFGK」冠軍陣容解散。當時 T1 與 Zeus 經紀公司 The Play 更因合約報價、談判期限等問題爆發爭議，直到2025年7月23日，T1 營運長 Josh Ahn 公開向 Zeus 及其家人、經紀公司道歉，坦承最初提出的報價可能讓選手感到不受尊重，也承認戰隊內部溝通不當，導致雙方產生誤解。
離開 T1 後，Zeus 在2026年隨 HLE 奪下 MSI 冠軍，卻在今年世界賽止步16強，未能延續過去連續晉級決賽的佳績。如今隨著合約即將到期，Zeus 的未來動向再度受到關注。若他最終未能與 HLE 達成續約，進入自由市場，這位手握兩座世界冠軍、世界賽 FMVP 及 MSI 冠軍的明星上路，勢必成為今年《英雄聯盟》休賽季最受矚目的轉會人選之一。