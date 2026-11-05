被封為「鄉民老婆」的歌手吳卓源（Julia）2024年被拍到與演員朱軒洋在公園私會、親暱摟抱，導致朱軒洋與交往5年的美妝網紅Cindy分手。近日吳卓源終於出來為此事向Cindy道歉，並曝光與朱軒洋「復合」的心路歷程，讓當年的恩恩怨怨再度受到大眾關注。本文將條列事件時間軸，帶大家一起回顧這起震驚演藝圈的情感風暴。
🔴朱軒洋出軌吳卓源時間線懶人包：
📌2024年3月28日：被拍到在河濱公園約會
吳卓源當時被狗仔拍到整個人直接坐在朱軒洋腿上，兩人緊緊環抱在一起，還隔著口罩接吻，愛得難捨難分，纏綿過後朱軒洋還先送吳卓源回家，自己才返回家中，而他當時住的地方，正是Cindy買下的房子。
朱軒洋與Cindy交往5年，兩人從彼此沒沒無聞時就認識，Cindy後來成為小有名氣的網紅，才買房與朱軒洋同居。而事發當天她人在韓國出差，知道自己被戴綠帽後，隨即與朱軒洋分手，將他趕出門。
📌2024年4月1-3日：Cindy開嗆吳卓源
吳朱緋聞4月2日才被週刊爆料出來，但早在前一天晚上，就有網友發現Cindy到吳卓源的業配廣告下留言，當時吳卓源的貼文是「你們的小白鞋在我腳上」，Cindy就嗆她「那我的男友在你身上嗎？」瞬間引爆熱論。
週刊報導曝光後，雙方經紀公司火速出面回應。吳卓源經紀公司表示：「Julia與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。」朱軒洋經紀人則說：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」
吳卓源堅稱自己不知道朱軒洋有女友，Cindy持續在限時動態開嗆「你確定？」而吳卓源與朱軒洋要合拍電影《搜查瑠公圳》的消息，在3日也接著被爆出來，外界這才得知這段緣份的起點。
📌2024年6月20日：朱軒洋露面道歉
朱軒洋神隱2個月後，出面受訪，公開對劈腿一事向兩個女生道歉：「全部過程都是我沒有處理好，想和Cindy、Julia道歉，讓她們遇到麻煩、謾罵，想跟她們說聲對不起。」並表示自己被Cindy趕出門後，先到朋友家借住，還幫忙朋友帶小孩，後來才找到租屋處。
📌2025年2月17日：吳卓源推出EP回歸歌壇
吳卓源在小三事件曝光後，沉寂近1年，才出面宣傳新EP《brb》。她當時回應自己一度想退出演藝圈：「對於去年這件事，我感到非常抱歉，對於我無意傷害到的人，沒人想要這件事發生，但遇到就遇到，人生難免有低潮、起起伏伏，我選擇先整理情緒。」
她透露自己消失的這段時間幾乎都關在家，有看到外界的惡評，她選擇透過音樂尋找出口，也有去找心理諮商師。當時記者調侃她「以後會避免進入公園嗎？」吳卓源還笑回：「以後呢，就是公園齁，就先Say goodbye～」
📌2025年5月14日：Cindy再度罵吳卓源小三
吳卓源復出後頻頻登上媒體版面，這讓Cindy舊傷再次被觸碰，她在Threads分身帳號發文：「吳卓源你到底在委屈什麼啊？」Cindy表示吳卓源曾在2024年2月約朱軒洋去看電影，當時還跟他說：「記得跟你女朋友報備，不然我怕她會生氣喔」，她認為吳卓源從頭到尾都知道自己還在跟朱軒洋交往中。
📌2025年5月15日：朱軒洋、吳卓源緋聞後首度同框
朱軒洋、吳卓源當時出席電影《搜查瑠公圳》記者會，兩個人雖然都有到場，但刻意被分開，中間隔了導演與其他演員，完全不敢接觸，也沒有眼神交流，不過他們同框的消息還是蓋過電影焦點。
📌2026年4月22日：朱軒洋、吳卓源正式復合
週刊爆料朱軒洋離開自己租屋處後，進到內湖另一棟華廈過夜，而吳卓源隔幾天也被拍到進入同一間房子，該住處被推測是吳卓源的新家，朱軒洋有鑰匙可以隨意進出，兩人復合的消息因此曝光。
吳卓源隨即透過手寫信證實此事，坦言：「經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。」
朱軒洋也同樣透過親筆信的方式回應：「這段時間，我一直在學習如何好好成為一個更成熟的人。在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」
📌2026年11月4日：吳卓源正式對Cindy道歉
吳卓源登上陶晶瑩的網路節目《女人心事》，正式對當事人、朱軒洋的前女友Cindy道歉：「整個過程中，我傷害到了別人，我要跟 Cindy 道歉，是真的很抱歉，我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦。」她說自己當時沒有勇氣去講這些，現在後悔沒有早一點把道歉說出來。
