韓國媒體《조이뉴스24》，於10月15日至21日舉辦「2026年度最差韓劇」票選，邀請142名經紀公司、電視台從業人員、影視製作人及娛樂記者參與投票，最終結果出爐，IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》以45票登上今年最爛韓劇冠軍，儘管該劇砸下約300億韓元（約台幣6.8億元）製作費，最高收視率達13.8%，卻因劇情老套、演技爭議及扭曲歷史風波，成為今年韓國影視圈最令觀眾失望的作品。而第二名為孫藝真新戲《挑情醜聞》，第三名則是丁海寅的《我的荒糖戀愛》。
MBC韓劇《21世紀大君夫人》以仍保有階級制度的架空君主立憲制韓國為背景，講述身為王子卻隱藏一切生活的大君，與意外踏入財閥家族的女主角之間的愛情故事。該劇由IU、邊佑錫主演，製作費推估高達300億韓元，加上MBC與Disney+攜手合作，開播前就備受期待。
實際播出後，《21世紀大君夫人》最高收視率衝上13.8%，不只在同時段收視競爭中占有優勢，Disney+全球排行榜表現也相當亮眼，沒想到仍以45票被選為年度最差韓劇，票數甚至是第2名的5倍。
主要原因除了劇情充滿老哏、故事發展過於突然，主演演技也受到批評，尤其劇中架空歷史設定及部分台詞，將「萬歲」誤說成「千歲」矮化國格，被質疑缺乏歷史考證、扭曲事實，引發大批觀眾抗議。製作團隊事後接受批評並公開道歉，IU與邊佑錫也為爭議低頭致歉，甚至有民眾發起請願，要求停播並全面銷毀相關內容。
孫藝真《挑情醜聞》、丁海寅《我的荒糖戀愛》並列第2名
Netflix韓劇《挑情醜聞》及《我的荒糖戀愛》各獲9票，並列年度最差韓劇第2名，兩部作品除了劇情評價不佳，也受到演員個人爭議拖累。
由孫藝真、池昌旭、NANA主演的《挑情醜聞》，改編自1782年出版的經典小說《危險關係》，故事圍繞朝鮮時代一場大膽又危險的愛情賭局展開。不過，NANA卻因外型引發爭議，部分觀眾認為她的嘴唇打過玻尿酸，看起來太有現代感，與古裝劇的角色形象不搭，批評劇組找錯人演。NANA事後也道歉「這是身為演員的問題。」導演鄭址宇也在受訪時坦言：「全都是導演的責任，是我的錯。」
另一部《我的荒糖戀愛》由丁海寅、賀營主演，講述失憶檢察官與自稱是她男友的拳擊教練展開同居生活，卻因失憶、身世之謎等老梗遭批缺乏新意。更雪上加霜的是，賀營在宣傳期間捲入曾祖父「親日爭議」貶低韓國人，最終使得原定訪問全面取消，觀眾也因此拒看該劇。
《申醫生》結局太荒唐 男主角大腦竟被移植到狗身上
TV CHOSUN《申醫生》及tvN《四手聯彈》各獲8票，並列第4名。《申醫生》講述將大腦移植與狗血愛情故事結合，沒想到最後竟安排男主角的大腦被移植到黃金獵犬身上，荒唐結局讓觀眾傻眼。
宋江退伍後的回歸作《四手聯彈》，則以古典音樂為背景，描繪年輕音樂家的友情與成長，收視率從首集3%一路攀升至完結篇9.4%，卻因後半段角色犧牲太多、女主角故事交代不夠完整飽受批評。
另外，徐康俊、安恩真主演的《除了你之外的戀愛》獲6票，該劇描述一對交往10年的情侶，在愛情與現實之間面臨的種種難題，卻沒能讓觀眾產生共鳴，收視率僅落在1%左右，劇中「我會在1分鐘後性騷擾你」等不恰當台詞也引發批評。
其餘包括孔曉振、鄭準元主演的《殺手媽咪》，惠利、黃寅燁主演的《給你夢想》，以及BLACKPINK Jisoo因演技受到批評的《訂閱男友》則各獲4票。
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|排名
|劇名
|票數
|1
|《21世紀大君夫人》
|45
|2
|《挑情醜聞》、《我的荒糖戀愛》
|9
|4
|《申醫生》、《四手聯彈》
|8
|6
|《除了你之外的戀愛》
|6
|7
|
《殺手媽咪》、《給你夢想》、《訂閱男友》
|4
《21世紀大君夫人》砸300億韓元 收視亮眼仍被選最爛韓劇
實際播出後，《21世紀大君夫人》最高收視率衝上13.8%，不只在同時段收視競爭中占有優勢，Disney+全球排行榜表現也相當亮眼，沒想到仍以45票被選為年度最差韓劇，票數甚至是第2名的5倍。
主要原因除了劇情充滿老哏、故事發展過於突然，主演演技也受到批評，尤其劇中架空歷史設定及部分台詞，將「萬歲」誤說成「千歲」矮化國格，被質疑缺乏歷史考證、扭曲事實，引發大批觀眾抗議。製作團隊事後接受批評並公開道歉，IU與邊佑錫也為爭議低頭致歉，甚至有民眾發起請願，要求停播並全面銷毀相關內容。
Netflix韓劇《挑情醜聞》及《我的荒糖戀愛》各獲9票，並列年度最差韓劇第2名，兩部作品除了劇情評價不佳，也受到演員個人爭議拖累。
由孫藝真、池昌旭、NANA主演的《挑情醜聞》，改編自1782年出版的經典小說《危險關係》，故事圍繞朝鮮時代一場大膽又危險的愛情賭局展開。不過，NANA卻因外型引發爭議，部分觀眾認為她的嘴唇打過玻尿酸，看起來太有現代感，與古裝劇的角色形象不搭，批評劇組找錯人演。NANA事後也道歉「這是身為演員的問題。」導演鄭址宇也在受訪時坦言：「全都是導演的責任，是我的錯。」
另一部《我的荒糖戀愛》由丁海寅、賀營主演，講述失憶檢察官與自稱是她男友的拳擊教練展開同居生活，卻因失憶、身世之謎等老梗遭批缺乏新意。更雪上加霜的是，賀營在宣傳期間捲入曾祖父「親日爭議」貶低韓國人，最終使得原定訪問全面取消，觀眾也因此拒看該劇。
《申醫生》結局太荒唐 男主角大腦竟被移植到狗身上
TV CHOSUN《申醫生》及tvN《四手聯彈》各獲8票，並列第4名。《申醫生》講述將大腦移植與狗血愛情故事結合，沒想到最後竟安排男主角的大腦被移植到黃金獵犬身上，荒唐結局讓觀眾傻眼。
宋江退伍後的回歸作《四手聯彈》，則以古典音樂為背景，描繪年輕音樂家的友情與成長，收視率從首集3%一路攀升至完結篇9.4%，卻因後半段角色犧牲太多、女主角故事交代不夠完整飽受批評。
另外，徐康俊、安恩真主演的《除了你之外的戀愛》獲6票，該劇描述一對交往10年的情侶，在愛情與現實之間面臨的種種難題，卻沒能讓觀眾產生共鳴，收視率僅落在1%左右，劇中「我會在1分鐘後性騷擾你」等不恰當台詞也引發批評。
其餘包括孔曉振、鄭準元主演的《殺手媽咪》，惠利、黃寅燁主演的《給你夢想》，以及BLACKPINK Jisoo因演技受到批評的《訂閱男友》則各獲4票。