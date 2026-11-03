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廠辦新建工程死亡20人 勞動部啟動科技廠房專案勞檢

▲全產業重大職災死亡人數為193人，與去年同期下降9%。（圖／勞動部提供）

勞動部今（3）日公布115年前3季全產業重大職業災害死亡統計，截至9月30日止，全產業重大職災死亡人數為193人，與去年同期下降9%。若以地區做比較，新北市死亡31人最多，高雄市27人次之，新竹縣12人第三，三縣市人數都比去年增加。截至9月30日止，全產業重大職災死亡人數為193人，較去年同期213人減少20人，降幅約9％，整體死亡人數呈下降趨勢。從縣市別觀察，今年前3季以新北市死亡31人最多，高雄市27人次之。與去年同期相比，台中市及彰化縣死亡人數均減少11人，顯示部分地區防災工作已有初步成效。但新北市及高雄市死亡人數各增加6人，新竹縣較去年增加4人，仍須持續針對高風險工程及事故類型進行分析，強化預防措施。按行業別觀察，製造業今年前3季重大職災死亡45人，較去年同期減少7人；營造業則有102人死亡，較去年同期增加9人。進一步分析，營造業死亡事故中，高達62％屬於墜落災害，顯示高處作業安全防護以及施工現場風險管理仍有持續精進的必要。勞動部指出，營造業死亡事故近9成發生於民間建築工程，其中廠辦新建工程就有20人死亡，包含科技廠房工程7人，且有4人發生於科學園區內。隨著我國科技產業持續投資，廠房新建及擴建工程需求增加，工程規模大、特殊工法複雜、多家承攬商同時進場，以及工期與施工介面協調等因素，都使施工現場的安全管理面臨更高挑戰。勞動部為降低科技廠房工程的職災風險，已規劃推動下列措施。首先，邀集國家科學及技術委員會等相關機關，研商科學園區建廠工程安全管理措施，督促業者落實各項安全防護措施；勞動部與內政部國土管理署合作，從建築管理源頭強化民間建築工程安全把關，降低施工風險。勞動部將邀集科技產業高層座談，要求業主強化工程安全治理，評估引入第三方安全監督及審查機制，協助檢視工程規劃、施工管理及承攬商安全管理措施，及早發現並改善潛在風險。最後，針對全國興建中的科技廠房辦理專案檢查，聚焦高風險作業、施工安全防護、承攬管理及現場安全衛生措施，督促施工廠商落實工程各階段的風險評估與安全管理責任。