對於為何復合朱軒洋，吳卓源坦言：「他一直用他的方式關心我、理解我的處境，我心軟了，想說再給他一次機會。」但她表示其實兩人相處起來非常辛苦、有壓力，不過吳卓源認為這都是他們自己造成的，是必須承擔的後果。
針對這遲來的道歉，Cindy意有所指地在Threads發文：「你那邊還來得及買600的台積電」，IG動態推薦業配產品時，她也開酸:「講真的說喝檸檬橄欖可以排毒，但我比較想知道人生遇到的毒到底怎樣可以離我遠一點」。
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📌2024年3月28日：被拍到在河濱公園約會
吳卓源當時被狗仔拍到整個人直接坐在朱軒洋腿上，兩人緊緊環抱在一起，還隔著口罩接吻，愛得難捨難分，纏綿過後朱軒洋還先送吳卓源回家，自己才返回家中，而他當時住的地方，正是Cindy買下的房子。
朱軒洋與Cindy交往5年，兩人從彼此沒沒無聞時就認識，Cindy後來成為小有名氣的網紅，才買房與朱軒洋同居。而事發當天她人在韓國出差，知道自己被戴綠帽後，隨即與朱軒洋分手，將他趕出門。
吳朱緋聞4月2日才被週刊爆料出來，但早在前一天晚上，就有網友發現Cindy到吳卓源的業配廣告下留言，當時吳卓源的貼文是「你們的小白鞋在我腳上」，Cindy就嗆她「那我的男友在你身上嗎？」瞬間引爆熱論。
週刊報導曝光後，雙方經紀公司火速出面回應。吳卓源經紀公司表示：「Julia與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。」朱軒洋經紀人則說：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」
吳卓源堅稱自己不知道朱軒洋有女友，Cindy持續在限時動態開嗆「你確定？」而吳卓源與朱軒洋要合拍電影《搜查瑠公圳》的消息，在3日也接著被爆出來，外界這才得知這段緣份的起點。
朱軒洋神隱2個月後，出面受訪，公開對劈腿一事向兩個女生道歉：「全部過程都是我沒有處理好，想和Cindy、Julia道歉，讓她們遇到麻煩、謾罵，想跟她們說聲對不起。」並表示自己被Cindy趕出門後，先到朋友家借住，還幫忙朋友帶小孩，後來才找到租屋處。
📌2025年2月17日：吳卓源推出EP回歸歌壇
吳卓源在小三事件曝光後，沉寂近1年，才出面宣傳新EP《brb》。她當時回應自己一度想退出演藝圈：「對於去年這件事，我感到非常抱歉，對於我無意傷害到的人，沒人想要這件事發生，但遇到就遇到，人生難免有低潮、起起伏伏，我選擇先整理情緒。」
她透露自己消失的這段時間幾乎都關在家，有看到外界的惡評，她選擇透過音樂尋找出口，也有去找心理諮商師。當時記者調侃她「以後會避免進入公園嗎？」吳卓源還笑回：「以後呢，就是公園齁，就先Say goodbye～」
📌2025年5月14日：Cindy再度罵吳卓源小三
吳卓源復出後頻頻登上媒體版面，這讓Cindy舊傷再次被觸碰，她在Threads分身帳號發文：「吳卓源你到底在委屈什麼啊？」Cindy表示吳卓源曾在2024年2月約朱軒洋去看電影，當時還跟他說：「記得跟你女朋友報備，不然我怕她會生氣喔」，她認為吳卓源從頭到尾都知道自己還在跟朱軒洋交往中。
朱軒洋、吳卓源當時出席電影《搜查瑠公圳》記者會，兩個人雖然都有到場，但刻意被分開，中間隔了導演與其他演員，完全不敢接觸，也沒有眼神交流，不過他們同框的消息還是蓋過電影焦點。
📌2026年4月22日：朱軒洋、吳卓源正式復合
週刊爆料朱軒洋離開自己租屋處後，進到內湖另一棟華廈過夜，而吳卓源隔幾天也被拍到進入同一間房子，該住處被推測是吳卓源的新家，朱軒洋有鑰匙可以隨意進出，兩人復合的消息因此曝光。
吳卓源隨即透過手寫信證實此事，坦言：「經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。」
朱軒洋也同樣透過親筆信的方式回應：「這段時間，我一直在學習如何好好成為一個更成熟的人。在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」
吳卓源登上陶晶瑩的網路節目《女人心事》，正式對當事人、朱軒洋的前女友Cindy道歉：「整個過程中，我傷害到了別人，我要跟 Cindy 道歉，是真的很抱歉，我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦。」她說自己當時沒有勇氣去講這些，現在後悔沒有早一點把道歉說出來。
對於為何復合朱軒洋，吳卓源坦言：「他一直用他的方式關心我、理解我的處境，我心軟了，想說再給他一次機會。」但她表示其實兩人相處起來非常辛苦、有壓力，不過吳卓源認為這都是他們自己造成的，是必須承擔的後果。
針對這遲來的道歉，Cindy意有所指地在Threads發文：「你那邊還來得及買600的台積電」，IG動態推薦業配產品時，她也開酸:「講真的說喝檸檬橄欖可以排毒，但我比較想知道人生遇到的毒到底怎樣可以離我遠一點」。